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Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

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Běžecké dopoledne pro celou rodinu, odpolední festival malých pivovarů, koncerty a zábava pro děti. V sobotu 13. června 2026 ožije sportovní areál a koupaliště v Chýnově pátým ročníkem oblíbeného závodu Chýnovská desítka. Ambasadorkou akce je úspěšná česká atletka Zuzana Hejnová.

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Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní | foto: Město Chýnov

Spojení aktivního sportu, krásné přírody a následné odpolední relaxace u dobrého jídla a pití se stává ideálním receptem na vydařenou červnovou sobotu. Chýnovská desítka píše v roce 2026 už svůj pátý ročník a pro účastníky i jejich doprovod připravila celodenní program, který plynule propojí sportovní zápolení s kulturním a společenským zážitkem.

Celé dění odstartuje v sobotu 13. června v 9:00, kdy se otevře závodní areál na chýnovském koupališti. Akce je koncipována tak, aby si na své přišli jak elitní běžci, tak rodiny s dětmi, které chtějí strávit aktivní den na čerstvém vzduchu.

Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Trasy pro dospělé: Brodění potoka i běh kolem jeskyní

Hlavním bodem dopoledního programu jsou závody dospělých na 5 a 10 kilometrů, které odstartují shodně v 11:00 přímo z areálu koupaliště.

  • Závod na 10 km: Trasa je určena pro ty, kteří hledají zajímavé technické pasáže. Vede okolo místní školy a po naučné stezce pokračuje pod železničním viaduktem. Následuje stoupání k turistickému přístřešku a technický seběh zpět k potoku. Nejvzdálenějším a divácky nejatraktivnějším bodem trasy je běh v těsné blízkosti slavných Chýnovských jeskyní. Před samotným návratem po modré turistické značce zpět do cíle na koupališti čeká závodníky ještě jedna specialita – brodění Chýnovského potoka.
  • Závod na 5 km: Tato trasa je méně náročná, přesto velmi pestrá. Startuje rovněž na koupališti, pokračuje seběhem k viaduktu a odbočkou u sokolského hřiště. U altánku se pak spojuje s trasou desetikilometrového závodu, odkud se běžci vracejí zpět do cílového areálu.

Dospělí závodníci jsou na obou trasách rozděleni do pěti věkových kategorií (16–19, 20–39, 40–49, 50–59 a nad 60 let), přičemž rozhodující je věk dosažený k 31. prosinci 2026. Tři nejlepší běžci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny. Pro každého, kdo závod úspěšně dokončí, je v cíli připravena pamětní medaile. Prvních 100 registrovaných dospělých účastníků navíc získá zdarma oficiální účastnické tričko.

Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Dětské běhy od nejmenších po teenagery

Dětské závody startují v 9:30 a tratě v okolí koupaliště jsou navrženy tak, aby byly pro děti maximálně zábavné a bezpečné. Závodí se v několika kategoriích podle věku:

  • Kategorie 0–5 let: délka trasy 100 metrů (rovinka do cíle)
  • Kategorie 6–7 a 8–9 let: délka trasy 300 metrů (jeden okruh)
  • Kategorie 10–11, 12–13 a 14–15 let: délka trasy 600 metrů (dva okruhy)

Startuje se postupně od nejmladších kategorií po nejstarší a vyhlášení výsledků dětských závodů proběhne už v 10:30, aby si malí závodníci mohli včas užít navazující doprovodné aktivity.

Pěnová show, hasiči i koupání zdarma

Chýnovská desítka totiž není jen o samotném běhání, ale o celkové pohodě v areálu. Pro děti bude po celý den k dispozici oblíbený skákací hrad a velkým lákadlem bude speciální pěnová show. Chybět nebude ani atraktivní ukázka moderní hasičské techniky.

Vzhledem k tomu, že se celá akce koná v zázemí chýnovského koupaliště, mají všichni účastníci v rámci startovného zajištěn bezplatný vstup na koupaliště, což v červnovém počasí nabízí ideální možnost regenerace a osvěžení po sportovním výkonu. Pro ty, kteří chtějí v Chýnově zůstat přes noc nebo přijedou z větší dálky, organizátoři připravili provizorní závodní kemp na travnaté ploše přímo naproti areálu. Umístění stanu či karavanu je pro účastníky závodu a jejich rodiny zcela zdarma. Kemp se otevírá v sobotu v 9:00 a uzavírá v neděli 14. června v 10:00.

Odpoledne ožije Festivalem piva a hudbou

Jakmile v 13:00 skončí oficiální vyhlášení vítězů hlavních běžeckých kategorií, začne se sportovní areál proměňovat v kulturní centrum. V 15:00 totiž vypukne Festival piva Chýnov, kde se představí pět regionálních řemeslných pivovarů: Hulvát, Obora, Kuna, Pacov a Balík.

Návštěvníci budou moci ochutnat jak tradiční ležáky, tak nejrůznější svrchně kvašené pivní speciály. Atmosféru doplní povídání se sládky, kteří zájemcům představí své podniky slovem a poodhalí zákulisí vaření piva. Součástí festivalu budou také zábavné pivní soutěže o hodnotné ceny.

Pivní degustace doprovodí bohatý hudební program, který potrvá od 15:00 až do půlnoci. Na pódiu se vystřídají kapely nejrůznějších žánrů, konkrétně zahrají Satisfucktion Unplugged, Mad Bulls, Muzikanti z Jižních Čech a tradiční Chýnovanka. Na samotný odpolední a večerní hudební a pivní festival je pro širokou veřejnost vstup zcela zdarma.

Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Praktické informace a registrace

  • Datum a místo: Sobota 13. června 2026, Sportovní areál Údolní – Koupaliště Chýnov.
  • Startovné: Dětské kategorie jsou zpoplatněné částkou 50 Kč. Dospělé trasy (5 a 10 km) stojí 300 Kč při registraci předem, případně 400 Kč na místě v den závodu.
  • Co je v ceně startovného: Startovní číslo, elektronická časomíra, vstup na koupaliště, bezplatné využití kempu, občerstvení na trase a v cíli, zdravotní služba a přístup k oficiálnímu videozáznamu a fotografiím ze závodu.
  • Registrace: Přihlášení na dětské běhy probíhá na koupališti od 8:00 do 9:15. Registrace na trasy pro dospělé (5 a 10 km) probíhá na koupališti od 9:15 do 10:45.

Ať už hodláte pokořit svůj osobní běžecký rekord podél Chýnovských jeskyní, dopřát dětem den plný soutěží a hasičské pěny, nebo jen posedět u sklenice poctivého regionálního piva za doprovodu živé hudby, Chýnovská desítka nabízí nezapomenutelný program pro celou rodinu.

Více informací najdete na www.chynovskadesitka.cz.

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