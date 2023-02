Cestovatelský newsfilter: Linka z Prahy do Soulu a nový hotel v Dubaji

Korean Air obnoví přímou linku mezi Prahou a Soulem. Jde o pravidelné spojení, jehož fungování bylo v roce 2020 pozastaveno z důvodu pandemie koronaviru. První let se uskuteční 27. března 2023 a kromě Jižní Koreje se cestujícím otevřou dveře i do dalších asijských destinací. Po přestupu v jihokorejském hlavním městě bude možné pokračovat dál, například do Thajska, Japonska, Vietnamu, Indonésie či Austrálie. Trasa mezi pražským letištěm a Soulem bude zpočátku k dispozici třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Pokud bude o letenky zájem, zváží se přidání čtvrté rotace během letní sezóny. Dopravce na linku nasadí letadla Boeing 777-300ER. Ta jsou schopna přepravit celkem 291 pasažérů, a to dohromady v ekonomické i byznys třídě.

Vrátilo se přímé spojení z Vídně do Šanghaje v podání Austrian Airlines. Rakouská letecká společnost zahájila provoz 16. ledna 2023. Do čínské metropole létají vždy v pondělí a středu na křídlech největšího letadla ve své flotile, Boeingu 777.

Z Budapešti se od jara dostaneme do Istanbulu. Podle informací zveřejněných v rezervačních systémech budou na této trase nízkonákladové aerolinky Wizz Air létat každý den, tedy sedmkrát týdně. Spuštění je plánováno na 31. březen 2023.

Saúdská Arábie zavedla bezplatná čtyřdenní tranzitní víza. Cestovatelům, kteří zde přestupují a chtějí se v zemi zastavit jen na několik dní, se tak výrazně usnadnil vstup. Novinka je platná od 30. ledna 2023 a zatím se vztahuje na pasažéry leteckých společností Saudia a Flynas. Dopravce Saudia Airlines turistům navíc poskytuje ještě noc v hotelu zdarma. Platnost tranzitních víz je 96 hodin a počítá se od vstupu do destinace s tím, že aerolinky je při zakoupení letenky vystavují na tři měsíce. Víza jsou bezplatná, ovšem je s nimi spojen administrační poplatek činící v přepočtu zhruba 240 CZK. Jsou uplatnitelná v jakémkoliv městě či na letišti v Saúdské Arábii, tedy v Rijádu, Džiddě i Dammámu.

Spojené státy americké prodloužily platnost vstupních podmínek. Pokud se nic nezmění, minimálně do 10. dubna 2023 bude od přijíždějících nadále vyžadováno potvrzení o absolvovaném očkování proti koronaviru. Toto nařízení platí již od listopadu 2021. Původně bylo povinné předložit před cestou společně s očkovacím certifikátem rovněž negativní test na COVID-19, nicméně od nutnosti testu USA 12. června 2022 upustily.

Katar od návštěvníků začal vyžadovat zdravotní pojištění. Povinnost mít před vstupem do země uzavřené zdravotní pojištění platí od 1. února 2023 a nevztahuje se na tranzitující cestující. Pojištění musí být zakoupeno u pojišťoven, které schvaluje Katar, a je možné jej zakoupit online. Cena odpovídá 50 QAR, což je v přepočtu zhruba 300 CZK.

Aerolinky Emirates létají z Vídně do Dubaje již dvakrát denně. Změna nastala s platností od 1. ledna 2023 a je reakcí na neustále rostoucí zájem o dovolenou ve Spojených arabských emirátech. Podle aktuálního rozpisu je možné odletět z rakouského letiště v 15:10 a ve večerních hodinách, konkrétně ve 21:55. Odlety z Dubaje jsou plánovány na 9:00 a 15:40 s tím, že délka letu je přibližně pět hodin a třicet minut.

Dubaj odhalila nový luxusní hotel Atlantis the Royal. Výstavba, jež trvala osm let, byla ukončena dříve, než se předpokládalo. K otevření mělo totiž původně dojít v březnu, ovšem nově lze rezervace provádět již od 10. února. Slavnostní odhalení bylo velkolepé, živě na něm vystoupila například světoznámá zpěvačka Beyoncé, a to poprvé od roku 2018. Představili se rovněž vítězové America´s Got Talent, nechyběl ohňostroj a otevření špičkových restaurací. Na hotelové hosty během jejich pobytu čeká polštářové menu, v rámci něhož si z mini vzorků vyberou ideální polštář, či na míru připravené balíčky od luxusních značek včetně Hermès, Frette a Graff. Ty mimo jiné zahrnují i zlaté toaletní potřeby.

Split zakázal procházet se po městě pouze v plavkách. Vyhláška chorvatského města platí od začátku roku 2023 a bude se tak vztahovat i na letošní letní sezónu. Za procházku v centru Splitu v plavkách hrozí turistům pokuta ve výši necelých 3 600 CZK. Stejnou pokutu mohou získat také za pití alkoholických nápojů na veřejnosti. Mírněji je pak pokutováno venčení psa bez vodítka, které město nově rovněž nepovoluje.

Pompeje 9. ledna 2023 otevřely jeden z nejúchvatnějších domů. Casa dei Vettii byla podobně jako jiné stavby v Pompejích objevena v zachovalém stavu. Poprvé byla částečně zpřístupněna v roce 2016. Následně ji ale v roce 2020 z důvodu restaurátorských prací opět uzavřeli. Stavba, která je díky nádherným freskám považována za jeden z nejpůsobivějších příkladů římského umění 1. století, byla archeology poprvé spatřena v 19. století. Dům se v minulosti nacházel v bohatší části Pompejí a své jméno získal podle majitelů. Alus Vettius Restitutus a Aulus Vettius Conviva byli původně otroky, avšak po osvobození se z nich stali zámožní obchodníci s vínem.