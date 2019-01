Co zkusit změnu? Vyrazte letos na lyže do Berchtesgadenu

Podívejte se, co tu můžete podniknout v zimě.

Ryze alpské panorama

Oblasti národního parku Berchtesgaden, jenž se v posledních letech pravidelně umísťuje v první dvacítce celosvětové ankety o největších lákadlech v Německu, dominuje ostře řezaný masiv Watzmann tyčící se do nadmořské výšky 2713 metrů. Pravda, není sice v porovnání s jinými alpskými vrcholy žádným velikánem, jak v létě, tak v zimě je však úchvatnou kulisou pro nespočet dalších aktivit, jež lze v Berchtesgadensku podniknout – od lyžování a snowboardingu po skialpinismus a túry na sněžnicích.

Zábava na saních | foto: Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.

Jenner – největší lyžařský areál Berchtesgadenska

V zimě není sporu o tom, jaká aktivita se pro mnohé turisty stává tou nejvyhledávanější. S výhledem na již zmiňovaný majestátní Watzmann se všichni lyžaři dozajista realizují na svazích hory Jenner. Zdejší lyžařské středisko má k dispozici hned několik lanovek: dvě sedačkové a jednu kabinovou s mezistanicí. Její část bude po renovaci už v sezóně 2018/19 otevřena zcela nově – lyžaři se mohou těšit na moderní desetimístné kabiny.

Na svahu Jenneru | foto: Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.

Lyžuje se zde v nadmořské výšce od 610 do 1800 m, na celkové délce sjezdovek 11 km, přičemž sedmikilometrový sjezd od horní stanice lanovky až do údolí bude patřit mezi nejdelší ve východní části Alp. V nižších polohách mohou rodiny s dětmi využít další vleky a pohyblivé pásy. Když příroda zimním radovánkám nepřeje, o sněhovou pokrývku se na více než 90 % plochy všech sjezdovek postarají nejmodernější sněžná děla.

Léčivé prameny jako aprés ski

Co může být lepšího k načerpání nových sil po náročném dni na sjezdovce než relax v bazénu s termální vodou či v solné jeskyni? Nehledě na to, že už i samotné klima v Berchtesgadenských Alpách má pozitivní účinky na vaše zdraví, ten největší poklad se ukrývá pod zemí: minerální soli. Byl by hřích toto přírodní bohatství neproměnit v rozsáhlou nabídku wellness a lázeňských procedur, a to jak přímo v Berchtesgadenu, tak i v okolních městech.

Zimní plavba ke kostelu St. Bartholomä na jezeře Königssee | foto: Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.

Vydáte-li se kupříkladu ze střediska Berchtesgaden na severozápad, narazíte na vyhlášené lázeňské městečko Bad Reichenhall, které nelze než vřele doporučit pro strávení zimního prodlouženého víkendu s wellness a výhledem na panorama alpských vrcholů.

