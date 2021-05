Baťa nejsou jenom boty, ale mnoho zajímavých turistických cílů

Baťův odkaz najdete také v historických sídlech – na hradech a zámcích. Rodina Baťů vlastnila kromě zámku v Napajedlech také historická sídla ve Vsetíně či slovenských Bojnicích. Romantický zámek Bojnice s gotickými a renesančními základy je klenotem mezi slovenskými památkami. Interiéry zdobí cenné historické inventáře, například bojnický oltář ze 14. století či tzv. zlatá síň. Sídlo obklopuje park, jehož součástí je Národní zoologická zahrada Bojnice. Baťovská panská sídla se nacházela také na Východní Moravě. Skvost barokní architektury – zámek Napajedla – je nesmazatelně zapsán nejen do historie Napajedel. Dnes zde můžete nahlédnout do historických sálů, za povšimnutí stojí také bazén, který nechal v zámeckém parku vybudovat Jan Antonín Baťa.

Šlechtické rody a historie se nevyhnuly ani Vsetínu. Dominantou města je kulturní památka z počátku 17. století – zámek, v němž nyní sídlí Muzeum regionu Valašsko. Kromě řady zajímavých výstav a expozic stojí za to vystoupat i do zámecké věže, odkud si můžete vychutnat nádherné vyhlídky na Vsetín a okolní pohoří. Velkým lákadlem je rovněž moderní stálá expozice Živá paměť regionu o historii, tradicích a dalších specifikách Valašska. Rozhodně nevynechejte ani návštěvu Templářského sklípku s rytířskou hernou pro děti, Akvárium řeky Bečvy s živými rybami a další atrakce pro všechny generace. Ze Vsetína pak můžete vyrazit po trase Baťovy naučné stezky na hřeben Vsetínských Beskyd – až do lokality Cáb k zajímavému Cábskému jezírku.

Zámek Vsetín, archiv CCRVM | foto: Muzeum regionu Valašsko

Součástí baťovského majetku byly a dosud jsou lesy v Hostýnských vrších a ve Vsetínských Beskydech. Hostýnské vrchy si Tomáš Baťa oblíbil nejen pro svoji malebnost, ale také pro řadu skvělých příležitostí pro turistiku. Pohoří můžete poznat při pěší turistice, na kole nebo na koni jako v minulosti on. Velmi atraktivní je třeba hřebenová trasa, dlouhá 32 kilometrů, vedoucí napříč pohořím z poutního místa Svatý Hostýn přes sedlo Troják až do Valašského Meziříčí. Oblíbeným turistickým cílem je rozhledna stojící na Kelčském Javorníku, který je nejvyšším bodem pohoří.



Rozhledna Kelčský Javorník, archiv Kroměřížsko | foto: Dronfilmpro

Cílů s baťovskou historií je k poznávání daleko více. Většinou z nich vás provede rozsáhlá publikace Baťa nejsou jenom boty, která bude zdarma k dispozici ve vybraných informačních centrech Východní Moravy a také v informačních centrech na Slovensku v Trenčínském kraji. Stopy Baťů naleznete nejen ve Zlíně, kde mezi dominanty patří mrakodrap, Památník Tomáše Bati, Školní čtvrť, Obchodní dům, stavby v původních baťových závodech nebo Baťova vila. Pro mnohé stavby je charakteristický „magický“ rozměr 6,15 metru, což je typizovaná vzdálenost od jednoho nosného sloupu budovy k druhému. Velmi podobná architektura je přenesena do slovenského města Partizánske nebo do Bošan. Vydejte se za poznáním fascinujícího baťovského příběhu. www.vychodni-morava.cz/bata