Vyplatí se prodávat nemovitost bez realitky?

Obejděte rizika

K prodeji nemovitosti se většinou odhodláme, když se chceme, nebo musíme, stěhovat. Stěhování do jiného bytu nebo domu nás většinou párkrát za život nemine. Důvody jsou různé, potřebujeme více prostoru nebo naopak chceme jít do menšího, stěhujeme se do jiného města nebo jen chceme změnit lokalitu. Někdy může být předmětem prodeje také nemovitost z dědictví nebo jednoduše potřebujeme peníze. A tak nás napadne dát si inzerát na některý z veřejných serverů a čekat, zda se někdo ozve, a pak podepíšeme smlouvu. Samotný prodej nemovitosti ale nemusí být tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát a rizika s ním spojená mohou být docela velká. Čeká nás nejen inzerce a komunikace s potenciálními zájemci, ale také zařizování na úřadech a shánění dokladů a smluv, navíc se stálým strachem, zda je vše v pořádku. Pokud nejste odborník na trhu s realitami, je na místě uvažovat nad oslovením realitní kanceláře, které můžete veškeré starosti přenechat.

Provize je investicí

Proti spolupráci s realitkou často hovoří její provize, na které chceme ušetřit a nemovitost si prodat sami. Když si ale spočítáme vynaloženou energii na zajištění veškeré komunikace, potřebný čas na běhání po institucích a úřadech a v neposlední řadě také minimalizaci všech rizik s prodejem spojených, je provize jen malou investicí v celé transakci. Realitní kancelář zajistí odhad ceny nemovitosti s přihlédnutím na běžné ceny v dané lokalitě, stav nemovitosti, její velikost a další faktory. Vystaví inzerát s kvalitními fotkami a všemi potřebnými informacemi a postará se i o komunikaci se zájemci a organizaci prohlídek. Realitní makléř je samozřejmě v kontaktu i s odborníky z oboru a tak vám pomůže také s přípravou smlouvy a dalšími právnickými službami. Zajištěné transakce nebo uložení peněz u notáře v případě potřeby je pak dalším krokem k úspěšnému prodeji bez jakýchkoliv rizik.

Do prodeje bytu či domu se můžete pustit po své linii, je však potřeba si uvědomit, co vše musíte zvládnout a zařídit. Spolupráce s realitní kanceláří vám dokáže ušetřit nejen čas, ale i peníze a zajistí bezpečný prodej nemovitosti.