Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zateplete půdu prémiovým materiálem svépomocí

Komerční sdělení

Zateplení půdy sypanou celulózovou izolací Wolfinger | foto: RIGON STAVBY s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Studená půda dokáže za topnou sezónu spolykat tisíce korun navíc. Zateplit ji přitom zvládnete sami, bez pomoci firmy, strojů a zkušeností. Stačí sypaná celulózová izolace, jakou u nás nabízí třeba rakouská značka Wolfinger, hrabičky, metla, vědro a pár hodin času.

Jak pracovat se sypanou celulózou

Zateplení studené půdy patří k nejúčinnějším způsobům, jak snížit tepelné ztráty starší nemovitosti. A přitom je to jedna z mála stavebních prací, kterou zvládne prakticky kdokoli. Sypaná celulóza se jednoduše rozprostře na volnou vodorovnou plochu přímo z pytle a urovná hráběmi nebo latí a to bez pomoci foukacího stroje. Větší prostor zvládne šikovnější kutil sám o za víkend, menší půdu i za jedno odpoledne.

Jednou provždy: Nehoří! A nechutná hlodavcům…

Celulózovou izolaci přináší na český trh rakouská rodinná firma Wolfinger, která materiál vyrábí suchým procesem poháněným solární energií. Za tím vším stojí 24 let řemeslné tradice.

Materiál se vyrábí z recyklovaného papíru, rozvlákněného a obohaceného boritými solemi. Ty z obyčejného papíru dělají stavební materiál. Při kontaktu s ohněm díky nim nehoří plamenem, jen zuhelnatí. Další velkou výhodou solí je, že odpuzují hlodavce.

Práce s celulózovou izolací je velmi jednoduchá | foto: RIGON STAVBY s.r.o.

Efektivně pracuje s vlhkostí i hlukem

Celulóza dokáže přijímat a zase uvolňovat vzdušnou vlhkost, aniž by ztrácela účinnost. Díky husté struktuře funguje i jako zvuková izolace a podle výrobce garantuje až třikrát lepší fázový posun teploty v létě oproti běžné minerální vatě – do špatně izolované půdy se vedro přes den prokousává velmi snadno.

Kolik ušetříte na realizaci svépomocí?

Pokud si necháte podobnou plochu zateplit na klíč od realizační firmy, u foukané izolace se běžně platí od 490 do 790 Kč za m2. Svépomocná sypaná varianta vás vyjde jen na materiál, zbytek si odpracujete sami.

Orientační kalkulaci množství a ceny podle plochy a tloušťky vrstvy nabízí bezplatně orientační kalkulačka přímo na webu wolfinger.cz. Nezávaznou konzultaci pak nabízí kontaktní formulář.

Izolaci stačí pouze rozprostřít lehce nad požadovanou tloušťku vrstvy | foto: RIGON STAVBY s.r.o.

Jak na to krok za krokem

Postup je jednoduchý: zkontrolovat funkční parozábranu, plochu zbavit nečistot, vyznačit si cílovou tloušťku vrstvy s rezervou na sesednutí a pytle postupně rozprostřít a urovnat do rovnoměrné vrstvy. Při práci se doporučuje respirátor a ochranné brýle.

Pozor na to, že celulózová izolace se nesmí dotýkat komína. Ten musíte oddělit materiálem s třídou reakce na oheň A1 (např. desky z kamenné nebo minerální vaty či pěnoskla), a teprve k němu dosypat zbytek izolace.

Kdy už to chce profesionály

Po sypané variantě obvykle sahá ten, kdo má starší dům se studenou půdou a nevadí mu práce rukama. Svépomocná sypaná aplikace má ale své hranice. Na větší plochy, šikmé střechy nebo uzavřené dutiny ve stěnách se stejný materiál instaluje strojově foukáním, které zajišťuje profesionální tým.

Kdo zjistí, že svépomocí to nepůjde, může poptat firmu, která nabízí celou produktovou řadu pro obě metody. U nás je to třeba Top Foukaná Izolace nebo Rigon Stavby.

Nejčtenější

Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami

Komerční sdělení
Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami

„Maminka už není jako dřív. Nevím, jak s ní mluvit, aby se nezlobila.“ „Tatínek v noci vstává a odchází z domu.“ „Odmítá se sprchovat a tvrdí, že žádnou pomoc nepotřebuje. “ „Babička začala...

Pro první i rodinné bydlení. CENTRAL GROUP nabízí 1.000 nových bytů

Komerční sdělení
Od prvního bytu až po rodinné bydlení. V nabídce CENTRAL GROUP je 1.000 nových...

Největší rezidenční stavitel v ČR nabízí zhruba 1.000 nových bytů po celé Praze. Na výběr jsou dokončené byty ihned k nastěhování i byty ve výstavbě, v dispozicích 1+kk až 4+kk a standardech KOMFORT...

Cestující z Ostravy-Jihu se konečně dočkají nových tramvají

Komerční sdělení
Aktuálně nejnovější vůz vozového parku DPO

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podepsal smlouvu na dodávku až 25 velkokapacitních klimatizovaných tramvají. Dodavatelem tramvají je společnost Škoda Group, která podala vítěznou nabídku. Hodnota...

