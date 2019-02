Zaklínadlo zvané rekuperace aneb co je řízené větrání

Systém se často spojuje s čidly kvality vzduchu, které jsou schopny měnit průtoky podle měnící se koncentrace (CO2), vlhkosti a odérů vznikajících uvnitř bytu (WC, koupelny, kuchyně).

Rekuperace přesně znamená zpětné získávání tepla, která je doplněna právě mezi oba ventilátory a tím zefektivňuje celý koncept i po stránce finanční. Díky nutnosti stavět energeticky nenáročné objekty a zkvalitňovat stávající budovy tak, aby teplo unikalo jen minimálně, i úspora při výměně vzduchu představuje nemalou položku v účtu za vytápění.

Jednotky zpravidla mívají možnost různého naprogramování. Nejkomfortnější pro uživatele je plně automatické spínání větrání, aniž by uživatel do systému vědomě zasahoval. Toto spínání funguje nejčastěji pomocí čidel kvality vzduchu (CO 2 , vlhkosti), které vyhodnotí, jaký výkon byt v danou chvíli potřebuje, a podle koncentrace výkon v čase mění. Další možností je spínání výkonu tlačítkem (typicky WC, koupelna), kde povelem zapneme jednotku na konkrétní vzduchový výkon, ale toto spínání neumožní změny výkonu v čase, jako je tomu u čidel. Každá jednotka má možnost tzv. „týdenního programu“, ve kterém si uživatel nastaví čas a výkon spínání, aniž by měl čidla nebo spínače v bytě instalovány. Toto nastavení je hrubší a je nutné počítat s tím, že uživatel bude korigovat své nastavení pouze sugestivně a po delší dobu užívání.

Stále přetrvává, že technologie řízeného větrání není mezi širokou veřejností vžitá do povědomí a stále je pokládána za něco zcela nového a lidé z ní mívají často neopodstatněné obavy.

Jak to všechno vlastně funguje?

Rekuperační jednotka začne větrat automaticky/dle týdenního nastavení (viz popis regulace v otázce 1) a začne přivádět/odsávat vzduch do/z objektu. Důvody větrání mohou být různé – odvod odérů z kuchyně při vaření, odsávání z koupelny pro odvod vlhkosti nebo přívod čerstvého vzduchu do ložnic během noci.

Jednotka jako taková je umístěna obvykle v nepobytové místnosti – ideálně v technické místnosti, nebo např. v zádveří. Čerstvý venkovní vzduch přejde přes rekuperátor a proti němu vede proud s odvodním znehodnoceným vzduchem z bytu. Každý vzduch má svoji samostatnou trasu, proto se tyto proudy nikdy fyzicky nepotkají (nemísí se), pouze si předají teplo. Předání probíhá přes stěnu rekuperátoru, tvořenou tenkými vrstvami plastových desek.

Každá větrací jednotka má v základu filtraci, díky které zbavujeme vzduch prachových a jiných jemných částic, které venkovní vzduch obsahuje. Tuto funkci oceňují zejména astmatici a alergici, pro které je prakticky nemožné v době výskytu alergenů ve vzduchu otevírat okna a vyvětrat.

Kudy vedou vzduchovody?

Vzduchovody jsou vedeny nejčastěji v podhledech. Od jednotky vede hlavní rozvod středem domu a do místností se napojují buď přívody, nebo odsávání. Přívodní čerstvý vzduch se napojuje do pobytových místností (obývací pokoje, ložnice, pracovny) a odsávání probíhá z odpadních místností (koupelny, WC, kuchyně).

Dbá se na to, aby vzduchotechnika nezpůsobovala a nešířila hluk po domě. Díky vhodnému připojení a útlumovým prvkům v potrubí nevznikají ani přeslechy, ani vysoká hlučnost od ventilátorů. Díky tomu dům větrá optimálněji (rovnoměrné dávky vzduchu po celý den) a bez hlučnosti z venkovního prostředí (městské a příměstské části).

Je v místnosti cítit průvan?

Základem je správná koncepce celého systému větrání včetně rozvodů. Pokud se obrátíte na odborníky, kteří se našimi jednotkami zabývají, navrhnou vhodně jak průměry potrubí, tak umístění a typ ventilů do místností, aby uživatel při provozu nic nepocítil.

Je důležité si uvědomit, že obtěžující průvan, který uživatelé často zmiňují, není od větracích zařízení, ale velice často bývá od klimatizačních zařízení, které do prostorů foukají studený vzduch o vysokém průtoku, aby rychle zchladily vnitřní teplotu. Tím mohou obtěžovat osoby uvnitř těchto prostor. Vzduchotechnika ale pracuje s teplotami téměř totožnými, jako je teplota uvnitř. Navíc průtok je podstatně menší v porovnání s klimatizacemi.

Dodatečné instalace se běžně provádějí bez výraznějších omezení. V dnešní době, kdy se mění okna za nová a zateplují se fasády, je i technika řízeného větrání do rekonstrukcí vyžadována. Pouze jsou možnosti trasovaní rozvodů omezenější s ohledem na již hotovou stavbu. Pro rekonstrukce jsou konkrétní distribuční prvky (dýzy), aby se nemusel kvůli vzduchotechnice přestavovat celý dům.

Může nucené větrání přenášet pachy například z kuchyně do ostatních místností v domě? Nebo například bacily, pokud bude v jedné místnosti nemocný člen rodiny (rýma, viróza…)?

Jak již bylo řečeno na začátku – v principu funkce rekuperační jednotky, vzduchy se nemísí a jsou od sebe odděleny. Tím nemůže dojít k přenosu pachů.

Naopak řízené větrání vás pachů zbavuje. Umožňuje totiž větrání i v době, kdy doma nikdo není. Pokud je nějaký člen rodiny nemocen, dokážete pomocí jednotky zajistit vyšší výměnu vzduchu a tím se sníží koncentrace bacilů ve vzduchu (sníží se riziko přenosu). Zároveň je důležité zmínit, že ne všechny nemoci jsou šířeny vzduchem.

Dnes bereme jako samozřejmost, být neustále ve spojení s kamarády, na lusknutí rozsvítit světla, hlasem zapnout televizi, dokonce začíná být automatické si na dálku zapnout pračku. Žijeme přeci ve světě plném moderních technologií, které nám život zpříjemňují a usnadňují. Jen málo lidí si ale uvědomuje, že základní technologie důležité pro naše zdraví opomíjíme. A zeptejte se sami sebe – je pro mě důležité dýchat čerstvý vzduch, nebo ne?