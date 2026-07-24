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Baťovský Zlín? Tady jsou místa, která si nesmíte nechat ujít

Komerční sdělení
Zli&#769;n - centrum me&#780;sta

Zlín - centrum města | foto: Zlínsko Luhačovicko, Baťův region

Baťovské domky Zlín
Gahuru&#778;v prospekt Zli&#769;n
Vila Toma&#769;s&#780;e Bati
Tova&#769;rni&#769; area&#769;l Zli&#769;n
11 fotografií

Komerční sdělení

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Už jste o něm možná dost slyšeli. Zlín, Baťovo město. Funkcionalismus, pojízdná kancelář ve výtahu, prvorepublikové továrny s kavárnami a galeriemi a spousta dechberoucí architektury. Jestli se sem chystáte, máme pro vás připravený víkendový plán, díky kterému uvidíte všechno podstatné.

Odstartovat tuhle zlínskou tour bude nejlepší v bývalých továrních budovách hned u nádraží. Ve 14|15 Baťův institut sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Najdete tu skvělou expozici Princip Baťa, která vám představí základní myšlenku baťovského řízení, ukáže vám velkolepou sbírku obuvi, uvidíte původní výrobní linky i smělé plány na expanzi ze Zlína do celého světa. V galerii pak navštivte novou stálou expozici +- Zlín, která vás seznámí se zlínským designem, salony mladých, architekturou a spoustou dalšího.

Prozkoumejte tovární areál

Zlín je unikátní ve spoustě věcí. Například má jako málokteré město v samém srdci tovární areál ze 30. let minulého století. Projděte si ho, prohlédněte si pečlivě uspořádanou síť továrních budov, zatoulejte se mezi továrny z červených cihel a vezměte si sebou do ruky kafe z Kavárny Továrna nebo Jedním tahem. Zakončit výlet můžete v 21. budově neboli Baťově mrakodrapu. Najdete tu funkční páternoster (všední dny), unikátní kancelář ve výtahu, ředitelské patro z první republiky a vyhlídku na celý Zlín z terasy v 16. etáži.

Světová architektura Památníku Tomáše Bati

Odpoledne si vyšlápněte k Památníku Tomáše Bati. Krystalicky čistá architektura památníku umí docela dobře vzít dech. Volný prostor se sloupovím, schodištěm ve tvaru Z a s letounem Junkers F13, ve kterém Tomáš Baťa zahynul se svým pilotem Jindřichem Broučkem a v roce 1932. Budova, která je poctou velkým myšlenkám a moderní architektuře.

Pamatník TB - Zdroj: Jakub Marik | foto: Zlínsko Luhačovicko, Baťův region

Chill na prospektu a v parku

Místo, kde se schází všichni Zlíňáci, je renovovaný park Komenského v srdci města. Najdete tu bistra a bary, kde si můžete dát něco dobrého, velké hřiště pro děti i klidná místečka, kam se můžete na chvilku zašít.

Zajímavým místem je také Gahurův prospekt. Ten dnes patří k nejelegantnějším částem města Zlína. Gahurův prospekt hravě, lehce a jednoduše upravila Jitka Ressová, Jan Pavézka a Hana Maršíková z ellement architects. Bílé betonové pěšiny s podezdívkami k sezení zahloubili mezi travnaté plochy, které svými oblinami lákají k usednutí nebo k malému poleženíčku.

Jedinečné ředitelské vily - Čiperova, Baťova a další

Zlín je vlastně takovou malou učebnicí moderní architektury. Kromě unikátního plánovaného města tu najdete ikonické stavby Památníku Tomáše Bati, Kolektivního domu nebo Baťova mrakodrapu. Zcela jednoznačně sem ale patří i ředitelské vily rozeseté po Zlíně.

Vila Tomáše Bati | foto: Zlínsko Luhačovicko, Baťův region

Jedna z nich, Čiperova vila, je úžasnou ukázkou anglické moderny a po rozsáhlé opravě je od roku 2026 opět přístupná veřejnosti. Kromě toho, že jde o naprosto jedinečnou architekturu, je uvnitř skvělá expozice o životě rodiny Dominika Čipery a jeho rodiny a o baťovském bydlení. Zároveň funguje jako kulturní a kreativní centrum. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 s polední pauzou.

Soubor ředitelských vil je zlínským unikátem a kromě Vavrečkovy vily sem patří třeba také vila Jana Antonína Bati a vila Tomáše Bati.

Tip: Průvodcem po architektuře i ředitelských vilách vám může být Zlínský architektonický manuál s tematickými stezkami.

Nákupy a suvenýry

Chcete si odvézt něco opravdu zlínského? Pro originální suvenýry si zajděte do Infocentra Zlín, které najdete pod radnicí na náměstí Míru, do Krajského informačního centra ve 14|15 Baťův institu nebo pro originální design kousky v kanceláři Živý Zlín na zlínském zámku. Lokální dobroty nakoupíte v Obchůdku Bistrotéky Valachy a čerstvé ovoce a zeleninu na Tržnici pod Kaštany.

Bistrotéka Sykorova | foto: Zlínsko Luhačovicko, Baťův region

Kam ještě vyrazit?

Ve Zlíně je toho k vidění ještě spousta. Filmové ateliéry, Kolektivní dům, Zikmundova vila, Lesní hřbitov nebo prvorepublikový Obchodní dům. Nedaleko leží Baťův kanál, baťova nedokončená železnice nebo celé baťovské Otrokovice se spoustou zapomenutých továrních zákoutí baťova koncernu. Podrobněji se o nich dozvíte na webu batuvregion.cz.

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