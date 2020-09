Výrobci hlásí potíže. Budou bazény na pořadník?

Zájem zákazníků o bazény všeho druhu byl v posledních letech vždy velký, ale během letošního prvního pololetí ještě dramaticky vzrostl. Důvod byl prostý. Vzhledem ke koronavirové pandemii se nikam necestovalo, lidé trávili většinu volného času na svých zahradách a s nástupem teplého počasí začali toužit mít vlastní „bezpečné oázy“, jejichž součástí bude vlastní koupání, které budou moci využívat dlouhodobě. Na veřejná koupaliště se mnoho lidí bálo z pochopitelných zdravotních důvodů jít. Jiné od jejich návštěvy odradily rouškové zmatky. A tak se mnozí vrhli na pořízení vlastního bazénu.

Kladivo na vir

„My máme plovárnu docela blízko a celé roky jsem tam s dětmi chodila,“ říká Jarmila Hodková z Českých Budějovic. „Ale když jsem tam letos v půlce července viděla ten zmatek, kdy třeba jedna budvar pivem rozjařená slečna používala coby obličejovou roušku levou část horního dílu svých úsporných bikin, tak jsem řekla dost. I když moji pubertální synové měli ze samého nadšení oči jako tykve. Zahradu u domku sice nemáme bůhvíjak velkou, ale nějaký bazén by se tam určitě vešel.“ Návrh předestřela manželovi a do pár dnů se koupali ve vlastním bazénu. „Bez roušek a cizích lidí kolem,“ uzavírá paní Hodková svůj vítězný boj s letním vedrem, mravní výchovou a Covidem 19.





Mountfield a.s.

Prodejci hlásí rekordy



Letošní sezona byla a stále ještě je naprosto výjimečná. Třeba největší tuzemský prodejce bazénů Mountfield hlásí meziroční nárůst zájmu o bazény i bazénové příslušenství o desítky procent. „Byla to sezóna, kterou jsme za naši třicetiletou historii ještě nezažili,“ poznamenává obchodní ředitel této společnosti Michal Dluhoš. „Podle toho, co víme z prodejen, si letos přicházejí pro bazén lidé, kteří dosud váhali, nebo ho dokonce nikdy mít nechtěli,“ říká Dluhoš. Prodej bazénů se od dubna výrazně zvedl i na e-shopu a nepolevil ani po rozvolňování všech protikoronavirových opaření. Prodejci jsou s letošní výjimečnou sezonou spokojeni. Ale co bude dál, o tom většinou nechtějí moc spekulovat. Problém je totiž na straně výrobců…

Málo lidí. Výroba nestíhá

Skoro dva měsíce, kdy u nás ekonomika stála, se oproti loňsku vyrobil jen zlomek bazénů. Vázly i dodávky ze zahraničí. Prodávaly se převážně zásoby a rezervy. Ani teď v září není situace růžová. Stačí dva tři lidé z výroby, kteří nastoupí do karantény, a plynulost produkce se začne povážlivě kývat. Není to ovšem jen problém tuzemský, podobně jsou na tom i výrobci bazénů v zahraničí. „Výpadek výroby z první poloviny roku je strašně znát, všechno, co jsme měli, na skladě je už pryč. Teď sice už zase vyrábíme naplno, ale příjem objednávek na únor až červen příštího roku jsme už museli zastavit. Nestíháme kapacitně,“ vysvětlují zástupci Laminetu, jednoho z největších výrobců bazénů v Česku. Výrobní kapacity plné a na příští rok už pozastavené objednávky hlásí také výrobce Garsys. Podobně je na tom i další z významných hráčů na trhu, českobudějovická společnost JFC, která se specializuje na produkci k bazénům žádaných posuvných zastřešení.

Je to dobrá zpráva? Pro samotné výrobce asi ano, co vyrobí, to prodají. Pro zákazníky, kteří uvažují o pořízení bazénu, už méně. Nemají jistotu, že až si pro bazén na jaře budou chtít dojít, že ho také hned dostanou.

Pomůže import?

Možná ano, nebo spíš ne. Unikátní a v tuzemsku nejžádanější nadzemní bazény s možností zapuštění do země se nikde jinde nevyrábějí než u nás. Takzvané monolitní bazény se sice v zahraničí vyrábějí, ale jejich transport na větší vzdálenosti je nepraktický a drahý. A i tamní výrobci už hlásí problémy. Pak jsou tu ještě luxusní zapuštěné stavebnicové bazény a různé nadzemní bazény s rámovou nebo samonosnou konstrukcí od výrobců ze zámoří. Jejich popularita je u nás obrovská, jak potvrzuje Marek Kracík z Marimexu. Optimismem nenaplňuje ani fakt, že obří kontraktační veletrh ve francouzském Lyonu, na který se pravidelně sjížděli výrobci a velkoobchodníci z celé Evropy včetně Česka, byl kvůli řádění koronaviru pro letošek zrušen.

Mountfield a.s.

Kdo zboží doveze?

Smlouvy o dodávkách bazénů (i jiného zboží) lze samozřejmě uzavřít i na dálku. Jenže dostane se k nám všechno od amerických a asijských výrobců ještě před začátkem nové sezony a v objednaném množství? Potíž může v příštích měsících nastat s dopravou. Začíná se totiž projevovat to, co už jsme zažili při minulé ekonomické krizi, kdy se narušil celosvětový koloběh milionů námořních kontejnerů. V mnoha přístavech se hromadily prázdné, protože do nich nebylo co naložit, a v jiných zase byly plné sklady zboží k nalodění, ale nebyly kontejnery. Že se do takové situace mohou rejdaři a námořní obchod znovu rychle zřítit, připouští například znalec problematiky námořní cargo dopravy, Tomáš Veselka. Přeprava zboží, nejen bazénů, může začít hodně drhnout. A než prý se kontejnerový kolos dá znovu do pohybu, může to jako při minulé krizi trvat předlouhé měsíce. Obavy z toho mají velcí američtí výrobci i u nás populárních bazénů Fort Wayne a Métropole, kteří i kvůli zvýšené domácí poptávce mají výrobní kapacity na první kvartál 2021 prakticky plné. A co to všechno udělá příští rok s cenami bazénů? Nejspíš porostou, jako u všeho.

Přijdou pořadníky?

Potíží se tedy nahromadilo víc než dost na to, aby čeští zákazníci zbystřili. Kdo plánuje pořízení bazénu, mohl by být napřesrok hodně zklamán. Hrozí, že zboží bude málo a v omezenějším výběru. A že by na začátku příští sezony mohly být bazény i na pořadník? I to by se mohlo klidně stát, připouští hned několik oslovených prodejců. Kdo se chce koupat ve svém už od začátku příští sezony, měl by si pokud možno bazén zajistit ještě letos.