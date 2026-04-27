České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Výstavu České korunovační klenoty na dosah uvidíte v Klášteře Borovany
Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V Klášteře Borovany to jde. Výstava od 1. května nabídne mistrovské repliky českých korunovačních insignií i příběhy panovníků a dramatické osudy klenotů, které jinde jen tak neuslyšíte.
Borovany – Historické prostory Kláštera Borovany ožijí od května do července unikátní výstavou České korunovační klenoty na dosah. Návštěvníci zde budou mít mimořádnou příležitost prohlédnout si mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti skutečně zblízka, v detailu, který originály běžně neumožňují.
Hlavním lákadlem výstavy je precizní replika českých korunovačních klenotů. Soubor tvoří gotická Svatováclavská koruna z doby Karla IV. a renesanční žezlo a jablko spojené s obdobím vlády Ferdinanda I. Habsburského.
Expozici doplňují také repliky původního středověkého žezla a jablka i Svatováclavský korunovační meč. Originály těchto předmětů nejsou veřejnosti běžně přístupné, část z nich je trvale uložena v klenotnici paláce Hofburg ve Vídni.
Výstava však nabízí víc než samotné insignie. Přibližuje panovníky korunované Svatováclavskou korunou od 14. do 19. století a zasazuje klenoty do širšího kontextu českých i evropských dějin. Atmosféru doplňují faksimile historických listin a pečetí, repliky dobových oděvů i náboženských předmětů. Samostatná část se věnuje dramatickým osudům klenotů, jejich ukrývání, ochraně i přesunům v průběhu staletí.
Za mimořádnou kvalitou vystavených replik stojí přední český zlatník Jiří Urban, který je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současného šperkařství. Ve své tvorbě propojuje historickou věrnost s mimořádnou řemeslnou precizností. Vytvořil například reprezentační dary pro Alžbětu II. či Jana Pavla II. a podílel se také na rekonstrukcích dalších významných evropských korunovačních insignií.
Na replice renesančního žezla spolupracovali šperkaři Blanka Cepková a Matúš Cepka. Replika Svatováclavského korunovačního meče pochází z dílny Patricka Bárty, specialisty na historické zbraně a jejich autentické zpracování.
Výstava České korunovační klenoty na dosah je přístupná v Klášteře Borovany od 1. května do 29. července 2026.
