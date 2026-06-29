Borůvkobraní slaví 20 let. Přijeďte do Borovan za zážitky

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Vůně čerstvých borůvek, sladké i slané dobroty, hudba, tanec i letní pohoda v kouzelném prostředí historického kláštera. Právě takové bude letošní borovanské Borůvkobraní, které se uskuteční 11. a 12. července v areálu Klášter Borovany u Českých Budějovic
Jubilejní 20. ročník jedné z největších letních slavností v jižních Čechách nabídne program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na více než 130 stánků s regionálními produkty, řemesly i originálními dobrotami s borůvkami v hlavní roli.
Borůvkové koláče, knedlíky, marmelády, limonády, dezerty i speciality, které jinde jen tak neochutnáte. Borůvkobraní je svátkem chutí, kde si na své přijdou milovníci tradiční české kuchyně i ti, kteří rádi objevují nové gastronomické zážitky.
K velkým lákadlům patří také bohatý kulturní program. Na několika scénách vystoupí téměř 300 účinkujících, od hudebních kapel přes folklorní soubory až po nabitý program pro děti. Historický areál kláštera navíc celé akci dodává neopakovatelnou atmosféru, která z běžného festivalu dělá skutečný letní zážitek.
Pokud hledáte tip na výlet, který spojí zábavu, gastronomii i jedinečné prostředí, Borovany jsou 11. a 12. července jasnou volbou. Přijeďte zažít atmosféru, kterou si každoročně nenechají ujít tisíce návštěvníků.
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