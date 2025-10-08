Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma

Komerční sdělení
Přijměte pozvání na podzimní Loučeň.



Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma | foto: Zámek Loučeň a.s.

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný.

Návštěva Zámku Loučeň během podzimích prázdnin má již tradičně příchuť čokolády. Čekají na vás speciální prohlídky zámku, barevný podzimní park a spousta dalších aktivit. Jako vždy na vás čeká i příjemný dárek: během celých čokoprázdnin děti neplatí žádné vstupné!

Sobota 25. října - středa 29. října 2025

K zakoupené dospělé vstupence je vstupenka pro 1 dítě zdarma. Děti tak neplatí po dobu konání akce žádný vstup do areálu. V případě, že s dětmi chcete navštívit speciální čokoládovou prohlídku, děti zaplatí pouze "čokopříplatek" 60 Kč, ke každé vstupence na čokoládovou prohlídku pro dospělého 1 dítě. Akci nelze kombinovat se sníženou vstupenkou, slevy nelze kombinovat či sčítat. Hlavním bodem programu jsou nejsladší čokoládové prohlídky. Zámeckou expozicí Vás provede člen knížecí domácnosti, a kromě knížecí rodiny Thurn-Taxis, která zdejšímu panství vládla od roku 1809, Vás seznámí s historií čokolády. Byla to aristokracie, díky které se fenomén čokolády rozšířil po Evropě. Kdy a jak se to stalo, se dozvíte právě u nás. Ty nejlepší kousky z královské čokolády se budou i ochutnávat.

Prohlídky každých 30 minut 10:30 – 17:00 hod po celé prázdniny od soboty 25. až do středy 29. října.

Užijte si také podzimní park

V zámeckém parku na vás čeká 12 labyrintů a bludišť, odpočinkové zóny, nádherné podzimní barvy a dokonce sám bůh čokolády: vidět ho můžete u nás v zámeckém areálu.

Park otevřen od 10:00 – 18:00 hod

Vstupné: Čokoládová prohlídka zámku a park s labyrinty a bludišti : 345/270 Kč

Park s labyrinty a bludišti: 200/150 Kč

Více na: https://www.zamekloucen.cz/a/cokoladove-podzimni-prazdniny

