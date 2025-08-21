Značka Dreame uvádí na trh inovativní tyčový vysavač T30 Flex

Flexibilita, která se dostane všude
Pokud je pro vás klíčová flexibilita, Dreame T30 Flex je tou správnou volbou. Srdcem vysavače je digitální bezkartáčový motor o síle 450 W, který generuje sací výkon až 144 AW a tlak 24 kPa. Díky tomu si poradí s jakýmikoli nečistotami – od prachu a vlasů až po větší nečistoty.
Jeho největší inovací je však kloubová trubice. Díky ní se snadno dostanete pod nábytek, postel nebo jiná těžko dostupná místa, aniž byste se museli ohýbat.
Kartáčová hlavice s osvětlením je dalším praktickým prvkem, který vám pomůže odhalit prach i v těch nejtmavších koutech. Baterie modelu T30 Flex slibuje výdrž až 60 minut, což je dostatečný čas na úklid běžné domácnosti. Tento model nabízí také pětinásobnou filtraci, která zachycuje 99,9 % nečistot a prachových částic, čímž zajistí nejen čistou podlahu, ale také zdravější vzduch ve vaší domácnosti.
Univerzální pomocník pro celou domácnost
S váhou pouhých 1,5 kg je vysavač mimořádně lehký a manipulace s ním je hračka. Díky široké škále vyměnitelných nástavců, které jsou součástí balení, se snadno promění v univerzálního pomocníka pro celou domácnost. Bez problémů vyčistíte koberce, tvrdé podlahy, čalounění, matrace, interiér auta či těžko dostupné úzké štěrbiny. O aktuálním stavu a nastaveních vás informuje přehledný LED displej.
Už žádné ohýbání, zamotané kabely a přehlédnuté nečistoty. Dreame T30 Flex přináší svobodu a efektivitu, kterou si zasloužíte. Je to investice do vašeho pohodlí, zdraví a volného času. Nečekejte, až se vám doma nahromadí prach. Vyzkoušejte Dreame T30 Flex ještě dnes a proměňte úklid v příjemný zážitek, který vám přinese více času na to, co je opravdu důležité.