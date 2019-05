Zateplení vs. tepelná čerpadla

Úspory řeší snad každá domácnost a v době zdražování energií se otázka výdajů dostává ještě více do popředí. Mnoho nájemníků a majitelů bytů v panelových domech přemýšlí, jak snížit náklady na jejich provoz. Měníme dodavatele elektřiny či plynu, ale málokdy nás napadne změnit dodavatele tepla a teplé vody. Často totiž obyvatelé bytových domů ani netuší, že to lze.

První, co je na cestě k úsporám za vytápění napadne, je zateplení obálky domu, výměna oken či rekonstrukce střechy. Tato opatření pomáhají snížit množství tepla, které uniká z domu, neřeší však nadbytečné množství tepla, které je do domu dodáváno z centrálního zdroje. Naopak moderní technologie pro vytápění a ohřev vody dodávají do domu množství tepla odpovídající jeho potřebám a za výrazně nižší cenu, čímž vedou k mnohem větším úsporám.

Výchozím úsporným opatřením je u většiny domů výměna oken. Ideální situace nastává, když následné zateplení fasády jde ruku v ruce se změnou topného zdroje. Tady však hrají významnou roli finance, a ne každý dům si takovou investici může nebo chce dovolit. Zde je potřeba vyvrátit jeden z mýtů o tepelných čerpadlech. Stejně tak, jako můžete zateplit dům bez pořízení vlastní kotelny, tak není podmínkou mít dům zateplený, když ho chcete vytápět tepelnými čerpadly.

Jedno sídliště, jedna ulice, dva domy

Jak si vedou dva přístupy, když stojí sami o sobě, si ukážeme na případu jednoho čtyřvchodového panelového domu v Praze. Dům je rozdělen na dvě poloviny, dva vchody spadají pod bytové družstvo, druhé dva spravuje společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků své dva vchody částečně zateplilo, bytové družstvo se rozhodlo dům nezateplit. Odpojili se od teplárny a pořídili si tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev TUV.

Zateplení

Panelový dům o 24 bytových jednotkách. V roce 2016 měli ve fondu našetřeno kolem dvou milionů korun a rozhodli se investovat tyto prostředky do zateplení severní a štítové strany domu. Tento postup jim přinesl přibližně 20% snížení tepelných ztrát domu. Nyní stojí před dalším rozhodnutím, zda zateplit jižní balkónovou stěnu domu nebo se odpojit od dálkového vytápění a pořídit si vlastní zdroj tepla.

Platby za teplo celkem v roce 2018: 593 462 Kč

Platby za teplo na 1 byt: 24 728 Kč

Vlastní kotelna s tepelnými čerpadly

V sousedním domě na to šli jinak. Zvolili méně obvyklé, ale výrazně efektivnější řešení. Rozhodli se dům nezateplit. Naspořené finanční prostředky raději investovali do pořízení vlastního zdroje vytápění. Nezateplený panelový dům o 24 bytových jednotkách, tak boří jeden ze základních mýtů. Dokazuje totiž, že správně navržená tepelná čerpadla zvládnou dostatečně vytopit i nezateplený panelák. Od teplárny se pohodlně odpojili v prosinci 2017 a od té doby šetří. Před odpojením od teplárny platili v průměru 650 tisíc korun ročně, provoz vlastní kotelny v roce 2018 je vyšel na 305 tisíc korun. Za ušetřené peníze mohou provést další opravy a rekonstrukce v domě jako např. zmiňované zateplení. Nebo je rozdělit mezi jednotlivé byty.

Platby za teplo celkem v roce 2018: 305 000 Kč

Platby za teplo na 1 byt: 12 708 Kč

Obě představená řešení vedou k úsporám. Domy, které ještě kroky k úsporám zvažují se mohou rozhodnout, kterou cestu zvolí. Každopádně u již zateplených domů je logicky dalším krokem v úsporách vlastní kotelna. „Ano, mohu potvrdit, že změnou způsobu vytápění a vybudováním vlastní kotelny ušetří majitelé bytů až 70 % nákladů za teplo a teplou vodu,“ komentuje uvedený příklad Ing. Jiří Polívka, Ph.D., odborník s dlouholetou praktickou zkušeností v oblasti vytápění bytových domů. Zároveň však dodává: „předpokladem pro dosažení uvedených úspor je správný výběr dodavatele.“