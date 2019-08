Vyhrajte internet na doma – soutěž Impulsovic tarify začíná

Pojďte skutečně vyhrát internet na doma zdarma – klidně v Praze, v Plzni nebo v Bohumíně. A hlavně, pojďte vyhrát parádně rychlý internet! Už od září se na Rádiu Impuls bude soutěžit jako o život!

Už vás nebaví váš pomalý a více nefunkční než funkční internet? Internet na doma nemá být synonymem k výrazu „funguji jen občas“ nebo „rychlý jsem, jen když neprší“. Pojďte vyhrát internet rychlý jako raketa a spolehlivý jako AIM. Ano, právě společnost AIM spolu s firmou CETIN nabízí rychlý kabelový internet, díky kterému i vy konečně vstoupíte do třetího tisíciletí.

Soutěžte a vyhrajte impulsovic tarif

Soutěž Impulsovic tarify začíná. Již od září můžete vyhrát skutečně rychlé a funkční tarify internetového připojení. Soutěž probíhá na Rádiu Impuls. Soutěží se na denním pořádku. Vždy mezi 15. a 18. hodinou si nalaďte pořad Fanda a jeho banda a myslete na to, že to prostě musíte vyhrát! Protože bez rychlého internetu to prostě není ono.

TIP: Soutěž o impulsovic tarif

Rádio Impuls a AIM vytvořili společně novou službu Impulsovic tarify

Dva velcí hráči, největší rozhlasová stanice v českém éteru – Rádio Impuls a AIM, se spojili, aby přivedli kvalitní a rychlý internet do ještě více českých domácností. Nová služba nabízí internet snů i v místech, kde byl dostupný doposud jen agregovaný internet a wi-fi internet závislý mnohdy dokonce na počasí. Nová služba je již dostupná a máte ji dokonce možnost vyhrát jako službu zdarma. Proč tedy ještě nesoutěžíte?

Je i u vás rychlý Impulsovic internet?

Jsou zrovna u vás doma Impusovic tarify dostupné? Ověřte si to. Na stránkách zadejte adresu, kam chcete internet přivést, a dozvíte se to.

AIM nabízí internet rychlý jako raketa

Firma AIM má velký cíl. Chce dostat stabilní internet o rychlosti až 400 Mbps do co největšího počtu českých domácností. Tarify jsou již od 200 Kč za měsíc a k tomu telka Kuki zdarma.

AIM poskytuje bezvýpadkové internetové připojení s vysokou stabilitou a rychlostí. Kde to jde, je firma na optice. Díky tomu můžete surfovat internetovým vesmírem skutečně kdykoliv a závratnou rychlostí.

Nelámejte si hlavu s technikou. Vyšlete signál, že máte o připojení zájem, a technici firmy se již o vše postarají. Nebojte se, nemusíte se učit další technické disciplíně – switch, set-top-box i cílové zařízení kompletně připojí zkušení technici z AIM.

V AIM mají i manuál pro ty, komu se lepí smůla na paty a ani bezporuchový internet jim nejde zcela bez poruch. Volejte: „Houstone, máme problém“, a tým techniků se ihned pustí do nápravy, i do hledání řešení problémů „mezi nebem a zemí“.

Internet v pražské Uhříněvsi, v Bohumíně i v Plzni

Společnost Planet A, která vlastní obchodní značku AIM, se spolu s firmou CETIN pustily do inovace české internetové sítě. Lokální „wifináři“, ani připojení s agregovanými daty, už v dnešní době nestačí. Stahujeme a posíláme velká data, nic velikostně neoptimalizujeme, „visíme na internetu“ permanentně – to vyžaduje skutečně rychlý internet. A ten již AIM dostala třeba i do okrajových částí Prahy, jakou je Uhříněves. Když se řekne internet Plzeň nebo internet Bohumín, vybaví se Plzeňákům i Bohumínanům opět kabelový internet AIM.

Podívejte se, jestli je AIM internet i u vás, a přestupte do rychlejší rakety. Třeba s „volňáskem“, který vyhrajete v soutěži Impulsovic tarify. Rychlý internet od AIM mají již desetitisíce domácnosti a teď máte šanci i vy – díky soutěži s Rádio Impuls. Nezapomeňte si proto denně rezervovat čas od tří do šesti odpoledne a pojďte soutěžit o internet na doma zdarma.