Absolutní svoboda cestování v obytném vozu

Tato forma cestování má své nezpochybnitelné výhody a nabízí možnosti, jak si užít volný čas naplno.

Svoboda a flexibilita

Jednou z největších výhod cestování obytným vozem je svoboda pohybu, potvrzuje Tomáš Pohůnek z KARAVANY TOM: „Jsme společnost zabývající se prodejem, půjčováním, servisem a montáží doplňků pro obytné vozy a přívěsy. Snažíme se zákazníkům nabídnout co nejširší výběr kvalitních vozů od renomovaných výrobců za přijatelné ceny. Naše společnost vznikla z lásky k cestování a dobrodružství na kolech, v obytných vozech a přívěsech. Proto velmi dobře rozumíme potřebám a požadavkům našich zákazníků a snažíme se je plně uspokojit.“

Trasu si můžete naplánovat podle vlastního uvážení, zastavit se tam, kde vás to zaujme, a strávit tolik času na daném místě, kolik chcete. Chcete si užít krásy přírody u jezera, nebo prozkoumat malebné vesničky? S obytným vozem máte vše na dosah. Tato flexibilita je ideální nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro páry hledající romantické úniky nebo pro jednotlivce, kteří chtějí objevovat svět podle svých představ.

Hledání míst k přenocování

Když cestujete s obytným vozem, najít místa k přenocování je snadné. Existují specializované aplikace a webové stránky, které poskytují seznamy kempů, parkovišť a míst pro přenocování. Například aplikace jako Park4Night nebo Campercontact nabízejí informace o volných místech, uživatelské recenze a fotografie. Můžete se také rozhodnout pro kempování na oficiálních kempech, které často nabízejí potřebné zázemí, nebo pro divoké kempování, pokud je to na daném místě povoleno. Vždy je dobré mít na paměti místní pravidla a respektovat přírodu.

Hygiena v obytném voze

Mnozí lidé mají obavy ohledně hygieny v obytném voze, ale moderní obytné vozy jsou obvykle vybaveny vším potřebným pro pohodlný život. Většina z nich má plně funkční koupelnu, včetně sprchy a toalety, což umožňuje udržovat osobní hygienu na vysoké úrovni. Čistota je důležitá, a proto je dobré mít po ruce základní hygienické potřeby a čisticí prostředky. Mnoho kempařských míst nabízí také sprchy a toalety, takže si můžete doplnit zásoby vody a vyprázdnit odpadní nádrže.

Vybavení obytného vozu

Obytné vozy jsou navrženy tak, aby poskytovaly komfort během cestování. Kromě lůžek a kuchyňky bývají vybaveny také lednicí, plynovým vařičem, dřezem a úložnými prostory. Některé moderní vozy mají dokonce klimatizaci, solární panely pro výrobu elektrické energie a televizory. To vše přispívá k pohodlnému bydlení na cestách a zajišťuje, že se budete cítit jako doma, i když jste daleko od něj.

Při cestování obytným vozem je důležité si ho nejdříve vypůjčit a vyzkoušet na kratší cestě, než se rozhodneme vydat na dlouhou dovolenou. Tento krok nám umožní seznámit se s konkrétním vozidlem, jeho vybavením a zjistit, zda nám vyhovuje. Obytné vozy mají specifické potřeby a fungování, které se mohou lišit od běžného auta, a než vyrazíme na několikadenní výlet, je užitečné mít jistotu, že ovládáme všechny aspekty cestování s tímto vozidlem. Před první delší cestou je dobré se seznámit s návodem k použití, což nám pomůže pochopit, jak správně využívat kempingové vybavení, jak nastavit kempovací stolky a židle, nebo jak správně napustit vodu do nádrží a připojit elektrické zařízení. Mezi praktické úkony při používání obytného vozu patří pravidelná kontrola stavu paliva, plynových lahví a baterií, správné parkování vozidla (aby se zajistil dostatečný prostor pro vyrovnání vozu na nerovném terénu), ale také správné nastavení klimatizace a topení. Měli bychom si také ověřit, jak správně vybírat a připojovat externí napájení na kempovacích místech a jaké mají parkoviště pro obytné vozy podmínky pro odpadní vody. Kratší testovací cesta nám také pomůže zjistit, jak je obytný vůz řídit, jak se s ním manipuluje při parkování nebo při jízdě na úzkých silnicích, a jaký komfort nám poskytuje pro delší pobyt.

Náklady na pronájem obytného vozu

Zeptali jsme se Tomáše Pohůnka z KARAVANY TOM: „Pokud se rozhodnete pronajmout obytný vůz, ceny se liší podle sezóny a typu vozu. V jarní sezóně se ceny na trhu pronájmu pohybují mezi 1 500 až 3 500 Kč za den, v závislosti na velikosti a vybavení vozu. U nás je cena mimo sezonu 2 500 Kč. Během hlavní letní sezóny, kdy je poptávka nejvyšší, se ceny na trhu rapidně zvyšují a mohou dosáhnout až 6 500 Kč za den. My se snažíme držet ceny dostupné a v sezoně se u nás cena pronájmu pohybuje kolem 3 500 Kč na den, v červnu a v září je to 2 900 Kč. V té ceně už je zahrnuto vše. Auto dostanete a vrátíte s plnou nádrží, vyrazit můžete i do zahraničí. Doporučuje se rezervovat vůz s předstihem, protože nejlepší modely se rychle vyprodávají, zejména v letních měsících,“ připomíná ještě Tomáš Pohůnek z KARAVANY TOM.