Výhody koupě bytu v nové výstavbě

Každý se dívá nejdříve na cenu

Nový byt bude vždy stát více než ten starší. Pokud tedy plánujete šetřit a pořídit bydlení za co nejnižší cenu, novostavba nebude to pravé ořechové. Na druhou stranu se v mnoha ohledech koupě nového bytu vyplatí. V podstatě v něm získáte všechno nové. U starších bytů sice můžete provést celkovou rekonstrukci, tam se ale pak můžete dostat zhruba na stejnou částku jako za koupi nového bytu.

Energetická náročnost

Starší byty mají mnohem vyšší energetickou náročnost než novostavby, které většinou spadají do úsporné energetické třídy B. Byty v nových zástavbách se totiž staví tak, aby se ušetřilo za náklady na vytápění, které se rok co rok zdražují.

Bytová výstavba zaměřena na kvalitu života

Nebylo to tak vždy, ale dnes se mnohé developerské projekty zaměřují na kvalitu života v širším slova smyslu. Začíná to u kvality stavby a týká se to i dispozice samotného bytu. V novostavbách se většinou setkáte s preferovaným modelem kuchyně spojené s větším obývacím pokojem. U panelákových nebo činžovních bytů jsou obvykle místnosti rozdělené a většinou se to nedá ani změnit. U starších bytů pak bývá problém i se samotným rozložením pokojů, které je nevyhovující.

Kromě toho nová výstavba bytových domů musí dnes zajistit odpovídající počet parkovacích míst, domy s více než čtyřmi podlažími musí být vybaveny výtahem, součástí projektu by mělo být i například dětské hřiště či další prostory pro odpočinek.

Další výhody nových bytů:

záruka a možnost reklamace nedostatků - to je jedna z nejdůležitějších vlastností, pokud něco nefunguje tak, jak má, je možné vše reklamovat

možnost podílet se na konečné podobě bytu - když se byt kupuje v době jeho rozestavěnosti, můžete se podílet na jeho konečném vzhledu, uspořádání i vybavení

více možností financování

vše je nové - kromě bytu i např. společné prostory

zateplení bytového domu

použití moderních technologií, postupů a stavebních materiálů



Nevýhody výstavby nových bytů:

pokud výstavba teprve začne nebo byla zahájena, počítejte s tím, že si na byt nějakou dobu počkáte

kvalita provedení - bohužel ne vždy je kvalitní provedení standardem, často šibeniční termíny udělají své, dejte si na to pozor

lokalita - v centru měst je čím dál méně vhodných pozemků k výstavbě, a tak se nové stavby přesouvají na okraje měst nebo do míst s horší dopravní obslužností

jste prvním vlastníkem - při každodenním užívání můžete přijít na nekvalitně udělanou práci nebo na to, že vám řešení i přes kvalitní provedení nevyhovuje

již zmiňovaná cena. Zda koupit nový nebo starší byt není vůbec jednoznačné. Každý člověk má jiné preference, je v jiné situaci. Každá z variant má své přednosti i nevýhody. Záleží tedy jen a jen na vás, kterou z možností nakonec zvolíte.

Za poskytnuté informace k článku děkujeme firmě MIRAS - stavby domů na klíč