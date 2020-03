6 tipů, jak se sbalit do příručního zavazadla

Příruční zavazadlo možná znáte také pod pojmem kabinové zavazadlo. Po celou dobu ho máte u sebe. Jak při odbavování, tak během samotného letu.

Jak kabinové zavazadlo vypadá?

Jde o batoh, kufřík nebo tašku určitých rozměrů a hmotnosti, kterou vám letecká společnost dovolí vzít na palubu letadla. Přeprava příručního zavazadla bývá v ceně letenky, přepravní společnost ale určuje maximální hmotnost a rozměry zavazadla.

Jak se sbalit na dovolenou do příručního zavazadla?

Většina z nás si určitě myslí, že to nejde. Není to lehké, ale když víte, jak na to, zvládnete to.

Limity pro přepravu příručního zavazadla

Obvykle se hmotnost pohybuje v rozmezí 5-10 kilogramů, rozměry bývají cca 55x40x20 cm (výška, šířka, hloubka). Limity si ale vždy ověřte u vaší společnosti, mohou se lišit. Navíc za jejich překročení budete doplácet, možná i víc než za odbavené zavazadlo.

Víte, že do rozměrů se počítají i kolečka a madla?

Co v příručním zavazadle může být a co je zakázané?

Do příručního zavazadla můžete dát oblečení, fotoaparát, powerbanku, doklady, peníze, léky na nezbytně nutnou dobu a tekutiny balené po 100 ml, v celkovém součtu maximálně 1 litr.

Nepatří tam nůžky, nože, střelné zbraně, spreje, hořlaviny ani špičaté předměty.

Víte, že obsah zavazadla, které si s sebou berete na palubu, pracovníci letiště před nástupem do letadla zkontrolují?

Je lepší kufr, batoh nebo taška?

Nejlepší volbou je turistický batoh, který je poměrně tvárný a jeho maximální rozměry můžete „upravit“. Když bude mít větší objem, stačí z něj vyndat třeba mikinu a vzít si ji na sebe. S kufrem tohle neuděláte, jeho rozměry jsou dané. Navíc batoh jednoduše hodíte na záda, nic netaháte v ruce.

Berte si s sebou jen potřebné věci

Co si můžete koupit až na místě, to nechte doma. Většinou vám stačí jedna mikina (druhou můžete mít na sobě), pár triček, šortky, kalhoty (ideální jsou kalhoty, ze kterých odepnutím nohavic uděláte šortky), pro dámy šaty a sukně (možná máte v šatníku kousek 2v1), spodní prádlo, ponožky a kosmetickou taštičku s cestovním balením kosmetiky.

Šetřete místo

Pokud s sebou potřebujete dvoje boty, můžete do těch v batohu nacpat drobnosti jako ponožky apod. Trička a kalhoty sbalte do ruliček. Berete si s sebou svůj ručník? Volte funkční ručník, který je prostorově nenáročný.

A co notebook?

Většina leteckých společností vám dovolí na palubu letadla vzít nejen klasické příruční zavazadlo, ale také jedno dodatečné. Tím může být kabelka, nebo brašna s laptopem.

Náš tip na závěr: Už při koupi letenky si ověřte, co všechno zahrnuje. Možná už máte v ceně i odbavené zavazadlo.