Andalusie po celý rok. Vyrazte ji objevit obytným autem

Podzim nabízí příjemné teploty a sklizeň manga, zima možnost uniknout za sluncem a jaro tradiční slavnosti, barevné ulice i přírodu, která se probouzí mnohem dříve než u nás. Stačí přiletět do Málagy, převzít si plně vybavený vůz a vyrazit – i když jste obytným autem nikdy předtím necestovali.
Své o tom vědí Honza a Tereza Rychtaříkovi, kteří v Málaze založili NARUBY.life. Než začali půjčovat obytné vozy dalším cestovatelům, sami se čtyřmi dětmi projeli Španělsko i Portugalsko. Právě vlastní zkušenost s cestováním na čtyřech kolech je přivedla k myšlence vytvořit zázemí pro české rodiny, které chtějí vyrazit za dobrodružstvím obytným autem po Španělsku.
Andalusie žije celý rok
Každé období má v Andalusii svou vlastní atmosféru.
Podzim láká na příjemné teploty, místní gastronomii a objevování přírody. Nedaleko Málagy navíc probíhá sklizeň manga a dalšího tropického ovoce a září i říjen často ještě přejí koupání v moři.
Zima nabízí možnost uniknout z českého chladu za sluncem, poznávat historická města, hory, bílé vesničky i pobřeží a trávit mnohem více času venku.
Jaro přichází do Andalusie mnohem dříve než k nám a patří k nejbarevnějším obdobím roku. Příroda se zazelená a ulice ožívají tradičními slavnostmi, mezi které patří například karneval v Cádizu nebo velikonoční Semana Santa. Tyto události provázejí hudba, bohatá výzdoba a neopakovatelná atmosféra.
Ať už chcete objevovat přírodu, ochutnávat místní kuchyni, poznávat španělskou kulturu nebo si jen užít více společného času s rodinou, Andalusie nabízí důvody k návštěvě v každém ročním období.
Andalusie obytným autem: moře, hory i města na jedné trase
Andalusie má pro cestování obytným autem jednu velkou výhodu: na relativně malém prostoru nabízí od každého něco. Během jediné cesty můžete střídat kratší túry s výhledem na pobřeží, historická města, bílé vesničky, pláže i večerní tapas. Když vám na jednom místě nevyjde počasí nebo chcete změnit program, obytné auto vám umožní jednoduše pokračovat jinam.
Mezi jednotlivými místy navíc často nejsou dlouhé přejezdy, což ocení hlavně rodiny s dětmi.
Andalusie ale není jen o plážích a známých památkách. Milovníci aktivního odpočinku mohou vyrazit na cyklovýlety, pěší trasy nebo ferraty. Dobrodružnější cestovatelé mohou vyzkoušet kajaky či pozorování delfínů. Zajímavým zpestřením jsou také návštěvy tropických farem, olivových výroben nebo lokálních producentů sýrů.
Pro děti bývá zážitkem už samotné cestování obytným autem. Spaní na novém místě, snídaně s výhledem na moře nebo možnost každý den objevit něco jiného dávají cestě úplně jiný rozměr. Ve Španělsku navíc rodiny ocení množství hřišť, zoologických zahrad, lanových center a dalších aktivit pro různé věkové skupiny.
Pro rodiny je praktické i to, že mají stále s sebou kuchyň, toaletu, oblečení, svačiny i dětské věci. Nemusí každý den balit kufry a stěhovat se mezi hotely – mění se výhled za oknem, ale jejich zázemí zůstává stejné.
První cesta obytným autem nemusí být složitá
Přibližně osm z deseti zákazníků NARUBY.life vyráží obytným autem poprvé. Obavy z řízení většího vozu, plánování trasy nebo fungování na menším prostoru jsou proto úplně běžné.
Při převzetí zákazníci dostanou podrobné vysvětlení fungování vozu, doporučení k řízení i pomoc s naplánováním cesty. Nemusí hledat vhodná místa a vymýšlet celý itinerář od začátku – mohou využít zkušenosti lidí, kteří oblast osobně projeli s vlastními dětmi. Během cesty mají navíc k dispozici českou podporu 24 hodin denně.
Česká rodina v Málaze pomáhá objevovat Španělsko obytným autem
Za projektem NARUBY.life stojí Honza a Tereza Rychtaříkovi, kteří sami poznali, co první cesta obytným autem obnáší. S obytným vozem začali cestovat společně se svými čtyřmi dětmi a během roční cesty projeli Španělsko i Portugalsko. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké otázky rodiny při cestování řeší – od plánování trasy přes fungování v menším prostoru až po hledání aktivit, které si užijí děti i dospělí.
„Když jsme poprvé vyrazili s dětmi obytným autem, zjistili jsme, že největší kouzlo není v tom vidět co nejvíce míst, ale mít možnost zůstat tam, kde se nám opravdu líbí. Právě tuhle svobodu chceme předat i našim zákazníkům,“ říká Honza Rychtařík.
Právě z této zkušenosti vznikla myšlenka vytvořit v Málaze zázemí pro další české cestovatele, kteří chtějí poznat Španělsko jinak než během klasické dovolené. NARUBY.life provozuje vlastní půjčovnu obytných vozů přímo v Málaze. Součástí služby jsou dětské autosedačky zdarma, předání plně vybaveného vozu a podrobné zaškolení, pomoc s plánováním trasy i česká podpora během celé cesty 24 hodin denně. Na přání lze zajistit také vyzvednutí na letišti.
Zkušenosti stovek spokojených zákazníků, včetně rodin, které vyrazily obytným autem poprvé, ukazují, že první cesta často nebývá poslední. Mnozí se vracejí objevovat další krásy Andalusie nebo pokračují dál směrem do Portugalska.
Na další léto tak není nutné čekat. Stačí si vybrat podzimní, zimní nebo jarní termín, přiletět do Málagy a vydat se objevovat Andalusii vlastním tempem. S výběrem vhodného vozu i naplánováním cesty pomůže tým NARUBY.life.