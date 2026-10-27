Češi mění kurz. Nastal čas výletních plaveb?

Letuška je už mnoho let specialistou na cestování. Letenky byly vždy naším základem, postupně jsme ale rozšiřovali portfolio o další služby, které zákazníci poptávají. V posledních letech jsme zaznamenali výrazný růst zájmu o výletní plavby, a proto jsme se rozhodli vytvořit specializovaný projekt. Naším cílem je nabídnout zákazníkům nejen samotnou plavbu, ale kompletní servis včetně letenek, ubytování v místě nalodění, pojištění a zejména individuálního poradenství.
Je opravdu zájem Čechů o plavby tak výrazný?
Ano. Češi dnes cestují zkušeněji než před deseti nebo patnácti lety. Hledají nové zážitky a zároveň chtějí pohodlí. Výletní plavba nabízí obojí. Během jedné dovolené navštívíte několik zemí, nemusíte se stěhovat mezi hotely a přitom máte k dispozici kvalitní gastronomii, zábavu i služby na palubě.
Jaké destinace jsou mezi českými klienty nejoblíbenější?
Dlouhodobě vede Středomoří. Je snadno dostupné, většina plaveb vyplouvá z Barcelony, Janova nebo Říma a během týdne lze navštívit několik zajímavých zemí. Velký zájem máme také o Kanárské ostrovy, norské fjordy, Karibik a stále více klientů objevuje exotické destinace v Asii či Jižním Pacifiku.
Spousta lidí si myslí, že plavby jsou jen pro bohaté. Platí to ještě?
To je jeden z největších mýtů. Samozřejmě existují ultra luxusní společnosti, ale řada plaveb vychází cenově velmi zajímavě. Když si spočítáte hotel, dopravu mezi městy, stravu a další služby, často zjistíte, že plavba je velmi konkurenceschopná. Navíc za týden poznáte několik destinací místo jediné.
S jakými lodními společnostmi nejčastěji pracujete?
Máme široké portfolio. Velmi populární jsou například Costa Cruises a MSC Cruises, které nabízejí skvělý poměr ceny a kvality. Pro náročnější klientelu máme značky jako Cunard, Holland America Line nebo Seabourn. Každá společnost má trochu jiný styl a právě zde vidíme velkou přidanou hodnotu našich specialistů, kteří dokážou doporučit tu správnou loď pro konkrétního cestovatele.
Jaká je vlastně největší výhoda plavby oproti klasické dovolené?
Jednoznačně kombinace pohodlí a poznávání. Ráno se probudíte v jiné destinaci, ale váš pokoj, restaurace i kufr zůstávají na stejném místě. Nemusíte řešit přesuny, odbavení v hotelích ani logistiku. To je obrovský komfort, který si cestovatelé velmi rychle oblíbí.
Co byste byste doporučil jako první plavbu?
Ideální je sedmidenní okruh po Středomoří. Je to výborná příležitost zjistit, jestli jim tento styl cestování vyhovuje. Ve většině případů se ale stává, že první plavba bývá zároveň začátkem nové cestovatelské vášně.
Jak dlouhé vlastně plavby bývají?
To je velmi individuální. Nejčastější jsou plavby na 7 až 14 nocí, protože se dobře kombinují s běžnou dovolenou. Nabídka je ale mnohem širší. Existují i krátké víkendové plavby, třítýdenní poznávací trasy nebo několikaměsíční plavby pro skutečné cestovatelské nadšence.
Mluvíte o několika měsících. Opravdu existují plavby kolem světa?
Ano, a jsou překvapivě populární. Některé lodní společnosti nabízejí plavby kolem světa trvající tři až čtyři měsíce, během nichž cestující navštíví desítky zemí na několika kontinentech. Je to naprosto unikátní způsob cestování, protože během jediné cesty můžete poznat velkou část světa bez neustálého balení kufrů a přesunů mezi hotely.
A co lidé, kteří už běžné destinace znají a hledají něco výjimečného?
Právě pro ně jsou určeny expediční plavby. V posledních letech roste zájem například o Antarktidu, Grónsko, Island nebo Aljašku. Tyto plavby bývají na menších lodích, které se dostanou i do míst, kam velké výletní lodě nemohou. Často je doprovázejí odborní průvodci, přírodovědci nebo fotografové. Je to ideální kombinace dobrodružství, poznávání a komfortu.
Takže plavby už dávno nejsou jen o opalování ve Středomoří?
Přesně tak. Spousta lidí si pod plavbou představí lehátko u bazénu, ale dnešní nabídka je neuvěřitelně široká. Můžete pozorovat ledovce v Antarktidě, vydat se za polárními medvědy do Arktidy, projet Panamský průplav, plavit se mezi havajskými ostrovy nebo absolvovat cestu kolem světa.
Vy jste specialisté na letenky. Existují ale i plavby pro lidi, kteří létání nemají rádi?
Určitě. Málokdo ví, že dodnes existují pravidelné transatlantické plavby mezi Evropou a Severní Amerikou. Pokud někdo nechce nebo nemůže letět, může například vyrazit z Hamburku a za několik dní doplout do New Yorku. Pro mnoho cestovatelů je samotná cesta stejně silným zážitkem jako destinace.
Dá se taková cesta do New Yorku brát jako alternativa k letadlu?
Z časového hlediska samozřejmě ne, ale z pohledu zážitku rozhodně ano. Připlout do New Yorku po moři a sledovat panorama Manhattanu z paluby lodě je něco úplně jiného než vystoupit na letišti. Někteří klienti si dokonce dopřejí kombinaci obou variant – tam plují lodí a zpět letí letadlem.
Kdo je dnes typickým klientem výletních plaveb?
To se hodně změnilo. Dříve byly plavby vnímány hlavně jako produkt pro seniory. Dnes mezi našimi klienty najdeme rodiny s dětmi, páry, skupiny přátel i aktivní cestovatele. Každá lodní společnost cílí na trochu jinou klientelu a právě proto je důležité vybrat správnou loď i trasu.
Vidíte v plavbách budoucnost?
Jednoznačně ano. Evropský trh stále roste a Česká republika má ještě velký potenciál. Věřím, že plavby budou během několika let mnohem běžnější součástí českých dovolených než dnes. Lidé zjišťují, že nejde o nedostupný luxus, ale o velmi chytrý způsob cestování.
Jaké je vaše doporučení pro čtenáře, kteří o plavbě uvažují?
Nebát se a poradit se s odborníky. Výběr správné lodě, trasy a termínu udělá obrovský rozdíl. Když zvolíte plavbu podle svých očekávání, může to být jedna z nejlepších dovolených, jakou kdy zažijete.
Není pro vás vstup do segmentu plaveb trochu odklon od tradičního byznysu Letušky?
Naopak. Naším produktem nikdy nebyla jen letenka. Naším produktem je cestování. Ať už zákazník letí do New Yorku, vyráží na safari do Afriky nebo se vydává na plavbu po Středomoří, stále řešíme stejnou věc: jak mu zajistit co nejlepší cestovatelský zážitek. Plavby jsou proto logickým rozšířením toho, co děláme už více než 30 let.