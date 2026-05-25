Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na vlastní oči.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč | foto: The Cloud Provider s.r.o.

Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč
12 fotografií

Noční přistání v Denpasaru jim ještě představu tropického ráje trochu vzalo. Místo palem, ticha a romantiky přišla únava po dlouhé cestě, provoz a realita velkého letiště. Jenže ráno na východě ostrova všechno změnilo.

Zpěv ptáků. Zvuk cikád. Vůně oceánu. Rýžová pole. A všudypřítomné úsměvy lidí, kteří nikam nespěchali.

„Byl to balzám pro náš vystresovaný, unavený a vyhořelý organismus z uspěchané Evropy,“ vzpomínají Pepa a Jana. „Bali se nám dostalo pod kůži tak silně, že už po pár dnech dovolené jsme začali zjišťovat, jak by se dalo zařídit, abychom tady mohli zůstat.“

Dnes za sebou mají třináct let života na ostrově, tisíce hostů, resort Bali Butterfly Villas a později také Balisen Luxury Villas u jedné z nejkrásnějších pláží východního Bali – Virgin Beach.

„Než jsme odletěli, měli jsme koupený pozemek“

Na Bali je přivedlo vyprávění člověka, který tam už dlouho žil. Promítání a povídání o Indonésii je nadchlo natolik, že ostrov museli poznat sami.

„Chtěli jsme ho vidět, slyšet, cítit. A když jsme se ráno probudili na východě Bali, přišlo něco, co se špatně vysvětluje. Ten klid, příroda, vůně oceánu a úsměvy místních lidí nás okamžitě zasáhly.“

Ještě během první cesty začali řešit, jak by na Bali mohli zůstat déle. Než odletěli zpět do Česka, koupili pozemek s výhledem na oceán, daleko od turistického ruchu.

První sen ale rychle narazil na realitu.

„Zjistili jsme, že abychom mohli cokoliv postavit, potřebujeme vodu. Pozemek byl blízko sopky Agung a vrt byl obrovský problém. Nikdo nám tehdy nedokázal garantovat, že vodu najdeme. Mluvilo se i o hloubce kolem 300 metrů.“

Odlétali zklamaní, ale jedno už věděli jistě: Bali je místo, kam se chtějí vrátit.

V Česku postupně vše prodali a odletěli směr Indonésie. A právě tehdy jim ostrov ukázal cestu jinudy.

Při návštěvě místního warungu za nimi přišel Balijec s nabídkou, zda by nechtěli koupit jeho dům s pozemkem. Dostal se do dluhů a hrozilo, že o místo přijde.

„Byla to láska na první pohled. Lepší místo jsme si nemohli přát. Mezi rýžovými poli, u husté džungle, s nádherným výhledem na oceán.“

Právě tam vznikl jejich první resort – Bali Butterfly Villas.

Resort, který neměl být jen ubytováním

Bali Butterfly nevznikl jako anonymní hotel. Od začátku měl být místem, kde se host necítí jako číslo rezervace, ale jako člověk, který přijel na návštěvu za někým, kdo Bali opravdu zná.

„Chtěli jsme hostům předat pravou atmosféru ostrova. Vůni vonných tyčinek, klid, úsměvy místních lidí a pocit míru, který podle nás umí dát jen Bali.“

Stavba tří vilek, centrální budovy s restaurací a dvacetimetrového bazénu trvala rok a půl. Začátky ale nebyly jednoduché ani obchodně. Sociální sítě tehdy ještě nefungovaly tak jako dnes. Facebook byl v začátcích, Instagram v plenkách a dostat se k českým hostům nebylo snadné.

„Nejprve jsme nabízeli ubytování přes světové rezervační platformy. Jenže jsme brzy zjistili, že to není úplně ono. Chyběl nám kontakt s krajany. My jsme nechtěli jen předat klíče od pokoje. Chtěli jsme lidem ukázat Bali, které jsme sami poznali a zamilovali si ho.“

Vodopády, západy slunce, výhledy na oceán, sopka při východu slunce, tradiční ceremonie, místní warungy, ticho rýžových polí. Místa, která člověk často nenajde v katalogu ani podle nejpopulárnějších fotek na Instagramu.

