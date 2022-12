Cestovatelský newsfilter: Praha očekává nové lety a Srí Lanka uvolňuje

Přímé spojení z Prahy nabídne i společnost Icelandair, začnou létat na Island. Aerolinky se na Letišti Václava Havla Praha představí v červnu 2023 poprvé. Linka z Prahy do Reykjavíku bude dostupná čtyřikrát týdně, každé úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Pasažéři se mohou těšit na letadlo Boeing 737 MAX8. Pražské letiště dodává, že nové přímé lety podpoří cestování na Island, ale rovněž přinesou nové možnosti, jak se dostat do USA či Kanady. Právě tam Icelandair dále pokračují z Reykjavíku.

Delta Air Lines v létě opět obnoví přímé lety z Prahy do New Yorku. Oblíbené spojení do USA budou moci cestující znovu využít od 9. května 2023, na kdy je plánován první let. Linka bude k dispozici denně od pondělí do neděle, a to až do 28. října 2023. Letecká společnost Delta Air Lines nabízela přímé spojení mezi pražským letištěm a letištěm Johna F. Kennedyho již během letošní letní sezóny a byla tak jediným dopravcem, který provozoval přímé lety na trase Praha – New York. Vzhledem k tomu, že aerolinky United Airlines ve svých plánech týkajících se následujícího letového řádu s Prahou zatím nepočítají, vypadá to, že Delta Air Lines si tuto výsadu ponechá.

Letecká společnost Vueling Čechům nabídne novou přímou linku do Bilbaa. Rovněž půjde o letní spojení z Prahy. Bude zahájeno v neděli 2. července a bude se jednat o dvě týdenní rotace, ve čtvrtek a neděli. Zmíněná trasa byla v rezervačním systému vypsána již na prosinec. Šlo o dva mimořádné lety, které byly naplánovány na první dva adventní týdny. Od července se ovšem začne létat pravidelně, a to do konce letního letového řádu.

Díky dopravci Ryanair během léta přibydou tři nové linky z Prahy a dojde k obnově spojení Brno – Bergamo. Od léta se tak cestující z Česka mohou těšit na polský Gdaňsk, italské letovisko Rimini a řecký Skiathos, kam se dostanou pohodlně bez přestupu. Do přímořského Rimini bude možné se vydat od 26. března každou středu a neděli. Provoz přímých letů na Skiathos započne 2. června, a to také ve frekvenci 2 lety týdně – v úterý a pátek. Gdaňsk, perla severního Polska, bude dostupný od dubna vždy ve středu a sobotu. Podle plánu je prozatím počítáno s fungováním linek pouze do konce letního letového řádu, tedy zhruba do října.

Na základě dostupných informací chtějí irské aerolinky během následujícího léta nabídnout stejné destinace jako letos, nicméně ještě může dojít k úpravám. Co se týče obnoveného spojení do Bergama, tak letadla budou z brněnského letiště vyrážet vždy v pátek a pondělí.

Na Srí Lanku opět cestujeme jako před pandemií. Oblíbená exotická destinace vydala 7. prosince nařízení, kterým ruší všechny dosavadní vstupní podmínky týkající se onemocnění COVID-19. Od cestovatelů se již nevyžaduje potvrzení o očkování ani negativní test.

Indie se rozhodla pro zrušení všech vstupních opatření souvisejících s koronavirem. S platností od 22. listopadu už tak turisté před vstupem do země nemusí splňovat požadavky jako vyplnění zdravotního formuláře, předložení důkazu o očkování či testování.

Rockefellerovo centrum v New Yorku představilo vánoční stromek. Na svém tradičním místě nesmí chybět již od roku 1931. Norský smrk vysoký 24,99 metrů a vážící 14 tun přivezli z Queensbury. Téměř 90 let starý strom darovala rodina Lebowitz z Glens Falls a k jeho rozsvícení došlo poslední listopadový den. K vánočnímu stromku před Rockefellerovým centrem se váže dlouhá tradice, kterou započali právě pracovníci centra. Ti v roce 1931 nashromáždili peníze a koupili stromek, jež ozdobili ručně vyráběnými girlandami.

Benátky začnou vybírat vstupné až v letní sezóně. Původně chtěly zavést systém vstupného od ledna, to se ale nestihne. Poplatek se tak pravděpodobně začne platit od léta. Město na laguně chce kromě vstupného, jež se bude vztahovat na všechny návštěvníky, kteří tam přijedou na jednodenní výlet, stanovit turistické kvóty. V rámci nich bude nutné si návštěvu tohoto kousku Itálie rezervovat předem.

V Thajsku se uskutečnil velkolepý tradiční festival Loi Krathong. Jde o jednu z nejoblíbenějších a vizuálně nejkrásnějších událostí v zemi. Běžně se slaví během úplňku 12. měsíce thajského lunárního kalendáře, ovšem letos se konal 8. listopadu. Loi Krathong proslul jako festival světel a plovoucích lampionů. Lidé se za tmy schází u jezer, řek, pláží a kanálů, aby vzdali úctu bohyni vody.

V Polsku by mělo vyrůst jedno z největších letišť na světě. Gigant by se měl nacházet nedaleko Varšavy a měl by být propojen s železnicí a dalšími dopravními spoji. Za návrhem stojí britský ateliér Foster + Partners, kteří prostřednictvím něj chtějí způsobit revoluci v cestování po celé zemi i mimo ni. Design letiště, jehož ústředním motivem jsou vzájemně propletené střechy, odkazuje na bohaté kulturní dědictví Polska a jednotnou sílu jeho obyvatel. Bude kladen důraz i na ekologický provoz. Dokončení stavby je plánováno na rok 2028 – zřejmě ale ještě dojde k posunutí konečného termínu.

Letecká společnost Korean Air opět nabízí hotel zdarma při dlouhém přestupu. Od 21. listopadu mohou cestovatelé směrující do Oceánie v rámci dlouhého přestupu využít bezplatné ubytování v luxusním hotelu Grand Hyatt Incheon. Akce Korean Air platí až do odvolání pro lety mezi Evropou a Oceánií, a to na levné letenky vydané s kódem aerolinky KE. Pasažérům vzniká nárok na přenocování, pokud jim první dostupný spoj do destinace letí až po 12 hodinách od příletu na letiště Incheon v Soulu. Dále je vyžadována registrace v systémech K-ETA a Q-CODE.