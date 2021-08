Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Ušetřete s mKartou Svět

Pokud rádi jezdíte na dovolenou do zahraničí, pak jistě souhlasíte, že každá koruna navíc se hodí. Ať už na nákupy v místním butiku, nebo vstupenky do historického muzea. Někdy se ale může stát, že se vám nepovede směnit peníze výhodně. V takovém případě pak může zamrzet, když si kvůli nevýhodným kurzům dovolenou neužijete naplno. mKarta Svět tyto starosti vyřeší za vás. Při každé platbě nebo výběru z bankomatu s mKartou Svět totiž získáte skvělý kurz. „Našim klientům chceme dopřát ten nejlepší zážitek při cestování. S mKartou Svět tak vždy získají skvělý kurz. Díky tomu šetří peníze, ale i čas, protože nemusejí před dovolenou do směnárny. Při zařizování dovolené tak mají

o starost míň a díky ušetřeným penězům si mohou užít zážitky navíc,“ říká Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank.

Další výhodou mKarty Svět je, že výběry od 1500 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) jsou zdarma. To platí pro bankomaty v České republice i všude jinde na světě. Doma ani v zahraničí tak nemusíte mít po ruce několik karet. Stačí vám pouze jedna.

mBank klade důraz na chytrá mobilní řešení. Výjimkou není ani mKarta Svět, kterou můžete nastavovat dle libosti přímo v mobilní aplikaci mBank. V případě potřeby je tak možné ji okamžitě zablokovat nebo nastavit limity odchozích plateb. Další výhodou je, že v mobilní aplikaci mBank můžete zablokovat i službu DCC, kterou nabízejí někteří provozovatelé bankomatů a terminálů ve snaze znevýhodnit kurz pro zahraniční uživatele, a také tzv. surcharge fee, tedy dodatečný poplatek za použití bankomatu.

S mKartou Svět můžete platit rovněž prostřednictvím mobilního telefonu či chytrých hodinek, takže není potřeba kartu u pokladny vždy vytahovat z peněženky.

Rádi byste nakoupili v zahraničním e-shopu? Žádný problém!

Někdy se stává, že v zahraničním e-shopu seženeme něco, co v českých kamenných či internetových obchodech není k dostání. S mKartou Svět díky skvělým kurzům ušetříte i při platbách na internetu.

Kartu získáte automaticky při založení běžného účtu mKonto. Stávající zákazníci o ni mohou zdarma požádat prostřednictvím mobilní aplikace.

Více informací o mKartě Svět najdete zde.