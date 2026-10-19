Zateplete půdu prémiovým materiálem svépomocí

Jak pracovat se sypanou celulózou
Zateplení studené půdy patří k nejúčinnějším způsobům, jak snížit tepelné ztráty starší nemovitosti. A přitom je to jedna z mála stavebních prací, kterou zvládne prakticky kdokoli. Sypaná celulóza se jednoduše rozprostře na volnou vodorovnou plochu přímo z pytle a urovná hráběmi nebo latí a to bez pomoci foukacího stroje. Větší prostor zvládne šikovnější kutil sám o za víkend, menší půdu i za jedno odpoledne.
Jednou provždy: Nehoří! A nechutná hlodavcům…
Celulózovou izolaci přináší na český trh rakouská rodinná firma Wolfinger, která materiál vyrábí suchým procesem poháněným solární energií. Za tím vším stojí 24 let řemeslné tradice.
Materiál se vyrábí z recyklovaného papíru, rozvlákněného a obohaceného boritými solemi. Ty z obyčejného papíru dělají stavební materiál. Při kontaktu s ohněm díky nim nehoří plamenem, jen zuhelnatí. Další velkou výhodou solí je, že odpuzují hlodavce.
Efektivně pracuje s vlhkostí i hlukem
Celulóza dokáže přijímat a zase uvolňovat vzdušnou vlhkost, aniž by ztrácela účinnost. Díky husté struktuře funguje i jako zvuková izolace a podle výrobce garantuje až třikrát lepší fázový posun teploty v létě oproti běžné minerální vatě – do špatně izolované půdy se vedro přes den prokousává velmi snadno.
Kolik ušetříte na realizaci svépomocí?
Pokud si necháte podobnou plochu zateplit na klíč od realizační firmy, u foukané izolace se běžně platí od 490 do 790 Kč za m2. Svépomocná sypaná varianta vás vyjde jen na materiál, zbytek si odpracujete sami.
Orientační kalkulaci množství a ceny podle plochy a tloušťky vrstvy nabízí bezplatně orientační kalkulačka přímo na webu wolfinger.cz. Nezávaznou konzultaci pak nabízí kontaktní formulář.
Jak na to krok za krokem
Postup je jednoduchý: zkontrolovat funkční parozábranu, plochu zbavit nečistot, vyznačit si cílovou tloušťku vrstvy s rezervou na sesednutí a pytle postupně rozprostřít a urovnat do rovnoměrné vrstvy. Při práci se doporučuje respirátor a ochranné brýle.
Pozor na to, že celulózová izolace se nesmí dotýkat komína. Ten musíte oddělit materiálem s třídou reakce na oheň A1 (např. desky z kamenné nebo minerální vaty či pěnoskla), a teprve k němu dosypat zbytek izolace.
Kdy už to chce profesionály
Po sypané variantě obvykle sahá ten, kdo má starší dům se studenou půdou a nevadí mu práce rukama. Svépomocná sypaná aplikace má ale své hranice. Na větší plochy, šikmé střechy nebo uzavřené dutiny ve stěnách se stejný materiál instaluje strojově foukáním, které zajišťuje profesionální tým.
Kdo zjistí, že svépomocí to nepůjde, může poptat firmu, která nabízí celou produktovou řadu pro obě metody. U nás je to třeba Top Foukaná Izolace nebo Rigon Stavby.