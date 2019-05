Dovolená a dobrodružství v jednom - Češi už nechtějí nudu

Luxusní karavan vám poskytne všechno, co budete na své dovolené potřebovat.

S rodinou, nebo s kamarády?

Cestovat obytným autem se znovu vrací do módy a Češi tento způsob objevování krás Evropy vyhledávají čím dál častěji. Cestování obytným vozem je totiž skvělý způsob, jak si užít nejen rodinnou dovolenou s dětmi, ale čím dál častěji se objevuje také jako sen mladých skupin kamarádů, kteří chtějí zažít aktivní dovolenou – jeden den na kole na horách a druhý den šnorchlovat v moři, podívat se na krásné pláně v Itálii i romantická městečka na jihu Francie.

Dobrodružství a komfort – jde to dohromady

Ryze česká půjčovna karavanů s příhodným názvem Karavany Česko vám poskytne možnost, jak dobrodružství a komfort skloubit, a navíc s ochotou a velkou pečlivostí udělá všechno pro to, abyste si užili nezapomenutelnou dovolenou. Skvěle vybavená kuchyň, prostorná lednice i mrazák, pohodlné spaní pro 4 osoby, toaleta, sprcha, vnitřní i venkovní posezení – to a ještě mnohem více zařídí, že se budete cítit jako v luxusním hotelu.

Navštivte lokální restaurace nebo si udělejte grilovačku

Jestli se vám ale nebude chtít vařit, nemusíte. Na svých cestách naleznete výborné chutě různých kultur. Vyzkoušejte různé restaurace nebo si skočte na dobroty z místního trhu a na oběd klidně vytáhněte markýzu, vyložte kempinkový stůl a židle a staňte se mistrem grilu. I to je samozřejmě součástí výbavy.

Jednosměrný lístek, prosím

Pronájem obytného vozu má také svoji jedinečnou přednost, alespoň od společnosti Karavany Česko, která vám jako jediná na českém trhu nabídne možnost využít jednosměrné cesty, tzv. one-way rental. Jak to probíhá? Vyzvednete si karavan například v Praze a uděláte si několikatýdenní roadtrip přes celou Evropu pokojně až do Portugalska. Nazpět se ale nemusíte obtěžovat s jízdou, pokud jste už viděli všechno, co jste chtěli. Zaměstnanec půjčovny přijde za vámi, vyzvedne od vás obytný vůz, vy si jen koupíte letenku z vaší cílové destinace a doma jste za pár hodin. Samozřejmě to funguje i obráceně – doletíte do zahraničí a tam si vyzvednete svůj obytňák, kterým se vrátíte domů.

Neomezené kilometry a speciální nabídky

Neomezujte se ničím, ani kilometry. Nikdo se nebude dívat na tachometr, kolik kilometrů jste najeli, a účtovat vám nesmyslné poplatky, až se výsledná cena vyškrábe do nebes. Máte možnost najet neomezený počet kilometrů. To vám poskytne svobodu navštívit země, které jste vždy chtěli vidět – ať už je to vzpomínané Portugalsko, nádherné Švédsko, nebo třeba čarovné Řecko. Jestli nevíte, kam byste chtěli vyrazit jako první, neváhejte se podívat na výhodné speciální nabídky a inspirovat se.

Se vším vám pomůže skvělý tým

Karavany Česko, to není obyčejná půjčovna karavanů, stojí za ní kolektiv lidí v čele s ředitelem Karlem Rösslem, kteří společně s vysokou pečlivostí už od roku 2013 pracují na tom, abyste si maximálně užili dovolenou vašich snů a představ. Půjčit si můžete jeden z 52 luxusních karavanů renomované značky Adria. Dobrodružství, na které budete s láskou vzpomínat s kamarády u piva nebo na rodinných sešlostech, čeká. Jste připraveni?

Kam to bude?

Pokud by se vám taková dovolená po Evropě líbila a cítíte, že je to přesně to, o čem jste vždycky snili, proměňte svoje sny v realitu. Podívejte se na norské fjordy, opalujte se na italských plážích nebo pokořte rakouské hory – a neřešte hotely. Vezměte s sebou partu kamarádů a klidně si karavanů pronajměte více. Neváhejte si nezávazně poptat svoji cestu – ať už chcete vyrazit ve dvojici, nebo ve větší skupině, vyplňte online formulář nebo zavolejte. Ať jsou vaše sny znovu o kousek blíž realitě.