„Dlouhé večery u Facebooku se nakonec vyplatily. Začali k nám jezdit hlavně Češi a Slováci. Dnes tvoří zhruba 90 procent naší klientely.“

Po deseti letech přišel další sen: Balisen

Po deseti letech provozu Bali Butterfly přišla touha vytvořit ještě jiné místo. Blíž k pláži, soukromější, komfortnější, určené pro hosty, kteří chtějí vlastní vilu, bazén, klid a zároveň autentickou část Bali.

Tak vznikl projekt Balisen Luxury Villas u Virgin Beach.

„U Balisen už jsme přesně věděli, co chceme. Co hosté ocení, jak má fungovat servis, kam zajít, co je ke stavbě potřeba. Dnes vily fungují téměř tři roky a věříme, že v Balisen hostům plníme i jejich sny.“

Balisen není typ resortu, kde člověk přijede do odděleného světa za zdí a z ostrova vidí jen bazén. Je to kombinace soukromé vily, osobní péče a východního Bali, které si stále drží svou tvář.

Luxus tu neznamená okázalost. Spíš prostor, klid, soukromí a jistotu, že se o vás někdo postará.

Východní Bali: místo, kde ostrov ještě neztratil duši

Kdo zná Bali jen z internetu, často si představí rušný jih, beach cluby, skútry, kavárny, přeplněné pláže a nekonečný provoz. Východ Bali je jiný.

Pomalejší. Tišší. Opravdovější.

„Za třináct let máme ostrov projetý mnohokrát a jsme strašně rádi, že jsme zakotvili právě tady. Východ Bali je podle nás nejkrásnější kus ostrova. Rýžová pole, dechberoucí výhledy, nádherné chrámy, sopka Agung a hlavně místní lidé, kteří vám každý den předávají svým úsměvem novou energii.“

Právě tady hosté často pochopí, že Bali není jen destinace. Je to rytmus. Ranní obětiny. Vůně kouře z vonných tyčinek. Děti v uniformách cestou do školy. Ženy nesoucí obětiny na hlavě. Muži opravující loď na pláži. Ticho po dešti. Zvuk džungle za soumraku.

Něco, co se nedá naaranžovat pro fotografii. Musí se to zažít.

„Chceme, aby hosté nemuseli nic řešit“

Pepa a Jana vědí, že cesta na Bali může pro mnoho lidí působit složitě. Dlouhý let, jiná kultura, doprava, jazyk, výlety, bezpečnost, jídlo, organizace. I proto postavili celý koncept tak, aby hosté nemuseli trávit dovolenou hledáním a stresem.

„Od začátku se snažíme o to, aby si u nás hosté opravdu odpočinuli, načerpali novou energii a poznali krásy ostrova. Zajišťujeme transfery, výlety, masáže, šnorchlování, potápění, túry, návštěvy okolních ostrovů i očistné rituály. Prostě děláme všechno pro to, aby se hosté nemuseli o nic starat a mohli plnými doušky nasávat atmosféru ostrova bohů.“

V tom je podle nich největší rozdíl. Hosté nepřijedou jen na ubytování. Přijedou za zkušeností lidí, kteří na Bali žijí třináct let a vědí, kdy kam jet, čemu se vyhnout, kde je ticho, kde dobré jídlo a kde stojí za to vstát před východem slunce.

Za roky provozu ubytovali tisíce hostů. Mnozí přijeli jednou. Někteří se vracejí každý rok. A z některých se stali přátelé.

„To je pro nás největší odměna. Když se lidé vracejí, když nám píší, když se k nám chovají ne jako ke službě, ale jako k lidem, za kterými se rádi vrací.“

Bali přibližují i těm, kteří teprve sní

Atmosféru Bali se snaží přenášet i do online světa. Přes Facebook a Instagram neukazují jen dokonalé fotografie bazénu a pláže, ale i každodenní život, výlety, místní tradice a drobné okamžiky, které tvoří skutečný zážitek z ostrova.

„Chceme, aby lidé Bali cítili ještě předtím, než přiletí.“

Atmosféru jejich vil a života na východním Bali lze sledovat na Facebooku Balisen Luxury Villas a Instagramu @balisenluxuryvillas.

Do příběhu vstoupil i Lukáš

V roce 2017 přijel na Bali také Lukáš se svou manželkou. Původně jako cestovatel. Jenže ostrov na něj zapůsobil podobně jako kdysi na Pepu a Janu.

Bylo v tom něco víc než jen exotická dovolená. Pocit, že existuje místo, kde člověk jinak dýchá, jinak vnímá čas a jinak přemýšlí o tom, co od života vlastně chce.

