Babí léto v Hradci Králové: město zážitků v roce oslav

Pokud přemýšlíte, kam se vydat, Hradec Králové má letos zvláštní kouzlo: slaví 800 let od první písemné zmínky a nabízí bohatý program, který spojuje historii, umění i zábavu pro všechny generace.
Cesta časem od Bílé věže k muzeím
Nejlepší začátek výletu? Bez váhání Bílá věž – symbol města, který vás odmění nejen vyhlídkou na Hradec a jeho okolí, ale také cestou časem. Uvnitř objevíte slavný zvon Augustin i původní hodinový stroj mistra Josefa Božka. A navíc tu ožívají dějiny prostřednictvím výstavy Město v proměnách času.
Jen kousek odtud stojí další architektonická perla – secesní budova Muzea východních Čech od Jana Kotěry. Do 21. září tu probíhá výstava Zobrazení Hradce Králové v proměnách času, která návštěvníkům otevírá unikátní pohled na město prostřednictvím historických map, plánů a vedut od 17. do 19. století.
Hradec plný energie a fantazie
Pokud chcete poznat Hradec i z jiné perspektivy, zamiřte k vodní elektrárně Hučák. Monumentální secesní stavba na Labi je technickou památkou i moderním infocentrem obnovitelných zdrojů energie a připomíná, že Hradec není jen městem historie, ale i městem, které vždy hledělo vpřed. Své místo v babím létě má i současná kultura. Stačí vstoupit do Labyrintu Divadla Drak, kde vás čeká výstava Na jedné lodi. Třináct českých ilustrátorů a ilustrátorek zde propojuje fantazii s myšlenkou spolupráce a vzájemných vztahů – planeta je totiž jen jedna a my jsme na ní všichni společně.
Město v rytmu oslav
Podzimní Hradec není jen kulisou, ale živým jevištěm. Na začátku září oblohu rozzáří 80 horkovzdušných balónů během fiesty, kdy se nad Bílou věží uskuteční soutěžní přelet a večer show plná světel. O víkendu 5.–6. září se pak centrum města promění při Slavnostech královny Elišky – letos výjimečných díky 800. výročí.
Tím to ale nekončí, během podzimu vás čeká ještě Street Art Festival (13.–22. 9.), vizuálně ohromující projekt Hradecký stroj času s prvky virtuální reality (20.–28. 9.) nebo jubilejní 20. ročník Sborových slavností (17.–20. 9.). V říjnu pak přichází na řadu festival jazzové hudby Jazz Goes to Town či komiksová akce Prásk!.
Hradec Králové letos dokazuje, že jeho příběh není jen minulostí, ale i přítomností plnou energie a kreativity. Babí léto je ideální dobou, kdy se jím nechat pohltit – projít se od Bílé věže k Labi, objevovat skryté příběhy v muzeích a galeriích a přidat se k oslavám, které propojují tradici s moderním duchem města. Ten svůj zážitek si můžete vybrat na hk800.cz.