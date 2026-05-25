Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Noční přistání v Denpasaru jim ještě představu tropického ráje trochu vzalo. Místo palem, ticha a romantiky přišla únava po dlouhé cestě, provoz a realita velkého letiště. Jenže ráno na východě ostrova všechno změnilo.
Zpěv ptáků. Zvuk cikád. Vůně oceánu. Rýžová pole. A všudypřítomné úsměvy lidí, kteří nikam nespěchali.
„Byl to balzám pro náš vystresovaný, unavený a vyhořelý organismus z uspěchané Evropy,“ vzpomínají Pepa a Jana. „Bali se nám dostalo pod kůži tak silně, že už po pár dnech dovolené jsme začali zjišťovat, jak by se dalo zařídit, abychom tady mohli zůstat.“
Dnes za sebou mají třináct let života na ostrově, tisíce hostů, resort Bali Butterfly Villas a později také Balisen Luxury Villas u jedné z nejkrásnějších pláží východního Bali – Virgin Beach.
„Než jsme odletěli, měli jsme koupený pozemek“
Na Bali je přivedlo vyprávění člověka, který tam už dlouho žil. Promítání a povídání o Indonésii je nadchlo natolik, že ostrov museli poznat sami.
„Chtěli jsme ho vidět, slyšet, cítit. A když jsme se ráno probudili na východě Bali, přišlo něco, co se špatně vysvětluje. Ten klid, příroda, vůně oceánu a úsměvy místních lidí nás okamžitě zasáhly.“
Ještě během první cesty začali řešit, jak by na Bali mohli zůstat déle. Než odletěli zpět do Česka, koupili pozemek s výhledem na oceán, daleko od turistického ruchu.
První sen ale rychle narazil na realitu.
„Zjistili jsme, že abychom mohli cokoliv postavit, potřebujeme vodu. Pozemek byl blízko sopky Agung a vrt byl obrovský problém. Nikdo nám tehdy nedokázal garantovat, že vodu najdeme. Mluvilo se i o hloubce kolem 300 metrů.“
Odlétali zklamaní, ale jedno už věděli jistě: Bali je místo, kam se chtějí vrátit.
V Česku postupně vše prodali a odletěli směr Indonésie. A právě tehdy jim ostrov ukázal cestu jinudy.
Při návštěvě místního warungu za nimi přišel Balijec s nabídkou, zda by nechtěli koupit jeho dům s pozemkem. Dostal se do dluhů a hrozilo, že o místo přijde.
„Byla to láska na první pohled. Lepší místo jsme si nemohli přát. Mezi rýžovými poli, u husté džungle, s nádherným výhledem na oceán.“
Právě tam vznikl jejich první resort – Bali Butterfly Villas.
Resort, který neměl být jen ubytováním
Bali Butterfly nevznikl jako anonymní hotel. Od začátku měl být místem, kde se host necítí jako číslo rezervace, ale jako člověk, který přijel na návštěvu za někým, kdo Bali opravdu zná.
„Chtěli jsme hostům předat pravou atmosféru ostrova. Vůni vonných tyčinek, klid, úsměvy místních lidí a pocit míru, který podle nás umí dát jen Bali.“
Stavba tří vilek, centrální budovy s restaurací a dvacetimetrového bazénu trvala rok a půl. Začátky ale nebyly jednoduché ani obchodně. Sociální sítě tehdy ještě nefungovaly tak jako dnes. Facebook byl v začátcích, Instagram v plenkách a dostat se k českým hostům nebylo snadné.
„Nejprve jsme nabízeli ubytování přes světové rezervační platformy. Jenže jsme brzy zjistili, že to není úplně ono. Chyběl nám kontakt s krajany. My jsme nechtěli jen předat klíče od pokoje. Chtěli jsme lidem ukázat Bali, které jsme sami poznali a zamilovali si ho.“
Vodopády, západy slunce, výhledy na oceán, sopka při východu slunce, tradiční ceremonie, místní warungy, ticho rýžových polí. Místa, která člověk často nenajde v katalogu ani podle nejpopulárnějších fotek na Instagramu.
„Dlouhé večery u Facebooku se nakonec vyplatily. Začali k nám jezdit hlavně Češi a Slováci. Dnes tvoří zhruba 90 procent naší klientely.“
Po deseti letech přišel další sen: Balisen
Po deseti letech provozu Bali Butterfly přišla touha vytvořit ještě jiné místo. Blíž k pláži, soukromější, komfortnější, určené pro hosty, kteří chtějí vlastní vilu, bazén, klid a zároveň autentickou část Bali.
Tak vznikl projekt Balisen Luxury Villas u Virgin Beach.
„U Balisen už jsme přesně věděli, co chceme. Co hosté ocení, jak má fungovat servis, kam zajít, co je ke stavbě potřeba. Dnes vily fungují téměř tři roky a věříme, že v Balisen hostům plníme i jejich sny.“
Balisen není typ resortu, kde člověk přijede do odděleného světa za zdí a z ostrova vidí jen bazén. Je to kombinace soukromé vily, osobní péče a východního Bali, které si stále drží svou tvář.