Lukáš vždy cítil, že by jednou chtěl mít něco vlastního. Ne projekt, který existuje jen v tabulkách, ale něco opravdového. Místo, které má příběh, atmosféru a lidi.

S Pepou se znal už delší dobu. Když viděl, co s Janou na Bali vybudovali, dávalo mu to smysl. Ne jako rychlá investice, ale jako pokračování něčeho, co vznikalo roky – postupně, poctivě a srdcem.

Do Balisen přinesl další energii, obchodní pohled, české zázemí a chuť pomoci dostat příběh východního Bali k lidem, kteří o něm možná dlouho sní, ale zatím nenašli odvahu vyrazit.

Pepa, Jana, Lukáš a tým

Pepa a Jana

Další sen

Za roky života na ostrově se na Pepu a Janu začalo obracet mnoho hostů a přátel s otázkou, jak by si podobný sen mohli splnit také. Jak na Bali zůstat déle. Jak najít místo. Jak postavit vlastní vilu a neztratit se v místních pravidlech, zvyklostech a realitě, která je pro Evropana často úplně jiná.

I proto dnes dostává jasnější obrysy další plán – vybudovat nové vily pro lidi, kteří nehledají jen nemovitost, ale životní příběh. Místo, kam se mohou vracet. Kde je oceán blízko, sopka na obzoru a život plyne pomaleji.

„Pokud budete chtít poznat pravé Bali, rádi vám ho ukážeme,“ říkají Pepa a Jana.

A možná právě v tom je celý jejich příběh. Neodjeli na Bali proto, aby utekli před životem. Odjeli tam proto, aby ho znovu našli.

Nejčtenější

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Dny Fajne rodiny 2026 v Ostravě nabídnou rekordních 116 akcí

Komerční sdělení

Od 15. května do 21. června 2026 ožívá Ostrava již posedmé Dny Fajne rodiny. Letošní ročník je dosud nejrozsáhlejší – do programu se zapojuje více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem...

25. května 2026

CEE Logistics: 15 let na cestě, která stále dává smysl

Komerční sdělení
CEE Logistics: 15 let na cestě, která stále dává smysl

Když před patnácti lety vznikla společnost CEE Logistics, stála za ní především odvaha a chuť dělat věci po svém. Bez velkých slov, ale s jasnou představou, že logistika může fungovat spolehlivě a...

25. května 2026

BEAN Staňkov otevírá druhé kolo přijímacího řízení

Komerční sdělení
BEAN Staňkov otevírá druhé kolo přijímacího řízení

Nabízí gymnázium, obchodní akademii i učební obory s perspektivou.

25. května 2026

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Komerční sdělení
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás srdečně zve na Muzejní noc - tradiční akci konanou v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou...

25. května 2026

Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Komerční sdělení
Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navrhli interiér obřadní místnosti a zastupitelského sálu nové budovy radnice čtvrtého plzeňského obvodu v Masarykově...

25. května 2026

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

25. května 2026

Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově

Komerční sdělení
Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově

Střední průmyslovou školu v Tachově čekají v následujících letech velké změny. Plzeňské hejtmanství chce postavit moderní vzdělávací areál, do kterého by se škola přestěhovala. Kampus by měl mít...

25. května 2026

Zkušební období: Důkaz, že firma nemá co schovávat

Komerční sdělení

Zkušební jízda, měsíc streamování filmů zadarmo, demoverze hry. Vyzkoušet si věci nanečisto se stalo standardem férového byznysu. Kdo vám nedá šanci si to nejdřív osahat, asi ví proč.

25. května 2026

Hradec Králové láká na jedinečné zážitky spojené s válkou roku 1866

Komerční sdělení

Krajina kolem Hradec Králové je už 160 let spojená s jednou z největších bitev 19. století. Rozhodující střet prusko-rakouské války z 3. července 1866 změnil podobu Evropy a dodnes zůstává hluboko...

25. května 2026

Offline dovolená, která není nuda. Proč rodiny v létě míří do Krkonoš

Komerční sdělení
Offline dovolená, která není nuda. Proč rodiny v létě míří do Krkonoš

Hory už nejsou jen místem zimní dovolené a sportovních výkonů. Pro rodiny se mění v prostor, kde stačí ke štěstí les, cesta, kamínky a borůvky.

25. května 2026

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

25. května 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.