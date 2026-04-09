DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech | foto: Agentura 4PRO s.r.o.

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech
11 fotografií

Tradiční akce Den ve vzduchu 2026 se uskuteční 25. a 26. dubna a nabídne návštěvníkům nezapomenutelný zážitek plný špičkových leteckých vystoupení i bohatého doprovodného programu. Oblíbená show se koná již 24 let a každoročně přitahuje tisíce diváků z celé republiky i zahraničí.

Letecké hvězdy i premiéry, které jinde neuvidíte

Organizátoři letos připravili mimořádně atraktivní program. Na obloze se představí například Martin Šonka, jeden z nejúspěšnějších českých pilotů a vítěz série Red Bull Air Race, jehož vystoupení patří k absolutní špičce.

Velkým lákadlem bude také světová premiéra týmu RETRO FOUGA TEAM z Francie, který přinese unikátní podívanou s historickými proudovými cvičnými letouny. Diváci se mohou těšit i na plaskou premiéru legendárního bitevního stroje North American Rockwell OV-10B Bronco, jenž si získal respekt po celém světě.

Chybět nebude ani ikonický North American P-51D Mustang, přezdívaný „Little Rebel“, který patří mezi nejkrásnější a nejobdivovanější historické stíhačky. Další premiérou bude vystoupení italské akrobatické skupiny TTake Aerobatic Team.

Milovníci vrtulníků se mohou těšit na legendární Bell 47 známý ze seriálu M*A*S*H, stejně jako na impozantní Bell AH-1S Cobra, symbol amerického válečného letectva.

Zážitek na celý den pro celou rodinu

Program však nekončí na obloze. Před začátkem i po skončení hlavního letového programu budou k dispozici seznamovací lety, díky nimž si návštěvníci mohou vyzkoušet pohled na svět z ptačí perspektivy.

Na zemi bude připravena bohatá stojánka letadel, kde si lze prohlédnout techniku z bezprostřední blízkosti, a také výstava repliky legendárního Supermarine Spitfire. Samozřejmostí jsou i doprovodné aktivity pro děti i dospělé, které zaručí zábavu pro celou rodinu.

Pohodlná doprava na místo

Organizátoři myslí i na komfort návštěvníků. Pokud dorazíte autem, parkování je zajištěno na přilehlých loukách (parkovné 100 Kč), kapacita je však omezená. Alternativně lze zaparkovat přímo ve městě Plasy a na letiště dojít příjemnou procházkou.

Velmi atraktivní možností je vlaková doprava – speciální vlak vypravovaný Plzeňským krajem letos posílí běžné spoje. O jedinečný zážitek se postará historická souprava Ostravan tažená legendární lokomotivou Bardotka, která potěší nejen fanoušky železnice. Kapacita vlaku je přibližně 300 cestujících. Nejkomfortnější možností je pak speciální autobusová doprava od Plzeňských dopravních podniků, která je pro návštěvníky zcela zdarma.

Den ve vzduchu 2026 slibuje jedinečné spojení historie, moderní techniky a špičkového pilotního umění. Pokud hledáte ideální tip na víkendový výlet plný zážitků, Plasy jsou jasnou volbou.

Více informací najdete na oficiálním webu akce: www.denvevzduchu.cz.

Nejčtenější

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.