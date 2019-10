Změna topného zdroje aneb když je na dveřích kotelny nápis AC Heating

V podobných obavách někteří lidé vnímají technologii tepelných čerpadel na bytových domech i dnes.

Počátky tepelných čerpadel jsou částečně spjaty i s územím České republiky, a to s osobností Petera Rittingera (nar. 1811). V roce 1855 navrhl zařízení k účinnějšímu odpařování solí nasycené důlní vody. Na Rittingerův vynález pak navázali další průkopníci a dali tak základ technologii tepelného čerpadla. V bývalém Československu pak byla první tepelná čerpadla osazena již v 50. letech 20. století. Technologie tepelných čerpadel není tedy otázkou posledních pár let. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přistoupilo v roce 2004 k pravidelnému šetření v oblasti dodávek tepelných čerpadel na tuzemský trh. Bilancovaných výrobních nebo dovozních firem v roce 2005 bylo 19 a v roce 2010 již 59. Za posledních 20 let je evidováno zhruba 150 výrobních nebo dovozních firem. Naše společnost vstoupila na trh v roce 2006 a od té doby udáváme směr v oblasti vytápění rodinných a bytových domů tepelnými čerpadly v České republice.

S rozvojem nových technologií se mění i trendy v energetice a ve vytápění. Stále větší důraz se klade na efektivitu a ekologii. Pro majitele bytových domů a bytů, kteří hledají spolehlivé a levné vytápění svých domácností, je v dnešní době nabízeno několik možností. Varianta vlastní kotelny s tepelnými čerpadely na bytových domech je dnes standardem a správnou volbou tam, kde lidé seberou odvahu a nebojí se změny. Pořízením tohoto samostatného zdroje tepla také zhodnotí svoje nemovitosti. Navíc výsledky, které dosahujeme na našich instalacích, musejí jakékoliv obavy vyvracet.

Úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody při využití tepelného čerpadla dosahují v průměru 60 %. Za vygenerované úspory mohou vlastníci bytů dále vylepšovat svoje domovy a prostředí, ve kterém žijí. S rozvojem technologie se zvyšuje i životnost těchto relativně technologicky jednoduchých zařízení. Při obnově technologie navíc už SVJ nebo BD neinvestuje původní celou vstupní částku, ale investuje jen do výměny určitých komponent.

Panelový dům v Králově Dvoře, ulici Pod Hájem, 42 bytů, spuštěno 2019.

Zásadním krokem před změnou topného zdroje je správný výběr dodavatele. Víme, co celý proces obnáší, protože vždy stojíme při našich zákaznících, pro které zajišťujeme kompletní služby na klíč. Jsme rádi, že lidé této technologii věří. Naším cílem jsou spokojení zákazníci, ke kterým rádi zajedeme na návštěvu a oni nás rádi uvidí. Budování dobrého jména naší firmy, založeného na spolehlivosti, důvěře a vztazích se zákazníky, je naší základní filosofií. Provozní výsledky na našich instalacích hovoří zcela jasně. „V r. 2011 jsme jako firma KUFI INT, s.r.o. realizovali první instalaci vlastní kotelny s kaskádou pěti kusů tepelných čerpadel AC Heating Convert AW16 v Jirkově u Chomutova. I tam zpočátku panovaly obavy, jak bude nová technologie fungovat. Již tehdy jsme je ale dokázali přesvědčit svým přístupem k zákazníkům, používáním velmi kvalitní technologie a v neposlední řadě též podmínkami pro naše zákazníky – 7letá záruka bez nutnosti jakýchkoli dalších plateb, dálková diagnostika a servis 365 dní v roce s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Dnes máme již několik desítek instalací kaskád tepelných čerpadel na bytových domech v provozu po celé ČR a dalších více než 20 se jich letos realizuje. Ukázalo se totiž, že vlastní kotelna s našimi tepelnými čerpadly nejen že vytopí kvalitně bytové domy na požadovanou teplotu, ale i to, že naše výpočty úspor, které jsme předkládali našim zákazníkům před realizací díla, jsou v praxi reálné a liší se v jednotlivých případech maximálně o jednoty procent.“ říká Ing. Michal Fiala, jednatel společnosti KUFI INT, s.r.o. (AC Heating).

Panelový dům v Praze, Bělčické ulici, 18 bytů, spuštěno 2019.

2000 domácností, to je malé město velikosti Telče nebo Kdyně, si užívá tepelnou pohodu díky technologii AC Heating, která jim přináší nezávislost a tepelný komfort. Obyvatelé těchto bytových domů již nemusí číst krátké sloupky v novinách o tom, že teplo od CZT bude opět zdražovat. Tento ekologický zdroj, zkušenosti a ověřené výsledky z praxe, jsou hlavními body, které charakterizují spolehlivého partnera pro vytápění a tím AC Heating skutečně je.