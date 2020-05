Dětská výživa nebo řízek. Co můžeme vzít na palubu letadla a co ne?

„Občerstvení v letadle nabízejí téměř všechny letecké společnosti. Většina z nich však jídlo při letu nedává, nýbrž prodává. Podle denní doby se většinou jedná o plnohodnotnou snídani, oběd a večeři. Jídlo si cestující také mohou objednat před odletem, a to při nákupu letenky nebo v rámci on-line odbavení. Drobné občerstvení lze zakoupit i během letu, počítejte však s cenovou přirážkou,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkové portálu Letuška.cz.

Otázkou je, co můžeme vzít na palubu letadla z domova?

Strava pro nejmenší není problém

Pokud cestujete s dětmi, zjistěte si, zda letecká společnost nabízí dětské menu. V případě, že cestujete s malým miminkem nebo batoletem, můžete si do letadla připravit mateřské mléko, ovocné šťávy či přesnídávku na dobu letu do lahviček bez omezení objemu. Připravená strava prochází při odbavení bezpečnostní kontrolou a v některých případech můžete být personálem vyzváni, abyste jídlo ochutnali. Na Letišti Václava Havla v Praze se setkáte se speciálními přístroji, které vyhodnocují závadnost stravy samy.

Nápoje a tekutá jídla? Hlídejte objem

Jogurt, pitná voda, léky a další tekuté potraviny či nápoje musí být zabalené v plastových lahvičkách o maximálním objemu 100 ml. Celkový objem tekutin umístěných v palubním zavazadle nesmí přesáhnout 1 litr. I v tomto případě platí, že všechny tekutiny prochází kontrolou. Nezapomeňte nádobky vložit do jednoho uzavíratelného plastového sáčku na osobu.

Co můžeme vzít na palubu letadla? Co třeba řízek s chlebem nebo domácí koláč?

Na cestu si můžete vzít také sladkosti v původním balení, ovoce, domácí koláč nebo typicky českou cestovní svačinu – řízky s chlebem. Myslete však na to, že všechny potraviny musí být zabalené v průhledné fólii. Zároveň se vyvarujte aromatickým potravinám, které by mohly být pro ostatní cestující nepříjemné. Zároveň dejte pozor na to, že do některých zemí je dovoz určitých potravin zakázán.

