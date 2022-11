Black Friday v oblacích: Výprodejovým lákadlem je Madeira či Bangkok

Ceny kompletních pobytových balíčků začínají na 1 290 Kč. Naleznete mezi nimi pobyty v Česku s vlastní dopravou, které zahrnují ubytování a stravu. Nechybí ovšem ani letecké pobyty do destinací jako Řím, Kanárské ostrovy, Dubaj či Abú Dhabí. Pomyslnou třešničkou na dortu je Madeira s výletem za delfíny. V případě Black Friday nabídek je většinou nutné reagovat rychle, neboť výprodejové termíny jsou krátkodobé a je o ně velký zájem. Co se týče letenek, již nyní hlásí výhodné ceny mnoho evropských destinací, ale i Severní Amerika, Asie či blízkovýchodní perly. Pokud hledáte inspiraci, vybrali jsme pro vás dvanáct nabídek, které se vyplatí rezervovat.



Kolombo, Srí Lanka

Srí Lanka je rozmanitou destinací, na kterou si brousí zuby nejeden dobrodruh. Na ostrově omývaném vodami Indického oceánu najdete krásné pláže, dechberoucí přírodu a starobylé památky. Celkovou atmosféru dotváří vůně čaje a přátelští místní.

Za trochu námahy rozhodně stojí posvátná stezka vedoucí na vrchol Adamovy hory – Adam´s peak, odměnou vám bude nádherný výhled na okolí. Proslulé čajové plantáže najdete ve vnitrozemí a závan historie zažijete například ve starobylých městech Anuradhapura a Polonnaruwa.

Atraktivní letenky momentálně nabízí špičkové aerolinky Qatar Airways. Z Vídně do Kolomba se dostanete za 16 990 Kč, a to v termínech na hlavní sezónu a s 25kg odbaveným zavazadlem.

Kolombo, Srí Lanka

Madeira

Tento portugalský ostrov nebo také ostrov věčného jara je momentálně jednou z nejoblíbenějších destinací českých cestovatelů. Je otázkou, zda bychom o něm věděli tolik, nebýt Christiana Ronalda. Každopádně Madeira rozhodně není jen o fotbalových hvězdách. Jejím největším trumfem je rozhodně její krajina, která turisty láká na treky podél zavlažovacích kanálů, tzv. levád a horské túry.

Pro milovníky květin má v zásobě botanické zahrady a zážitkem je rovněž ochutnávka místního vína. Nejlepší letenky na Madeiru aktuálně nabízí aerolinky TAP Air Portugal, podle společnosti Pelikán jsou dokonce momentálním bestsellerem. Letíte z Prahy s cenovkou 3 890 Kč.

Madeira

Mauricius

Ostrov, který je mnohdy nazýván rajským ostrovem, leží v blízkosti Madagaskaru. Dopřejte si procházku po jeho širokých bělostných plážích. Oblíbenou je zejména Flic en Flac nebo Le Morne s dominantní horou v pozadí.

Mauricius slibuje příjemné počasí po celý rok, byť za hlavní sezónu je považováno období od října do prosince. Kromě pláží oko potěší pohled na zelené palmové háje a průzračně čistá voda, která přímo volá po půjčení šnorchlu nebo potápěčského vybavení.

Letenky na Mauricius jsou nyní dostupné od 13 290 Kč. Z nich doporučujeme variantu s odletem z Prahy za 14 790 Kč – cena zahrnuje 46kg zavazadlo do podpalubí a termíny od konce února do března.

Mauricius

New York

New York je legendou a obvykle tím místem, kam se turisté na své první cestě do USA vydávají. Čeká na ně rušné Times Square i klidné prostředí v podobě Central Parku. Na seznamu samozřejmě nesmí chybět socha Svobody nebo Empire State Building či Rockefellerovo centrum.

Zajímavé letenky do New Yorku aktuálně nabízí 5* letecká společnost Singapore Airlines. Termíny na přelomu dubna a května lze rezervovat za akčních 10 790 Kč, v ceně nechybí kvalitní palubní servis a 46kg odbavené zavazadlo. Lákavou cenu 7 490 Kč pak hlásí aerolinky TAP Air Portugal. Jedná se o spojení s odletem z Mnichova v termínech na únor a březen.

New York

Chicago

Fanoušci výletů do Spojených států jistě ocení Black Friday nabídku v podání letecké společnosti Aer Lingus. Ti vás dopraví z Prahy do Chicaga nebo New Yorku s cenovkou začínající na 8 990 Kč, a to v období od února do března.

Chicago je přístavním městem, v němž se prolíná moderní architektura s působivou přírodou, zábavou a dobrým jídlem. Prohlédněte si Chicago Cultural Center a zamiřte do Millenium Parku, který proslavilo ohromné dílo z oceli ve tvaru fazole, Cloud Gate.

