Adventní trhy pod Rumpálem: Zkraťme čekání na Vánoce

Adventní trhy pod Rumpálem, konající se od 6. do 8. prosince v prostorách strakonického hradu, nabídnou jedinečný zážitek s tradičními vánočními stánky a bohatým kulturním programem. Můžete se těšit na výběr ručně vyráběného zboží, vánočních ozdob, regionálních lahůdek a ukázek řemesel, které umocní sváteční atmosféru. Součástí akce budou také vystoupení hudebních a tanečních souborů a speciální aktivity pro děti. Tato událost je ideální příležitostí, jak nasát vánoční atmosféru a podpořit místní tradice.

Začněte svůj zážitek procházkou mezi stánky plnými řemeslných výrobků a tradičních i kulinářských dobrot. Pokračujte k ukázkám řemesel jako je drátkování, tvorba frivolitkové krajky, výroba vinutých perel, paličkování, výroba slaměných ozdob a košíků z pedigu. Děti zabavíte na tvořivých dílničkách, kde si vyrobí korálkové náramky nebo vymalují nejrůznější ozdoby. Pódium zaplní široká škála uměleckých vystoupení nejrůznějších souborů. Mateřské a základní školy, pěvecké sbory, dechové orchestry, hudební skupiny i kapely. Chybět nebude ani interaktivní představení pro děti Show vánočních ozdob, Mikulášova zdravice či otevření bran pekelných. Peklo plné čertů, knihy hříchů, ale i andílků. V neděli se těšte na živý betlém. Opět se zde potkáme nejen s Ježíškem a Svatou rodinou, ale i ovečkami, poníky, kozou či velbloudy.

Kromě toho se můžete těšit na bohatý program se šermíři, historickými atrakcemi a dokonce i na koncert Václava Niod Bárty v sobotu od 18 hodin.

Na strakonickém hradě sídlí Muzeum středního Pootaví, které trhy pořádá a i v těchto dnech si budou moci zájemci prohlédnout unikátní expozice, které budou otevřené od 9 do 17 hodin. V nádherné kapitulní síni je pak k vidění výstava Letem vánočním světem. Výběr těch nejzajímavějších vánočních tradic z celého světa.

Adventní trhy pod Rumpálem jsou otevřeny v pátek od 15:00 do 20:00, v sobotu od 10:00 do 19:00 a v neděli od 10:00 do 14:00. Přijďte a zkraťte si čekání na krásné vánoční okamžiky v prostředí strakonického hradu!

Více informací najdete na muzeum-st.cz. Přijďte si užít atmosféru Vánoc a najděte ty nejlepší dárky pro své blízké!