Škola v Třeboni spojuje řemeslo, umění i moderní technologie

Komerční sdělení
Modelářství návrhářství oděvů - módní přehlídka

Střední škola OA, SOŠ a SOU Třeboň nabízí svým 630 žákům unikátní spojení tradičních uměleckých řemesel, žádaných technických oborů i oborů zaměřených na obchod. Jako jediná v kraji vyučuje sklářství...

iWant otevřel v Jihlavě Apple Premium Partner prodejnu

Komerční sdělení
Banka poslala klientovi deset milionů dvakrát

Fanoušci prémiových technologií na Vysočině se dočkali. Značka iWant v nákupním centru Citypark Jihlava slavnostně otevřela svou první prodejnu s nejvyšším certifikovaným statusem Apple Premium...

Zateplete půdu prémiovým materiálem svépomocí

Komerční sdělení
Zateplení půdy sypanou celulózovou izolací Wolfinger

Studená půda dokáže za topnou sezónu spolykat tisíce korun navíc. Zateplit ji přitom zvládnete sami, bez pomoci firmy, strojů a zkušeností. Stačí sypaná celulózová izolace, jakou u nás nabízí třeba...

19. října 2026

Tomáš Zdechovský: Chci do byznysu

Komerční sdělení
Europoslanec a kandidát KDU-ČSL do Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský...

Jeden z nejvýraznějších českých europoslanců uplynulé dekády, lidovec Tomáš Zdechovský, v roce 2029 do Evropského parlamentu kandidovat nebude.

19. října 2026

Škola v Ondřejské je plná aktivit

Komerční sdělení
Škola v Ondřejské je plná aktivit

Karlovarská gastronomická škola v Ondřejské ulici prožívá velmi rušný podzim. V budově školy byly na jaře dokončeny měsíce trvající stavební činnosti, které vzdělávání žáků přinesly skvělé zázemí v...

19. října 2026

Zdravotní hodinky vstupují do domácí péče. Sestry je testují v praxi

Komerční sdělení

Změřit krevní tlak, pořídit záznam EKG nebo sledovat vývoj zdravotních ukazatelů. To vše zkoušejí sestry Charity Praha–Holešovice s hodinkami Huawei Watch D3 při návštěvách seniorů. O prvních...

19. října 2026

Individuální přístup i výuka řemesel. Jak funguje střední škola BEAN

Komerční sdělení
Individuální přístup i výuka řemesel. Jak funguje střední škola BEAN

Soukromá střední odborná škola a gymnázium BEAN ve Staňkově se již více než tři desítky let věnuje kvalitnímu vzdělávání. Dlouhodobě tak obohacuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

19. října 2026

Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Komerční sdělení
Ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová

Jihlavský Enviropol rozšiřuje provoz a přijímá nové zaměstnance. Kromě atraktivní mzdy nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu, peníze na zdravotní péči, vstupenky na fotbal či...

19. října 2026

Cestující z Ostravy-Jihu se konečně dočkají nových tramvají

Komerční sdělení
Aktuálně nejnovější vůz vozového parku DPO

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podepsal smlouvu na dodávku až 25 velkokapacitních klimatizovaných tramvají. Dodavatelem tramvají je společnost Škoda Group, která podala vítěznou nabídku. Hodnota...

19. října 2026

Když se péče o blízkého stane nečekanou výzvou

Komerční sdělení
Když se péče o blízkého stane nečekanou výzvou

Jak překlenout kritické týdny doma?

19. října 2026

Po endoprotéze hned na nohy: ústecká nemocnice má efektivní systém

Komerční sdělení
Ústeckým ortopedům se daří dostat pacienta po endoprotéze co nejdříve a...

Implantace totální endoprotézy kyčelního, kolenního či ramenního kloubu dnes nemusí znamenat týdny strávené v nemocnici a dlouhodobé zotavování.

19. října 2026

Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října

Komerční sdělení
Nominace na Učitel Pardubického kraje jsou otevřené do 30. října

Pardubický kraj hledá inspirativní pedagogy, kteří svou prací motivují žáky, podporují jejich talent a pomáhají jim objevovat radost z poznávání. Již pošesté budou uděleny Ceny Gustava Habrmana –...

19. října 2026

Enviropol roste a nabírá nové kolegy. Jihlavský závod rozšiřuje provoz

Komerční sdělení
Enviropol roste a nabírá nové kolegy. Jihlavský závod rozšiřuje provoz

Práce v jednom z nejmodernějších závodů na recyklaci elektroodpadu v Evropě. Jihlavský Enviropol roste a v souvislosti s rozšířením provozu přechází na takzvaný čtyřsměnný režim. Otevírá proto nové...

19. října 2026

Hypotéka může zdražit o 9 tisíc, byty se nabízejí jen 62 dní. Co teď hlídat na realitním trhu?

RR20261016

Hypotéka sjednaná za dvě procenta může při nové fixaci znamenat měsíční splátku vyšší o více než devět tisíc korun. Byty se přitom v Česku nabízejí v průměru jen 62 dní, i když počet nabídek...

17. října 2026  6:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×