Zkuste sjednavač majetkového pojištění s podporou umělé inteligence

Pojistit domov je dnes běžné nejen z počítače, ale také telefonu nebo tabletu – grafika webových stránek s tím plně počítá a přizpůsobuje se zařízení, ze kterého na ně jeho uživatelka či uživatel přistupují. Bonusem je i sleva 23 % za on-line sjednání pojištění Můj majetek 2.
„Technologicky jsme s novým sjednavačem nastoupili moderní éru, kterou charakterizují právě dva klíčové pojistné produkty – pojištění nemovitosti a také domácnosti,“ říká David Adamovský, ředitel produktového managementu retailového neživotního pojištění v Generali České pojišťovně. K nim navíc přibyly i stejně chytré moduly pro sjednání pojištění odpovědnosti, chytrého cestovního pojištění a pojištění atypického majetku.
Zásadní zaměření na jednoduchou obsluhu
Vývoj nejnovějšího sjednavače pojištění se opíral o rozsáhlý kvalitativní průzkum mezi uživateli internetu. Na základě jejich zpětné vazby vzniklo prostředí, které klade důraz na srozumitelnost, praktické příklady a vizuální prvky měnící se podle zvolených parametrů. „Náš vývojový tým si dal extrémně záležet na tom, aby měli uživatelky a uživatelé sjednavače k dispozici dostatek vysvětlivek a návodů,“ doplňuje Aleš Kýr, manažer digitálních prodejních kanálů.
Umělá inteligence jako opravdový pomocník
Zásadní inovací je zapojení umělé inteligence (AI), která pomáhá s určením hodnoty stavby. AI využívá veřejně dostupné mapové podklady (vč. tzv „street view“) a například také údaje z katastru, aby co nejpřesněji stanovila pojistnou částku domu. „V praxi se totiž setkáváme s tím, že lidé hodnotu své nemovitosti kvůli neznalosti zastavěné plochy nejsou schopni mnohdy vůbec určit,“ vysvětluje Adamovský. Pro správně nastavené pojištění je to přitom zastavěná plocha zásadně důležitým parametrem.
Výpočet AI navíc respektuje samoregulační standard České asociace pojišťoven, vytvořený ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Výsledkem je přesné určení pojistné hodnoty a minimalizace rizika podpojištění. Pokud klient přesto zvolí nižší částku, sjednavač ho na vzniklé riziko výrazně upozorní.
Do budoucna se počítá s dalším rozšířením schopností AI. „Aktuálně pracujeme na tom, abychom měli taková řešení, která budou schopna spolehlivě zjistit počet podlaží, instalované fotovoltaické panely, střešní okna nebo komíny,“ dodává Adamovský.
Nový sjednavač Můj majetek 2.0 tak představuje významný krok směrem k digitalizaci a zjednodušení pojištění majetku, který reflektuje aktuální potřeby klientů i technologické trendy.