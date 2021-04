Baťa nejsou jenom boty! Přijeďte se přesvědčit

Se jménem Baťa je úzce spjat Zlín. Vždyť právě zde vznikl a vyrostl největší průmyslový podnik tehdejšího Československa. První zlínský „mrakodrap“ však nebyla proslulá budova č. 21, ale 10 patrový Obchodní dům. Oproti tomu „21“ byla v době svého dokončení v roce 1938 druhou nejvyšší budovou v Evropě vybavenou nadčasovými technologiemi. Dnes nabízí budova č. 21, současné sídlo Zlínského kraje, ze své terasy výhled, který vám teprve umožní poznat Zlín. Můžete se zde kochat pohledy na „kostkované město v zahradách“, jak je mnohdy uváděno. Uchvátí vás ikonické baťovské červené domky i pohled na tepající městský život.

Zlín, budova „21“, Archiv CCRVM | foto: Martin Peterka

Tovární areál byl ve své době ukázkou amerického života – srovnání a číslování budov nabízí snadnou orientaci. Dnes zde najdete nejen výrobní firmy, ale také stylové kavárny a restaurace, v klubech se pořádají koncerty. V jedné z bývalých továrních budov můžete navštívit také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Prostřednictvím expozic poznáte odkaz Bati, ale přenesete se také do časů cestovatelských zážitků Hanzelky a Zikmunda či nahlédnete do zlínské filmové tvorby. Vždyť jméno Baťa je spojeno také s prvními reklamními snímky, které vznikaly právě ve filmových ateliérech ve Zlíně a hráli v nich slavní herci Vlasta Burian, Karel Höger a další. Návštěvu muzea můžete spojit také s prohlídkou Krajské galerie výtvarného umění, najdete je v komplexu budov 14 a 15 známých jako 14│15 BAŤŮV INSTITUT. Při zastávce na „platformě“, tedy prostoru mezi budovami, uvidíte nad sebou původní nákladní výtah, který sloužil k přepravě materiálu mezi 14. a 15. budovou. Na recepci muzea nebo v informačním centru zdarma získáte brožurku „Baťa nejsou jenom boty“ s tipy, co si nenechat ujít a kam se po stopách Bati vydat. Jednou z kapitol jsou baťovská zahradní města. Ta jsou do dnešní doby skvělou ukázkou funkcionalismu ve Zlíně, Otrokovicích, Napajedlech, slovenských Bošanech a Partizánském.

Tu pravou atmosféru zažijete v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně – k vidění je zde věrná replika Baťova letounu Junkers F-13age, který je instalován tak, že vytváří dojem zastavení stroje v letu. Genius loci tohoto místa si nenechte ujít.

Památník Tomáše Bati ve Zlíně, Archiv CCRVM | foto: Martin Peterka

Tomáš Baťa byl také zakládajícím členem zlínského turistického klubu. Firma Baťa vybudovala ve Zlíně také zoologickou zahradu a umístila ji na výletní místo v lesích Tlusté hory, která se vypíná nad městem. V počátcích své kariéry na zdejší cesty a stezky pravidelně vybíhal nejlepší světový atlet 20. století Emil Zátopek. Dnes již na Tlusté hoře zoo nenajdete, za těmito zážitky se můžete vydat do místní části Zlín - Štípa.

Samostatnou kapitolou jsou rovněž historické skvosty, které firma Baťa spravovala a zvelebila. Tím nejzářivějším je zámek ve slovenských Bojnicích, který je klenotem Trenčínského kraje. Ale ani Východní Morava nezůstává stranou. Posledním soukromým vlastníkem zámku a souvisejícího panství ve Vsetíně byla Marie Baťová a Tomáš Baťa junior, dnes je zámek sídlem Muzea regionu Valašsko a v baťovských lesích v okolí města je vybudována Baťova naučná stezka.



Zámek Bojnice | foto: Archiv Trenčín Region

Milovníci zážitků si nenechají ujít Baťův kanál. Vodní cesta původně vybudovaná pro dopravu uhlí dnes plně slouží turistům pro soukromé i výletní plavby. Oblíbená je také cyklostezka podél Baťova kanálu a řeky Moravy. Pokud neholdujete kolu, můžete se vydat na pěší výlet do Chřibů po stopách nedokončené „baťovské dálnice“. Turistické trasy vás zavedou také na kamennou rozhlednu Brdo, která je oblíbeným výletním cílem.

Přijeďte se přesvědčit, že Baťa nejsou jenom boty! www.vychodni-morava.cz/bata