Vydejte se do Zlínského kraje za pravou předvánoční atmosférou, potkejte mikulášské družiny a užijte si chvíle, na které budete ještě dlouho vzpomínat.
Mikulášské tradice, které mají na Valašsku hluboké kořeny
Valašsko patří k místům, kde lidové tradice nejsou jen vzpomínkou na minulost, ale stále přirozenou součástí života. Jejich jedinečnou atmosféru můžete poznat například ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Prosinec tu tradičně patří řemeslům, lidovým zvykům a valašským specialitám.
Program zahájí 5. prosince oblíbený Mikulášský podvečer, na který naváže 12. a 13. prosince Vánoční jarmark. Sváteční období v muzeu uzavře na druhý svátek vánoční Štěpánská koleda, kdy se kostelem sv. Anny rozezní vánoční koncert.
Mikulášský podvečer vás přenese do atmosféry starých valašských Vánoc. Ve Valašské dědině se objeví Mikuláš se svou družinou i bíle oděná Mikulášova Matička. Každou celou hodinu se ozve ponocný a oživené chalupy přiblíží, jak vypadaly přípravy na Vánoce na Valašsku v minulosti.
Tradiční mikulášské obchůzky, které spojují generace jsou na Valašsku mnohem více než lidový zvyk. Jsou živým svědectvím, že obyvatelé jižního Valašska jsou na své tradice hrdí a berou je jako součástí svých životů. Kousek této valašské magie a krásné tradice můžete zažít na více místech jižního Valašska. Vrchol mikulášských tradic nabídne sobota 5. prosince, kdy Valašské Klobouky přivítají 33. ročník Valašského mikulášského jarmeku. Program odstartuje vytroubením v 9 hodin na Masarykově náměstí, odkud vyjde průvod více než stovky masek. Historické centrum i památky pak zaplní řemeslné dílny, valašské speciality, soutěže, divadlo s programem pro děti, výstavy i folklórní muzika z obou stran hranice.
Vánoční trhy rozzáří města Zlínského kraje
Adventní atmosféra zaplní také náměstí a ulice měst. Od posledního listopadového víkendu se rozzáří vánoční stromy ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Rožnově pod Radhoštěm a dalších místech regionu. Začnou vánoční trhy, které lákají na punč, sváteční dobroty, rukodělné výrobky i kulturní program.
Ve Zlíně se můžete těšit na Adventní Zlín na náměstí Míru. Stánky s občerstvením, vánočními specialitami a originálními dárky doplní sváteční výzdoba a program, který zpříjemní čekání na Štědrý den. Vánoční atmosféru si tu můžete užívat až do 23. prosince. A advent můžete zahájit i v jedinečném prostředí krásné Čiperovy vily ve Zlíně. Tady se vánoční stromeček slavnostně rozsvítí už 26. listopadu.
V Uherském Hradišti se na Masarykově náměstí začne Velký vánoční jarmark 12. prosince a potrvá do 22. prosince. I tady budete mít příležitost nakoupit rukodělné výrobky místních řemeslníků, ochutnat slovácké sváteční dobroty a zaposlouchat se do vánočních koled. Právě spojení tradičního jarmarku, místních specialit a kulturního programu vytváří atmosféru, kvůli které stojí za to se do srdce Slovácka vydat.
Kroměříž láká na světelnou výzdobu, zámecké Vánoce i betlém
Své kouzlo má advent i v Kroměříži. Historické centrum města se oblékne do vánoční výzdoby a na Velkém náměstí se od první adventní neděle 29. listopadu rozběhne program Šťastné a veselé. Vánoční trhy, krásná výzdoba a kulturní vystoupení tu vytvoří příjemnou kulisu pro předvánoční procházku. Program potrvá až do 23. prosince.
Výjimečný vánoční zážitek nabídne také Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je na Seznamu dědictví UNESCO. Během tří adventních víkendů se jeho bohatě vyzdobené barokní sály promění v kulisu vánočního příběhu. Návštěvníci se při prohlídce dozvědí více o biblických událostech spojených s narozením Ježíše, o cestě Marie a Josefa do Betléma i o symbolech a tradicích, které jsou s Vánocemi spojené. Připomenou si například význam písmen K+M+B nebo původ a využití vzácné myrhy.
K Vánocům neodmyslitelně patří také betlémy. Jeden zajímavý můžete obdivovat v Muzeu Kroměřížska, kde bude od 29. listopadu do 6. ledna vystaven pohyblivý mechanický betlém z roku 1959. Jeho autory jsou J. Bařinka a F. Tvrdoň. Pohyblivé figurky a propracované detaily připomínají tradiční podobu vánočních betlémů a potěší malé i velké návštěvníky.
Ať už se vydáte za mikulášskými maskami na Valašsko, na vánoční trhy do měst, nebo za příběhem Vánoc do slavnostně vyzdobeného kroměřížského zámku, Zlínský kraj nabízí mnoho příležitostí, jak si advent opravdu užít. Udělejte si z návštěvy víc než jen jednodenní výlet a naplánujte si tady celý adventní víkend. Vyberte si z nabídky ubytování v regionu, dopřejte si pohodové ráno bez spěchu a vydejte se objevovat další vánoční místa a zážitky, protože jeden vám stačit nebude. Stačí na chvíli zpomalit, užít si společné chvíle s rodinou či přáteli a nechat se vtáhnout do atmosféry svátků, které mají své kouzlo právě díky tradicím, lidem a společným setkáním. Zlínský kraj vás zve na advent, na který budete rádi vzpomínat.
Kompletní přehled vánočních a adventních akcí ze všech částí Zlínského kraje najdete ZDE.