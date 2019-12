Výhody družstevního bydlení senioři znají, je nyní opět vyhledávané

Senioři řeší často opačný problém než mladí lidé: nechtějí jít do většího, ale do menšího a lépe vybaveného a dostupného bytu. A navíc tím často chtějí pomoci svým dětem či vnoučatům, které velký byt využijí mnohem lépe.

Družstevní bydlení se proto seniorům vyplatí. Proč? Zde je pět hlavních důvodů:

1. I když nemáte miliony v bance, není problém, abyste si družstevní bydlení pořídili – družstevní podíl není vysoký a pak splácíte klasický nájem. To samé platí, i pokud chcete pořídit bydlení svým dětem – zaplatíte zhruba čtvrtinu hodnoty bytu a děti následně platí klasický nájem. A za 25 let je celý byt jejich.

2. Jednoduchost financování, prodeje nebo koupě družstevního bytu je v porovnání s hypotékou výrazná. S bytem tedy můžete snadno disponovat a myslet na vnoučata.

3. Družstevní bydlení je součást dědictví, dědicové proto mohou ve splácení snadno pokračovat.

4. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví je po jeho zaplacení v současnosti otázka několika dní.

5. Pořízení družstevního bytu s následným převodem do osobního vlastnictví vychází často o stovky tisíc korun levněji než při financování přes hypotéku.

Jedním z nových projektů družstevní bytové výstavby v centru Liberce je projekt OAZA V CENTRU. (www.oazavcentru.cz). Současná podoba projektu je dílem architekta Ing. Radima Kousala, držitele prestižní ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství, a jeho týmu společnosti Siadesign.

V Liberci už asi není většího centra, než je dolní část města v okolí OC Forum, terminálu MHD, krajského úřadu a Soukenného náměstí. Právě nedaleko odsud, blízko hromadné dopravě, úřadům, nákupům i denní či noční zábavě je umístěn projekt OAZA V CENTRU. Na dosah centra města, ale přitom v klidné a zelené části. V lokalitě, ze které se do tří minut pomalé chůze dostanete na zastávku MHD, na krajský úřad, do obchodu, banky či restaurace, stejně tak jako do dvou minut vozem na výpadovku na Prahu, Jablonec, Frýdlant či Děčín.

Na pozemku bývalých Montážních závodů Liberec vyroste ve třech etapách několik domů s byty, nebytovými prostory i krytými parkovacími místy. Jedna z těchto etap, označovaná jako Etapa č. 2, je věnována projektu OAZA V CENTRU, který nabízí výhradně družstevní formu bydlení. Tím se liší od ostatních etap.

V rámci této etapy je budoucím členům družstva k dispozici celkem 114 bytů, dva komerční prostory a 146 krytých parkovacích míst. V ceně družstevního podílu k bytu je také sklepní kóje a jedno kryté parkovací stání podle vlastního výběru budoucího člena družstva. Další parkovací stání je možné doobjednat až do vyčerpání kapacit. Z tohoto důvodu je tedy vhodné s rezervací příliš neváhat, a to i přesto, že termín dokončení stavby je plánován na začátek léta 202