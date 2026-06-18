České Budějovice – perla jižních Čech

Město založené roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II. dnes láká na spojení historických památek, kultury, gastronomie i aktivního odpočinku.
Srdcem města je historické centrum, které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Dominantou je jedno z největších čtvercových náměstí v České republice – náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou a tajemným Bludným kamenem. Neopakovatelný výhled na město i okolní krajinu nabízí 72 metrů vysoká Černá věž, k jejímuž vrcholu vede 225 schodů.
Za návštěvu stojí také katedrála sv. Mikuláše, Piaristické náměstí s dominikánským klášterem nebo kostel Obětování Panny Marie, nejstarší stavební památka města. Atmosféru historických uliček doplňují zachovalé části městského opevnění, například Rabštejnská věž či Železná panna.
České Budějovice jsou neodmyslitelně spojeny s pivovarnickou tradicí. Světoznámý Budějovický Budvar nabízí komentované prohlídky s ochutnávkou piva. Místní restaurace, kavárny a bistra potěší milovníky tradiční jihočeské kuchyně i moderní gastronomie. Oblíbeným místem jsou také historické Masné krámy, kde si návštěvníci mohou vychutnat dobře načepovaný Budvar v jedinečném prostředí bývalé středověké tržnice.
Město žije kulturou po celý rok. Během léta ožívají České Budějovice koncerty, festivaly a společenskými akcemi. Velké oblibě se těší například multižánrový festival „Léto ve městě“, který každoročně nabízí stovky kulturních a volnočasových akcí.
Jedinečný charakter městu dodávají řeky Vltava a Malše. Jejich okolí je ideálním místem pro relaxaci i sportovní vyžití. Oblíbenou trasou je stezka podél břehu Vltavy, vedoucí z centra Českých Budějovic až do Hluboké nad Vltavou a Boršova nad Vltavou. Tento úsek ocení zejména in-line bruslaři, zatímco cyklisté mohou pokračovat ještě mnohem dál.
Ať už hledáte inspiraci na víkendový pobyt, letní výlet nebo delší dovolenou, České Budějovice nabízejí ideální kombinaci historie, kultury, gastronomie i relaxace.
Tak vyrazte do Českých Budějovic – Evropským hlavním městem kultury 2028!
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM