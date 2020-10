Zázračný sádrokarton. Materiál budoucnosti slouží lidstvu přes 120 let

Pojďte s námi v následujícím článku nakouknout do historie, výroby, využití a výhod sádrokartonu.

Historie sádrokartonu: Jak to celé vzniklo

Sádrokarton vynalezl americký podnikatel a vynálezce Augustine Sackett v roce 1894, když hledal způsob, jak účelně vrstvit desky pro příčky. Svůj objev, který se tehdy ještě skládal ze čtyř vrstev vlněného papíru, si nechal hned patentovat. První výrobna sádrokartonu vznikla v USA v roce 1901 a masově se tu sádrokarton začal vyrábět od roku 1910. Do Evropy dorazil s počátkem první světové války, kdy byl využíván coby efektivní řešení pro stále rostoucí potřebu výstavby nových ubikací pro vojáky. Velký vliv na to měla také snaha zamezit častým případům požárů v dřevěných ubytovnách.

Na starém kontinentu vznikla první továrna na sádrokarton v Liverpoolu v roce 1917, na sklonku první světové války. Pevninská Evropa si však na první sádrokartonovou fabriku musela počkat až těsně před začátek té druhé - v roce 1938 vznikla první průmyslová výrobna sádrokartonu v Rize, dnešním hlavním městě Lotyšska, které však tehdy ještě patřilo pod Východní Prusko. Původní název továrny zněl Rigaer Gips, což dalo vzniknout jménu Rigips, které nosí jeden z dnešních nejvýznamnějších výrobců sádrokartonu sídlící u nás.

Po konci druhé světové války se sádrokarton prosazoval v Evropě spíše zvolna, opravdový boom nastal až v 60. letech díky silné potřebě výstavby nových bytů. Ty bylo najednou díky zázračnému materiálu možné postavit ve velmi krátké době. Průkopníkem v rychlé sádrokartonové výstavbě byla rodinná firma Knauf a akciová společnost BPB Gypsum se zmíněnými deskami Rigips.

Výroba sádrokartonu: Jak vzniká dnes

Základní surovinou sádrokartonu je, jak již název napovídá, sádra, respektive její nerost – sádrovec. Ten je snadno zpracovatelný a využívá se již dlouhou dobu, v minulosti třeba na štukovou výzdobu chrámů a kostelů. Sádrovec je bílý přírodní kámen, který vzniká sedimentací při odpařování vody v mělkých mořských zátokách, zejména v teplejších lokalitách. V současné době se sádrovec těží z povrchových dolů, pro výrobu sádrokartonových desek se ale často používá tzv. REA-gips, což je sádra získávaná jako odpadní produkt během čištění kouřových plynů, které vznikají v uhelných elektrárnách. Takto získaná sádra má nejen průmyslově kontrolovatelnou a tím pádem vždy stejnou kvalitu, ale je také chemicky čistá a neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Sádra má také stejnou hodnotou pH a tepelnou vodivost, jakou má lidská kůže, a proto je jedním z nejvhodnějších materiálů pro povrchovou úpravu interiérů.

Výroba sádrokartonových desek probíhá na výrobním pásu, na který se nejprve nanese spodní vrstva speciálního, vysoce pevného papírového kartonu (pevnost kartonu určuje z velké části pevnost výsledné sádrokartonové desky). Na ten se následně nalije mokrá sádra, na kterou poté přijde vrchní vrstva papírového kartonu. Deska se na výrobním pásu upraví na požadovaný rozměr (klasická velikost většiny desek je 1250x2000 mm) a zároveň se do ní pomocí speciálně tvarovaných válců otiskne daný rozměr hrany. Závěrem celého procesu se deska vysuší (na výrobním pásu to obvykle zvládne během pár minut od samotného vzniku) a poté už se může jednoduše uskladnit na paletách. Postup výroby se samozřejmě může lehce lišit podle konkrétního typu desky - při výrobě protipožárních desek se tak ještě používají skleněná vlákna, zatímco u desek určených do vlhkého prostředí se používá impregnovaný karton.

Využití a výhody sádrokartonu

Sádrokarton je dnes nejrychlejším a nejsnadnějším řešením tzv. suché výstavby a využívá se tak po celém světě na dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Díky sádrokartonovým systémům se dají rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru zvládat velmi rychle a odbourá se tím i velká část nepořádku a hluku, který provází stavbu s použitím klasických cihel nebo betonu. Práce se sádrokartonem navíc nevyžaduje žádné zvláštní zednické dovednosti a jednoduše si s ní poradí většina kutilů. Co ocení nejen oni, ale i projektanti, stavitelé nebo třeba realitní makléři, je to, že díky využití sádrokartonu se šetří tloušťka zdiva a tím pádem se zvětšuje užitná plocha interiéru. I když jde jen o pár centimentrů, v rámci např. celé kancelářské budovy už může jít o znatelnou plochu navíc. Sádrokarton je navíc všeobecně dostupnější a vzhledem k ostatním materiálům i levný, díky čemuž jeho obliba nadále roste.

K výhodám sádrokartonu ale musíme ještě přičíst i širokou škálu nabízených typů sádrokartonových desek, které akcentují a zvýrazňují i jednotlivé vlastnosti tohoto skvělého materiálu. Na trhu tak najdete vedle klasických stavebních desek i speciální desky do vlhkého prostředí k využití třeba ve veřejných bazénech, desky protipožární do všech rizikových provozů nebo desky akustické, které využijete všude, kde vyvstává potřeba lépe odclonit hluk. Speciálním případem desky, která má navíc i pozitivní vliv na naše zdraví, je pak sádrokartonová deska Active Air od společnosti Rigips. Ta účinně snižuje v místnosti obsah formaldehydu a dalších nečistot a toxických látek ve vzduchu až o 70 %, a to už během pouhého jednoho měsíce od nainstalování. Skýtá tak široké spektrum využití třeba ve školách a školkách, ale také u vás doma - vždyť kdo by nechtěl dýchat čistější vzduch?

Budoucnost patří sádrokartonu

Všechny zmíněné atributy činí ze sádrokartonu takřka ideální materiál pro interiérové stavby a zároveň tak posouvají celý systém suché výstavby na přední příčku mezi způsoby, jak dnes rychle, levně a efektivně rekonstruovat nebo řešit zateplení, odhlučnění i další úpravy vnitřních prostor. Domácí jedničkou na poli suché výstavby je společnost Woodcote, která funguje už od roku 1992 a nabízí široký sortiment od známých značek - u sádrokartonu jsou to především kvalitní výrobky od zmíněných společností Rigips a Knauf, stejně jako od novější britské značky Siniat, která se rovněž specializuje na suchou výstavbu. Pokud plánujete přestavbu interiéru, najdete v každé z Woodcote poboček ochotný a profesionální personál, který vám pomůže doporučit ideální řešení suché výstavby pro váš projekt. Budoucnost ve výstavbě patří sádrokartonu - a ve Woodcote začíná již dnes.