Chicago

Řím

Hlavní město Itálie je jednou z těch destinací, kam se můžeme neustále vracet a nikdy nás nepřestane bavit. Koloseum, Vatikán, Forum Romanum nebo jedinečný Panteon, který je výjimečný i náměstím nacházejícím se před ním – zejména v létě si zde můžete posedět u sklenky vína při poslechu živé hudby, jež dotváří unikátní atmosféru tohoto místa.

Nevynechejte ovšem ani ochutnávku pizzy, Španělské schody či Fontanu di Trevi. Za všemi těmito a dalšími zážitky můžete letět z Bratislavy, Vídně, Prahy nebo blízkých polských letišť s cenovkou začínající na zhruba 1 300 Kč.

Řím

Barcelona

Perlu Katalánska je možné díky příjemnému počasí i během zimních měsíců objevovat po celý rok. Jejími hlavními lákadly jsou jednoznačně Gaudího památky. Také díky nim je Barcelona jedním z nejnavštěvovanějších měst světa. Symbolem je chrám Sagrada Familia, který ještě stále čeká na své dokončení, či park Güell.

Oblíbenou aktivitou je také piknik na pláži a ochutnávka španělských specialit. Za těmi se můžete vydat na hlavní třídu La Rambla.

Ceny zpátečních letenek do Barcelony začínají na zhruba 1 300 Kč. V nabídce jsou odlety z Vídně, Prahy či polských a německých letišť.

Barcelona

Mallorca

Baleárské ostrovy patřily již během pandemie koronaviru mezi často vyhledávané destinace a zájem trvá i nadále. Podobně jako v Barceloně si i na Mallorce během chladnějších měsíců užijete přívětivé počasí. Mírnější teploty jsou ideální k seznamování se s minulostí nebo sportu, ostrov je totiž rájem cyklistů.

V létě bezpochyby nesmí chybět koupání, ke kterému lze využít některou z mnoha a mnoha pláží, či noční zábava v plážových klubech.

Lákavé jsou také akční letenky na Mallorcu, jež je mnohdy možné pořídit s odletem z Vídně, Německa, Bratislavy či Prahy i pod 1 000 Kč.

Mallorca

Dubaj

Jedinečná destinace, do které se můžete vracet opakovaně, vždy pro vás bude mít něco nového. Je domovem nejvyšší budovy světa s názvem Burj Khalifa, největší tančící fontány The Dubai Fountain, největšího akvária The Dubai Aquarium a mnoha dalších rekordů, které pravidelně překonává.

Když budete mít chuť opustit výhledy na mrakodrapy, namiřte si to do staré části Dubaje – za návštěvu stojí zátoka Dubai Creek, v níž mimo jiné najdete například trhy se zlatem a kořením. Případně využijte prohlídek s průvodcem.

Emiráty jsou v současné době dostupnou destinací, čemuž výrazně pomohla i lowcostová spojení aerolinek Wizz Air. Cena letenek z Vídně do Dubaje začíná na přibližně 6 000 Kč.

Dubaj

Bangkok

Pokud sníte o návštěvě Thajska, určitě si naplánujte i několik dní v Bangkoku. Zpočátku toto místo může působit chaoticky, ale nakonec si jej zamilujete.

V jednu chvíli se budete procházet podél působivých buddhistických chrámů, které vzápětí vystřídá vůně jídla z pouličních stánků či plovoucí trhy. O autentický zážitek se pak postarají všudypřítomné troubící tuk-tuky.

Ceny letenek do Bangkoku, které jsou dlouhodobým bestsellerem, začínají na sumě 8 990 Kč. Nejvýhodnější spojení nabízí Saudia Airlines, jedná se o zpáteční letenky z Vídně. Oblíbené jsou ovšem i open-jaw varianty s odletem z Prahy a návratem do Salcburku nebo Budapešti.

Bangkok

Cancún

Když se řekne Cancún, asi většině z nás se vybaví nádherné písečné pláže omývané Karibským mořem, ve vzduchu se vlnící palmy, bohatý podmořský život a skvělá kuchyně.

Pokud vás bude lákat mayská kultura, namiřte si to třeba do rozlehlého komplexu Chichen Itza nacházejícím se ve městě Tulum. Čekají na vás terasovité monolity a malé ruiny. Akční letenky do Cancúnu lze aktuálně pořídit z Mnichova v Black Friday akci za 9 990 Kč. Letíte s aerolinkami TAP Air Portugal s jedním přestupem v Lisabonu.

Cancún

Azorské ostrovy

Sopečné souostroví je někdy nazýváno Havají Atlantiku. Může za to zejména výjimečná přírodní krása, kterou si nejlépe užijete s pohorkami na nohách. Oblíbené jsou výstupy k sopečným kráterům – například na ostrově Faial.

Na ostrov Terceira se zase můžete vydat za historickými památkami. Město Angra do Heroísmo je jedním z nejstarších měst na ostrovech a důležitým přístavem. Do malebné vesničky Biscoitos zase můžete vyrazit za koupáním v lávových bazénech.

Letenky z Prahy na Azory s aerolinkami TAP Air Portugal nyní seženete za 5 590 Kč. Vybíráte z termínů od ledna až do července.