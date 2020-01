Zahrádkářů ubývá, i přesto je o zahrádky zájem

Podle Českého statického úřadu sklidili v roce 2017 drobní pěstitelé na svých zahrádkách přes 130 tisíc tun brambor. Ačkoliv data pro loňský rok nejsou ještě dostupná, předpokládá se, že sklizeň bude mnohem vyšší.

Počet členů Českého zahrádkářského svazu ubývá, je jich nejméně od jeho založení

I když se nám může zdát tento rostoucí zájem o zahrádku pozitivní, tak počet členů je nejnižší za dobu své existence. V letošním roce je registrováno 123 tisíc lidí v 2 660 základních organizacích (ZO), kdežto v roce 2015 bylo o 7 tisíc členů více. Za tímto trendem nefiguruje ani tak nezájem ze strany občanů, ale především úbytek pozemků vhodných k pěstování. Na této situaci se mimo jiné významně podepsaly developerské skupiny, které tyto pozemky skupují a pak je přemění na pozemky pro výstavbu. Dále pak stavba nových silnic, garáží či samotná obec, která nechce mít na svém území zahrádkářské kolonie. Ke zlepšení stavu ohledně zahrádkářských kolonií by mohlo přispět přijetí tzv. zahrádkářského zákona, který by jasně definoval pojem zahrádkaření jako veřejně prospěšnou činnost. Mimo jiné by zahrádkářům zákon usnadnil uzavírání nových nájemních smluv.

Mladí nebo staří?

Zájem mají především mladí lidé a rodiny s dětmi. Starší jen výjimečně. Mladí lidé si chtějí pro sebe a své děti vypěstovat zdravé potraviny bez chemie. K tomu právě potřebují zahradu. „Ani dnešní prodejci na tržištích totiž nejsou zárukou biokvality. To vidíme na našich nových členech, kteří první rok jen sondují, co by se dalo pěstovat, druhý rok už jsou z nich pěstitelé a pak je jim plocha na pěstování malá,“ uvedla Marta Pawlicová, tisková mluvčí Českého zahrádkářského svazu.

Drahá Praha

Pokud uvažujete o koupi zahrady, která by se nacházela v hlavním městě, tak si připravte velkou sumu peněz. Podle dat poskytnutých společností Vitio.cz tam činí průměrná cena zahrady neuvěřitelných 6 038 708,33 korun českých. Když to vezmeme z opačného konce, tak nejlevněji vás pořízení zahrady vyjde ve Zlínském kraji, kde se průměrná cena pohybuje okolo 370 tisíc korun českých. V dobrém stavu najdeme nejvíce zahrad v Libereckém kraji.

Docela zvláštní situace je v Praze, i přesto že jsou zahrádky jedny z nejdražších, tak skoro 90 % inzerátů z této oblasti vůbec neuvádí, jaký je jejich celkový stav. I přesto, že počet zahrádkářů rok od roku ubývá, dojde snad v blízké době k zlepšení. Snad tomuto kroku napomůže zavedení již zmiňovaného zahrádkářského zákona.