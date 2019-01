Cesty začínají na veletrzích Go a Regiontour, za poznáním i za jídlem

Na brněnském výstavišti se ve dnech 17.–20. ledna odehrají veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour. První den patří odborníkům, následující dny však čeká na návštěvníky atraktivní program. Do 14. ledna se navíc zájemci mohou zapojit do online soutěže, vyhrát lze například letenky.