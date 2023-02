Zdravé spaní není jen o matraci

V ložnici, konkrétně v posteli strávíme ⅓ svého života, proto je při spánku důležité, aby nás nezatěžovaly materiály okolo nás, pečlivě tedy do ložnice vybírejte nábytek z materiálů, které jsou přírodní a nic se z nich neuvolňuje. Důležité je aby v místnosti nebyl nábytek, v kterém se drží alergeny, jako je trus z roztočů a prach.

Kvalita a udržitelnost

Udržitelnost a ekologie je velké téma, kterému je třeba se věnovat i v ložnici. Vybíráte takové materiály, aby vám matrace i postel sloužila co nejdéle? Snadno se udržovala a až vám doslouží, tak se snadno likvidovala, nebo dokonce recyklovala? Pokud ne a dodnes jste to neřešili, je třeba si uvědomit, že na světě je 8 miliard lidí a každý potřebuje ke spánku matraci. Proto kdyby každý člověk na této planetě pořídil matraci s krátkou životností, která vydrží jen jeden rok, znamenalo by to, že by tu za rok byla hromada osmi miliard matrací.

Kvalitní pěny = dlouhá životnost

Pokud hledáte novou matraci, která by vám měla vydržet, tak je důležité sledovat kvalitu použitých pěn. Každý správný výrobce matrace by měl uvádět složení, z jaké konkrétní pěny je matrace vyrobena, životnost pěny určuje hustota materiálu udávána v kg/m3. U pěn platí, čím vyšší je hustota pěny, tím déle vám matrace vydrží. Je jedno, jestli se jedná o matrace z paměťové pěny, PUR pěny, studené pěny nebo latexu. Pro všechny pěny platí, vyšší hustota = delší životnost.



Postele z masivu = odolné, trvanlivé a recyklovatelné

Postel nejčastěji měníme kvůli tomu, že je již rozvrzaná, nebo u čalouněných postelí už ji nelze vyčistit a je plná prachu a roztočů. Pokud chceme postel, která vydrží co nejdéle, ideální je vybírat takovou konstrukci, která je odolná a trvanlivá proti rozvrzání a její povrch se snadno udržuje a je odolný vůči prachu a roztočům. Takové jsou postele z masivu. Z tvrdých dřevin ideální pro konstrukci postele je bukový nebo dubový masiv, protože jeho tuhost zaručuje velmi dlouhou životnost a stabilitu spoje.

U dřeva je navíc skvělá udržitelnost, lze recyklovat a případná likvidace je jednoduchá a ekologická.

A kde kvalitní matrace a postele pořídit?

