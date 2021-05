Dřevostavba už dávno není pojem jenom pro sruby a roubenky. Označuje se tak jakýkoliv objekt s dřevěnou konstrukcí. Největší výhodu představuje rychlost výstavby. U montovaných domů, kdy je většina dílů připravená už z výrobní haly, máte hotovo za pár dní. Pokud zvolíte letmou výstavbu (two by four) a konstrukce se bude upravovat na míru až na místě, bavíme se o pár týdnech.

Co dalšího získáte s dřevostavbou?

1. Budete bydlet do měsíce (u two by four na klíč do několika málo měsíců). Pro dřevostavby se používá suchá výstavba – nečekáte, až vyschne podlaha a zdivo.

2. Stavět můžete kdykoli v průběhu roku. Žádné čekání na jaro. Zatímco zděné domy jsou závislé na počasí, do dřevostavby se můžete pustit, kdy chcete.

3. Užijete si ticho. Dřevo má skvělé akustické vlastnosti. A když se doplní o minerální izolaci a sádrokartonové desky, máte zaručené klidné bydlení.

V Čelákovicích vyrostl elegantní nízkoenergetický dům, který na první pohled ani nevypadá jako dřevostavba.

Interiér už ale prozradí daleko víc. Dřevo je tady šikovně zkombinované s hladkými plochami ze sádrokartonu.

Zázrak zvaný dřevostavba aneb Jak bydlet už za pár týdnů

Víc informací o stavbě najdete na webu Rigips.



Ušetřete si čas s výběrem izolace a dalších materiálů. Vsaďte na profesionální systémy

Samozřejmě, že dřevo je „jenom“ základ. Pak přichází na řadu vhodná tepelná a zvuková izolace, opláštění a omítka. Naštěstí dnes na trhu najdete řešení, která jsou stvořená přímo pro dřevostavby. Dokonce můžete využít rovnou celé konstrukce, které prošly náročnými zkouškami, a ušetřit si tak čas s vybíráním jednotlivých materiálů. Co si pod tím představit?

Například zateplovací systém ETICS weber therm elastik W. Jeho výrobce přesně navrhnul a otestoval materiály, které dohromady vytvářejí skvěle funkční a efektivní řešení pro zateplení obvodových stěn.

Systém se skládá z izolace (pěnový polystyren, případně minerální vata), tmelu a perlinky. Pak už zbývá jen penetrace a povrchová úprava, kde máte na výběr hned z několik specialit. Weber totiž vyvinul chytré omítky, které váš dům nejen ochrání, ale zároveň ho udrží dlouho jako nový. Za zmínku stojí třeba omítka weberpas aquaBalance, která dokáže regulovat vlhkost, nebo weberpas extraClean se samočisticím efektem.

Vsadit můžete i na spojení speciální izolace a opláštění. Pro účely dřevostaveb byl takto vyvinutý ISOVER Woodsil, minerální izolace v deskách s upravenými rozměry 1200 x 580 mm, kterou sám výrobce označuje jako „svetr pro dřevostavbu“. K opláštění pak poslouží konstrukční sádrovláknitá deska Rigidur nebo RigiStabil (konstrukční sádrokarton), obojí od Rigips.

Jak vybrat správnou stavební firmu? Hodně vám prozradí reference

Pokud se rozhodnete pro dřevostavbu, bude vás čekat hledání vhodného dodavatele. I tady platí: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Najděte si proto hodnocení předchozích zákazníků – to vám prozradí, jak firma funguje v praxi. Právě na referencích je založený portál NejŘemeslníci.cz, kde najdete víc než 400 ověřených firem z oboru dřevostaveb.

Kromě hodnocení doporučujeme ověřit si taky certifikace, konkrétně Dokument národní kvality (DNK). Pokud jej dodavatel má, znamená to, že ho každý rok kontroluje Výzkumný a vývojový ústav dřevařský. Prověřuje druhy používaných materiálů i to, jak probíhá montáž samotných stěnových panelů v hale či na stavbě. S tímto certifikátem máte zaručenou kvalitu práce a spolehlivost firmy.

Pokud se rozhodnete dělat dřevostavbu svépomocí, je vám kdykoliv nablízku Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Ochotně vám poradí s výběrem správných materiálů značek ISOVER, Weber a Rigips, pomůže najít vhodného prodejce a nebo vám taky zašle technickou dokumentaci ke konkrétnímu výrobku. Sečteno a podtrženo, na stavbu nebudete sami!