11 důvodů, proč v létě navštívit Velké Karlovice

To je spousta důvodů, proč sem zamířit na dovolenou, nebo třeba jen na výlet na otočku. Vybrali jsme pro vás tipy na to nejlepší, co byste určitě neměli minout.

1. Kulíškova stezka a hřiště u Razuly

Děti se v Resortu Valachy určitě nebudou nudit. Rodiče s caparty a kočárky mohou vyrazit na 2,5 km dlouhou Kulíškovu naučnou stezku, pro starší děti je ideální trasa Hledej poklad na Razule, která vede přes rozhlednu Miloňová. Pro další zábavu jsou tu termální bazény ve Wellness Horal nebo novinky: hřiště u Bistra Razula a stezka valašských strašidýlek nad hotelem Lanterna. V rámci letních pobytů mají děti ubytování v hotelech resortu zdarma.

2. Jednodenní kempy pro děti

Dopřejte dětem ještě víc zábavy. U Bistra Razula se každé úterý a čtvrtek konají celodenní kempy zaměřené na poznávání přírody, portášské tradice a další témata. A než se děti vyřádí, vy si zatím můžete zajít třeba na masáž.

3. Kurzy pečení valašských frgálů

Valašsko je vyhlášené řadou tradičních specialit. K nejtypičtějším patří valašský frgál. Naučte se ho péct pod vedením pekařky Resortu Valachy při kurzech každé úterý a sobotu. Pro děti doporučujeme novinku: pondělní kurzy pečení pizzy.

4. Na burger a táborák k Razule

Kde se během výletu najíst? Kromě oblíbených restaurací hotelů Lanterna a Horal zkuste Bistro Razula u cyklostezky Bečva. K vyhlášené pizze přibyly na léto novinky v podobě burgerů a grilovaných specialit, mají tu i čerstvé frgály, dokonce snídaně. Před bistrem je nová herní zóna s pískovištěm, stezkou bosou nohou a další zábavou, každou středu a sobotu se od 19 hodin konají táboráky s kytarou. Pokud si nevezmete vlastní špekáčky, můžete si v bistru koupit opékací balíček. Večer zakončí lampionová procházka pro děti.

5. Ráj pro romantické duše

Kdo touží po klidu a bezstarostném odpočinku, najde ho ve Spa hotelu Lanterna. Pobyty jsou nabité vším, co je k tomu potřeba: zahrnují neomezený wellness, masáž, piknik, degustační menu v restauraci Vyhlídka, ranní jógu, při pobytu na 7 nocí i kurz pečení frgálů. Když přidáte hotelovou gastronomii, je to skutečný balzám.

6. Grilování a živá muzika na Horalu

Vyhledávaným cílem výletníků je terasa hotelu Horal, kde se můžete občerstvit s výhledem do údolí. Každou středu se tu konají hudební podvečery s živou muzikou, každý víkend se griluje.

7. Masáže, „moře“ a aqua fitness

Kdo dává přednost relaxaci nebo hledá program v horším počasí, obojí najde ve Wellness Horal. Jeho tři termální bazény se slanou vodou jsou otevřeny denně do 21.30, masáže vám poskytnou masérky a maséři z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie, oblíbené jsou saunové rituály pořádané až devětkrát denně, po nichž můžete u šálku kávy či čaje spočinout na slunících terasách. Každý všední den od 10 hodin se koná lekce aqua fitness. Oblíbený je balíček Wellness den pro zdraví - celodenní pobyt ve Wellness Horal s masáží a tříchodovým obědem.

8. Láká vás golf? Vyzkoušejte si ho

Ještě nikdy jste nehráli golf a chtěli byste ho vyzkoušet? Na Golfovém hřišti Horal máte příležitost. Pro začátečníky tu připravili speciální program s procházkou po golfovém hřišti s průvodcem. Během hodiny a půl vysvětlí základy hry a zkusíte si základní údery i hru na jamkách, to vše zábavnou a populárně načnou formou.

9. Valachy man a Bike Valachy

Sportovci jsou zváni 24. a 25. července na triatlonový závod Valachy Man u vodní nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově. Díky kratším vzdálenostem a intervalovému startu je skvělou příležitostí i pro hobíky a rekreační sportovce. V sobotu 29. srpna se bude u hotelu Galik konat závod horských kol Bike Valachy.

10. Dohody Jaroslava Duška

Na závěr prázdnin jistě přijde vhod kulturní zážitek. Nenechejte si ujít legendární Čtyři dohody a Pátou dohodu Jaroslava Duška u Bistra Razula 23. až 25. srpna. Vstupenky si můžete koupit na www.tydenkultury.cz

11. Zajímavá místa: dračí jezero, Soláň a dřevěný kostel

Okolí Velkých Karlovic je plné krásných míst. Zdobí ho valašské chaloupky, ale i množství působivých kapliček a zvoniček v krajině, k tomu hned tři rozhledny. V Karlovském muzeu se dozvíte více o životě Valachů, sousední dřevěný Karlovský kostel je zajímavý tím, že byl postaven bez jediného kousku kovu. Milovníci tajuplných příběhů by neměli minout Jezero. Říká se, že v něm žijí draci. Alespoň o tom psal ve své pověsti Karel Jaromír Erben.