Zpátky do lavic aneb Jak vylepšit pokoj pro školou povinné

Prázdniny utekly jako voda a naši nejmladší se opět chystají na každodenní režim ve škole. Aby se jim jejich povinnosti co nejlépe plnily, chce to to správné prostředí a dostatek pohodlí. Jak jim můžete vylepšit studijní koutky?