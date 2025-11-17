Dolomity, lyžařský ráj na zemi pod ochranou UNESCO.

Prioritou Dolomiti Superski je nejvyšší kvalita služeb nabízených klientům, a proto jsou každoročně investovány značné prostředky do modernizace lanovek, systémů na výrobu sněhu, sjezdovek a infrastruktury s cílem zvýšit pohodlí a bezpečnost uživatelů.
Nabídka sjezdovek Dolomiti Superski je vhodná pro lyžaře všech úrovní, protože 40 % sjezdovek je označeno jako lehké (modré), 46 % jako středně těžké (červené) a 14 % jako těžké (černé). Navíc nádherné a dechberoucí panorama 1 200 km sjezdovek je jedinečné – Dolomity jsou totiž od roku 2009 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Dolomiti Superski zahrnuje 12 oblastí: Cortina d’Ampezzo, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Plan de Corones, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Peaks, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino a Civetta.
Sellaronda a World War Ski Tour patří mezi nejoblíbenější lyžařské okruhy v Dolomitech a provádějí lyžaře z údolí do údolí, čímž jim umožňují objevovat rozmanitost lyžařské oblasti a rozsáhlost celého území. Aplikace a webové stránky Dolomiti Superski provázejí uživatele zasněženým rájem prostřednictvím online služeb a množství užitečných informací.
Každý rok Dolomiti Superski hostí významné mezinárodní sportovní akce, jako je Světový pohár v alpském lyžování ve Val Gardeně, Alta Badii, Kronplatzu a Cortině d’Ampezzo, Světový pohár v biatlonu v Anterselvě, Světový pohár v klasickém lyžování a běžecký závod Tour de Ski v Toblachu a Val di Fiemme, kde se konají také závody Světového poháru ve skocích na lyžích a severské kombinaci, stejně jako Světový pohár ve snowboardingu v Carezze a Světový pohár ve freestyle lyžování na Alpe di Siusi.
V roce 2026 budou tři lokality Dolomiti Superski – Cortina d’Ampezzo, Anterselva a Val di Fiemme – společně s Milánem hostit závody v alpském lyžování, biatlonu a skocích na lyžích v rámci Zimních olympijských her.
V letních měsících se Dolomiti Superski mění na Dolomiti Supersummer s rozsáhlou nabídkou pro pěší turisty a horské cyklisty, kterou podporuje 140 provozovaných lanovek. Ty dopravují návštěvníky bez námahy až do hor, kde se mohou téměř dotknout fantastických vrcholků rukama.
Podrobné informace naleznete na www.dolomitisuperski.com
Informace o skipasech a cenách skipasů najdete zde.