Cestovatelský newsfilter: Thajsko bez omezení i s novými lowcost lety

Thajsko zrušilo všechna vstupní nařízení, která byla zavedena v souvislosti s šířením koronaviru. S platností od 1. října 2022 se tak již mezinárodní cestující nemusí při vstupu do země prokazovat potvrzením o očkování či negativním výsledkem testu. Turisticky oblíbená exotická destinace během pandemie využívala různé programy, které ji postupně otevíraly návštěvníkům. Až 1. července byla spuštěna fáze úplného znovuotevření. Došlo k odstranění schématu registrace Thailand Pass, a stejně tak i ke zrušení povinnosti, jež vyžadovala zdravotní pojištění s minimálním krytím 10 000 amerických dolarů.

Aerolinky AirAsia X plánují spustit v příštím roce přímé lety do Bangkoku. Novinka, s níž nízkonákladová společnost přišla ještě před oznámením o zrušení vstupních omezení v Thajsku, by Čechům mohla nabídnout další velmi levné alternativy cestování právě do této metropole. Dopravce počítá, že Bangkok propojí s Prahou, Vídní a Budapeští.

S dobrými zprávami tento měsíc přišlo také pražské letiště, které v létě odbavilo více cestujících, než předpokládalo. V období od června do konce srpna se podařilo odbavit 3,85 milionů pasažérů a podle nových předpokladů tak letiště očekává, že na konci roku 2022 by se hodnota celkového počtu odbavených cestujících mohla pohybovat zhruba kolem 10,5 milionů. Pro porovnání, minulý rok to bylo pouze 4,38 milionů. Předseda představenstva Letiště Václava Havla Praha, Jiří Pos, uved, že letový provoz je ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 na přibližně 85 procentech. Do dalšího období se počítá s jeho růstem. Podle očekávání by mělo být v roce 2023 odbaveno celkem 12,7 milionů cestujících.

Kanada již od konce září nevyžaduje očkování od přijíždějících cizinců proti COVID-19. Země tak společně se zrušením povinnosti prokazovat se při vstupu negativním testem, k němuž došlo na jaře, pokračuje v rozvolňování vstupních pravidel.

Letecká společnost Wizz Air zahájí provoz přímých letů z Vídně na Madeiru. Maďarský lowcost o tom informoval současně s plánovaným spuštěním nových linek z Vídně a Budapešti do Saúdské Arábie. První let se uskuteční 3. prosince a spojení bude dostupné jednou týdne, vždy v sobotu. Letenky z vídeňského letiště do Funchalu je již v rezervačních systémech možné dohledat.

Nový Zéland přestal od přijíždějících vyžadovat důkaz o očkování proti koronaviru. Stejně tak již není nutné absolvovat po vstupu dříve povinné testování. Co se týče Čechů, nemusí nutně předkládat víza, ovšem potřebují požádat o tzv. NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority).

Japonsko oznámilo, že se 11. října znovu otevírá nezávislým cestovatelům. Doposud byly umožněny pouze návštěvy, byť bez průvodce, které byly zprostředkovány přes registrované cestovní kanceláře. Země v rámci rozvolňování rovněž zrušila denní příjezdový limit.

Na Tahiti je možné opět cestovat jako před pandemií. Tropický ráj již od cestujících přijíždějících letecky nevyžaduje negativní test, očkování proti COVID-19 ani absolvování karantény.

Bez omezení lze přijet rovněž do Panamy, která 15. září od turistů přestala vyžadovat dříve povinná nařízení. Ta zahrnovala důkaz o očkování, případně negativní výsledek testu proti koronaviru.

S jednoduššími vstupními podmínkami přichází i Saúdská Arábie. Turisté z Evropské unie, Spojeného království a USA mohou požádat o elektronická víza online prostřednictvím daného portálu. Takové vízum platí na více vstupů po dobu 12 měsíců. Saúdská Arábie navíc od 1. září výše uvedeným návštěvníkům umožňuje vyřídit víza až při příjezdu. Saúdské autority následně rozhodují, zda cestující získá vízum na vícero vstupů nebo jednorázové.

Za zážitky do Dubaje, která otevřela tzv. Expo City Dubai a zahájila výstavbu luxusního resortu s autentickou podobou Měsíce. Jak již název Expo City Dubai napovídá, jedná se o projekt odkazující na výstavu Expo 2020 Dubai. Futuristické město se otevřelo 1. října a láká na některé z nejoblíbenějších zábavních atrakcí z akce Expo. Co se týče nové unikátní stavby, má ji na starosti kanadská architektonická společnost Moon World Resorts. Cílem je zprostředkovat zážitek připomínající pobyt na Měsíci, a to co možná nejautentičtěji. Otevření mega resortu, který by měl ubytovat 2,5 milionů návštěvníků, je plánováno na rok 2025.

Zároveň se vrací úspěšné spojení aerolinek Smartwings, linka z Prahy do Dubaje. Lety budou spuštěny v zimním letovém řádu a stejně jako minulý rok budou dostupné denně od pondělí do pátku. Letecká společnost nasadí letadla Boeing 737 MAX.

Září se neslo také ve znamení odevzdávání prestižních cen World Airline Awards. Na základě žebříčku sestaveného společností Skytrax byla odevzdána nejrůznější ocenění od nejlepších aerolinek na světě za rok 2022 až po například nejlepší palubní personál. Nositelem titulu nejlepších aerolinek světa za rok 2022 se stala společnost Qatar Airways. Ta celkově získala devět ocenění, stejně jako aerolinky Singapore Airlines. S šesti cenami odešel dopravce Delta Air Lines a na evropském poli zazářily Turkish Airlines, kteří získaly čtyři ocenění.

V Kazachstánu zřejmě znovu dojde ke změně jména hlavního města. Současný název Nur-Sultan, jež metropole získala v roce 2019 na počest někdejší hlavy státu Nursultana Nazarbajeva, by se měl změnit na v minulosti používanou Astanu. Podporu návrhu již vyjádřil i prezident Kasym-Žomart Tokajev.