Zájem o rekreační objekty neustále roste

Přece je tu rozdíl!

Ač se nám to může zdát směšné, mnoho lidí si myslí, že chalupa a chata je jedno a to samé. Což ve skutečnosti není pravda a malé rozdíly zde jsou. Za chalupu považujeme objekt, který bývá umístěný v obci či na jejím okraji a slouží k celosezónnímu žití. Tím pádem musí být dříve či později zkolaudován. Kdežto chata slouží ke krátkodobým rekreačním účelům a její lokace bývá na venkově či v lesích.

V roce 2018 byly chaty nejdražší v Praze, nejlevnější na Vysočině

Jeden z mnoha důvodů, proč si lidé pořizují chalupu, je ten, že jim koupě a následný provoz vyjde podstatně levněji než v případě bytu nebo rodinného domu. Určitá skupina lidí, a to převážně mladšího věku, kupuje objekty jenom kvůli jejich pozemku, aby si zde v budoucnu postavila moderní rodinné domky. Pořizování hypoték na rekreační objekty proto není žádnou výjimkou. Podle paní Andrey Vokálové z Hypoteční banky došlo k největšímu počtu uzavřených hypoték v roce 2017, a to k celkem 460 uzavřeným smlouvám. Z poskytnutých dat této bankovní instituce byla průměrná cena rekreačních objektů nejvyšší v Praze, a to konkrétně 2 154 876 Kč, kdežto nejnižší byla v kraji Vysočina, kde průměrná cena činila 1 462 011 Kč.



Na kolik nás přijde provoz objektu?

Podle průzkumu utratí 79 % lidí za roční provoz objektu okolo 26 tisíc korun, což měsíčně dělá něco málo přes 2 000 Kč. Zhruba 9 % respondentů investuje měsíčně do objektu až 3 tisíce korun. Zbytek lidí se vejde se svými náklady do výše 1 500 korun za měsíc, uvádí průzkum společnosti Equa bank.

Nejdražší chaty pořídíte kupodivu v Královéhradeckém kraji!

I přesto, že se o nás Češích říká, že jsme národem chalupářů, tak určitě velký počet si bude chtít pořídit chatku už v nějakém výborném stavu, na které by bylo málo co upravovat. V tom případě pak nejvíce chat ve velmi dobrém stavu najdete v Moravskoslezském kraji, kdežto nejméně se jich nachází v Karlovarském kraji. Pokud si budete chtít koupit chatu, která je na samotě, doporučujeme se porozhlédnout v Pardubickém kraji, kde jich je nejvíce. Ale pro mnoho z nás hlavním faktorem pro koupi budou především naše finanční možnosti. Z dat poskytnutých společností Bydlisnami.cz je patrné, že nejlevněji se dá pořídit chata v Karlovarském, Ústeckém a Pardubickém kraji. Kdežto nejvíce zaplatíte za chatky v krajích Libereckém, Královéhradeckém a v Praze.

Pokud máte dostatek financí, tak neváhejte a pořiďte si chalupu. Může to být velmi dobrá investice, o které lze v budoucnosti uvažovat jako o dlouhodobém bydlení.