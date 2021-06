Výměna oken jednoduše a výhodně v několika krocích

1. Začněte výběrem vhodného materiálu

Dřevěná okna jsou tradiční a mají jistě mnoho do sebe. Je také pravděpodobné, že se správnou péčí vám vydrží i více než 100 let. Je však potřeba počítat s poměrně vysokou vstupní investicí a pravidelnou údržbou. Co se tedy týče poměru cena/výkon, i dlouhodobě stále vycházejí nejvýhodněji nová plastová okna.



Plastová okna jsou stále nejoblíbenější volbou u novostaveb i při výměně oken v bytových či rodinných domech.

S využitím nových technologií se v posledních letech nejen stále prodlužuje jejich životnost a tvarová stálost (díky ocelovým rámům), ale bez problémů konkurují ostatním materiálům i z hlediska izolačních a akustických vlastností. To vše za výrazně nižší cenu.



2. Plastová okna skladem nebo na míru?

Pokud hledáte standardní rozměry oken, určitě se nemusíte bát objednat certifikovaná plastová okna skladem. U nich máte jistotu dobré ceny i rychlého dodání, které může být už do druhého dne.

V případě nestandardních rozměrů je již třeba zadat výrobci vlastní rozměry a požadované parametry. Naštěstí ani to už dnes není nic složitého – stačí využít přehledný Kalkulátor oken na míru.

Online kalkulátor vám ihned ukáže cenu u zvolených rozměrů a parametrů.

Z pohodlí domova si v něm můžete během pár kliknutí nakonfigurovat okno podle svých představ. Bez zbytečných registrací či nátlaku horlivých prodejců. Co si vyberete, závisí čistě na vás. Při volbě kvalitnějších sedmikomorových profilů s trojsklem se pak lze bez problémů dostat až na součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/(m2.K), který je vhodný i pro pasivní domy.

Průřez rámem 7komorového systému Veka Softline 82 s trojsklem.

Průřez rámem 5komorového systému Trocal s dvojsklem.

3. Výběr ověřeného dodavatele

Ať už je pro váš projekt vhodný kterýkoliv materiál, proces vždy začíná u výběru prověřeného dodavatele. Češi v tomto ohledu nejvíce věří osobním doporučením přátel nebo ostatních zákazníků. Prvním odrazovým můstkem tak může být například návštěva srovnávačů zboží typu Heureka a dalších.

Díky nim si můžete nejen udělat představu o běžných cenách u jednotlivých typů oken, ale především zde najdete tisíce recenzí ostatních zákazníků. Ideál je samozřejmě takový prodejce, kde se zákaznická spokojenost blíží 100 %.

Další parametry, které při výběru sledovat:

Mezinárodní certifikace výrobků a materiálů

Rychlost a způsob dodání

Garance vrácení peněz

Využité profily, kování a zasklení + doplňkové služby

4. Výměnu oken zvládnete i sami

Jestli jsme v Česku na něco hrdí, pak na rčení „zlaté české ručičky“. Není proto divu, že montáž oken si chce mnoho z nás řešit svépomocí. Někdy z ekonomických důvodů, někdy prostě pro pocit dobře vykonané práce. Jak ale na to?

„Výměna okna se může pro mnohé zdát jako komplikovaný úkon. Z naší zkušenosti však víme, že drtivá většina zákazníků to zvládne sama a dokonce snadněji, než očekávali. Stačí jim poskytnout to správné náčiní a nasměrovat je na osvědčené postupy při zaměření, demontáži i následné instalaci oken,“ potvrzuje trend Martin Klvač, obchodní ředitel e-shopu Okna Hned.