Luxus tu neznamená okázalost. Spíš prostor, klid, soukromí a jistotu, že se o vás někdo postará.
Východní Bali: místo, kde ostrov ještě neztratil duši
Kdo zná Bali jen z internetu, často si představí rušný jih, beach cluby, skútry, kavárny, přeplněné pláže a nekonečný provoz. Východ Bali je jiný.
Pomalejší. Tišší. Opravdovější.
„Za třináct let máme ostrov projetý mnohokrát a jsme strašně rádi, že jsme zakotvili právě tady. Východ Bali je podle nás nejkrásnější kus ostrova. Rýžová pole, dechberoucí výhledy, nádherné chrámy, sopka Agung a hlavně místní lidé, kteří vám každý den předávají svým úsměvem novou energii.“
Právě tady hosté často pochopí, že Bali není jen destinace. Je to rytmus. Ranní obětiny. Vůně kouře z vonných tyčinek. Děti v uniformách cestou do školy. Ženy nesoucí obětiny na hlavě. Muži opravující loď na pláži. Ticho po dešti. Zvuk džungle za soumraku.
Něco, co se nedá naaranžovat pro fotografii. Musí se to zažít.
„Chceme, aby hosté nemuseli nic řešit“
Pepa a Jana vědí, že cesta na Bali může pro mnoho lidí působit složitě. Dlouhý let, jiná kultura, doprava, jazyk, výlety, bezpečnost, jídlo, organizace. I proto postavili celý koncept tak, aby hosté nemuseli trávit dovolenou hledáním a stresem.
„Od začátku se snažíme o to, aby si u nás hosté opravdu odpočinuli, načerpali novou energii a poznali krásy ostrova. Zajišťujeme transfery, výlety, masáže, šnorchlování, potápění, túry, návštěvy okolních ostrovů i očistné rituály. Prostě děláme všechno pro to, aby se hosté nemuseli o nic starat a mohli plnými doušky nasávat atmosféru ostrova bohů.“
V tom je podle nich největší rozdíl. Hosté nepřijedou jen na ubytování. Přijedou za zkušeností lidí, kteří na Bali žijí třináct let a vědí, kdy kam jet, čemu se vyhnout, kde je ticho, kde dobré jídlo a kde stojí za to vstát před východem slunce.
Za roky provozu ubytovali tisíce hostů. Mnozí přijeli jednou. Někteří se vracejí každý rok. A z některých se stali přátelé.
„To je pro nás největší odměna. Když se lidé vracejí, když nám píší, když se k nám chovají ne jako ke službě, ale jako k lidem, za kterými se rádi vrací.“
Bali přibližují i těm, kteří teprve sní
Atmosféru Bali se snaží přenášet i do online světa. Přes Facebook a Instagram neukazují jen dokonalé fotografie bazénu a pláže, ale i každodenní život, výlety, místní tradice a drobné okamžiky, které tvoří skutečný zážitek z ostrova.
„Chceme, aby lidé Bali cítili ještě předtím, než přiletí.“
Do příběhu vstoupil i Lukáš
V roce 2017 přijel na Bali také Lukáš se svou manželkou. Původně jako cestovatel. Jenže ostrov na něj zapůsobil podobně jako kdysi na Pepu a Janu.
Bylo v tom něco víc než jen exotická dovolená. Pocit, že existuje místo, kde člověk jinak dýchá, jinak vnímá čas a jinak přemýšlí o tom, co od života vlastně chce.
Lukáš vždy cítil, že by jednou chtěl mít něco vlastního. Ne projekt, který existuje jen v tabulkách, ale něco opravdového. Místo, které má příběh, atmosféru a lidi.
S Pepou se znal už delší dobu. Když viděl, co s Janou na Bali vybudovali, dávalo mu to smysl. Ne jako rychlá investice, ale jako pokračování něčeho, co vznikalo roky – postupně, poctivě a srdcem.
Do Balisen přinesl další energii, obchodní pohled, české zázemí a chuť pomoci dostat příběh východního Bali k lidem, kteří o něm možná dlouho sní, ale zatím nenašli odvahu vyrazit.
Další sen
Za roky života na ostrově se na Pepu a Janu začalo obracet mnoho hostů a přátel s otázkou, jak by si podobný sen mohli splnit také. Jak na Bali zůstat déle. Jak najít místo. Jak postavit vlastní vilu a neztratit se v místních pravidlech, zvyklostech a realitě, která je pro Evropana často úplně jiná.
I proto dnes dostává jasnější obrysy další plán – vybudovat nové vily pro lidi, kteří nehledají jen nemovitost, ale životní příběh. Místo, kam se mohou vracet. Kde je oceán blízko, sopka na obzoru a život plyne pomaleji.
„Pokud budete chtít poznat pravé Bali, rádi vám ho ukážeme,“ říkají Pepa a Jana.
A možná právě v tom je celý jejich příběh. Neodjeli na Bali proto, aby utekli před životem. Odjeli tam proto, aby ho znovu našli.