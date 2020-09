Zdravá postel, spíte v ní?

Pravidelně měňte povlečení

Jak často měnit povlečení je asi stejně diskutovaná otázka, jako jak často měnit ručníky. Podle některých odborníků by se mělo měnit jednou týdně, ale praxe bývá poněkud odlišná. Naše babičky měly ve zvyku peřiny často větrat. Díky tomu bylo i povlečení vystaveno čerstvému vzduchu a slunci. Dnes ale nevídáme rozložené peřiny v oknech nebo na prádelních šňůrách.

Bez diskuzí se většina z nás shodne, že je nezbytné měnit ložní prádlo po každé nemoci. Ať už je to angína, nachlazení nebo chřipka, nejrychleji se jich zbavíme důsledným odpočinkem na lůžku, pitím čaje a pocením. Pro mnohé je potem načichlé povlečení a prostěradlo tím hlavním důvodem, proč jej vyměnit a večer pak ulehnout do čistotou vonících peřin. Měli byste však více myslet na to, že jste celou dobu vydechovali „bacily“, které mohou ulpívat v matraci či na polštáři. Stejně tak se díky vlhkosti z nadměrného pocení mohlo začít v matracích dařit bakteriím. Právě to jsou hlavní důvody, kvůli nimž je třeba znovu vrátit i zdraví vaší posteli.

Větrejte v ložnici

Čerstvý vzduch v ložnici je jedním z předpokladů kvalitního spánku. Pokud neradi spíte při otevřeném okně, doporučuje se větrat ložnici min. 3x denně po dobu 15 minut. V pokoji, kde spíte, by měla být teplota 18-20 °C.

Přísun čerstvého vzduchu je důležitý nejen pro vaše dýchací cesty, ale také pro matraci. Nezapomínejte ji proto jednou za měsíc provětrat. Pokud máte dobře řešené postelové rošty a matraci, která má např. boční odvětrávání, stačí ji nechat „dýchat“ celý den v dobře větrané ložnici, ideálně při výměně povlečení. Ráno sundejte prostěradlo a chránič a nechte matraci volně nebo ji můžete např. opřít o zeď, aby se provětrala z obou stran naráz.

Matrace a polštáře MagniProtect s patentovanou technologií ViroStop minimalizují výskyt aktivních virů a bakterií | foto: Magniflex

Zdravá postel se zrodila v Itálii

Informace o dalších a dalších případech lidí, kteří se nakazili virem Covid-19, už se staly nedílnou součástí každodenního zpravodajství. V Itálii, která byla na jaře touto nemocí nejvíce zasažena, sídlí a má výrobu jeden z největších světových výrobců matrací. Jeho výzkumní pracovníci nelenili a veškeré aktivity nasměrovali k vývoji nového patentu, který by mohl v boji s touto těžce zvladatelnou nemocí pomoci. Díky tomu se během rekordně krátké doby podařilo vyvinout novou revoluční technologii ViroStop použitou v řadě MagniProtect, která v našich ložnicích nedá šanci virům ani bakteriím.

„Magniflex má vysoce kvalitní tým vývojářů a spolupracuje i s vědeckými pracovníky věhlasných univerzit. V minulých letech jsme se zabývali kvalitou spánku, dokonalou regenerací lidského těla, páteře i svalů během spánku, ale situace na jaře letošního roku nám ukázala nový směr. Téma zdravá postel se pro nás v tu chvíli stalo zásadní otázkou. Náš nový patent funguje na principu kombinace aktivního stříbra a vezikulární technologie,“ vysvětluje František Hlaváč zastupující v Čechách značku Magniflex. Zjednodušeně řečeno díky této unikátní kombinaci vzniká prostředí, ve kterém viry a bakterie nemají potřebné živné faktory. Tím dochází k minimalizaci výskytu aktivních virů a bakterií a je zabráněno negativnímu vlivu patogenů na člověka.

