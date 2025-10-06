Wellness jako nikdy předtím: Posouváme hranice možného

Architekti ze studia reaktor proto hledali materiál, který splní tyto požadavky. Volba padla na stěrku Betonepox®, která spojuje funkčnost s estetikou.
Wellness centra kladou na materiály extrémní nároky – vysoká vlhkost, teplotní změny i chemická údržba mohou povrchy rychle opotřebovat. Stěrka Betonepox® si však s těmito podmínkami bez problémů poradí. Je nenasákavá, odolná vůči mechanickému zatížení a díky absenci spár se snadno udržuje.
Důležitým prvkem byla elegantní grafika integrovaná do povrchu, která podtrhuje klid a intimitu prostoru. Betonepox® zde tedy funguje nejen jako odolný materiál, ale také jako výrazný designový prvek. Jeho jemná textura dodává prostoru nadčasovou eleganci.
Tento projekt opět ukazuje, jak mohou správně zvolené materiály ovlivnit atmosféru celého interiéru.
Pokud hledáte jedinečné řešení pro svůj projekt, navštivte showroom firmy Němec s.r.o. v Praze či v Brně, kde vám nabídnou výbornou kávu doplněnou o inspirativní prohlídku a pomohou s výběrem ideálního povrchu pro váš projekt.
Více informací naleznete na www.nemec.eu | Foto: Kateřina Němcová | Architekt: studio reaktor s.r.o.