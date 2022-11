BÍLÉ KARPATY – království horských kol!

Jestliže jsme si u posledně doporučované trasy byli schopni na kole při cestě z Moravy na Slovensko či naopak uvědomit, kde zrovna jsme, a zda se nacházíme na jedné či druhé straně hranice, nyní bude všechno jinak. Zveme vás do Bílých Karpat. Zde se zcela oddáte nádherné přírodě a krásným přírodním trasám, a že existuje nějaké hranice, to vám připomenou jen hraniční bílé kameny s červeným lemováním.

Bílé Karpaty nabízejí mnoho úžasných tras. Nebudeme si ovšem nic nalhávat, většinou vyžadují určitou fyzickou kondici. Za všechny vám ukážeme jednu, která je skutečně plná nádherných míst. Do zalesněných kopců vjedete po cyklotrase 5059 za Valašskými Klobouky (směr Poteč). Bude se náramně kroutit, užijete si zábavnou plnohodnotnou jízdu. U křižovatky Nad Nedašovou Lhotou se dáte nejprve krátce po 49, na slovenské straně po 2311 na trase směr Červený Kameň a odtud po 8307 na romantický Vršatec. Zde si můžete vybrat dokonce z několika tras. Jedna z nich vede přímo po „čáře“ přes půvabnou Sidonii do Vlárského průsmyku. Ze zdejší části Rybníky pak dále opět podél hranice po cyklotrasách (za Grofovou po T1) až do mýty opředené kopaničářské obce Žítkové.

Bílé Karpaty vás uhranou. Při sjíždění příjemného, místy však i náročnějšího terénu úplně zapomenete, že jste chvíli na Slovensku a chvíli na Moravě. Tyto hory jsou divoké, panenské, mají nespoutanou krásu a velké tajemství. Nezapomeňme, že právě po hřebenech těchto hor se kdesi daleko na území dnešního Rumunska dali kdysi do pohybu svérázní horalé – pastevci, kteří se při dlouhém putování mísili se slovanským obyvatelstvem, až se pod společným označením Valaši stali obyvateli těchto hor, ale i Javorníků a Beskyd. Je krásné jet po jejich stopách na kole, nemyslíte?

Cyklokarpatům třikrát nazdar!

Více informací na https://www.vychodni-morava.cz/pohodova-cykloturistika/, www.vychodni-morava.cz, www.vmnakole.cz