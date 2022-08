Vybíráte matraci a nevíte podle jakých parametrů volit?

Kvalitní matraci určitě nepoznáte jen na základě vzhledu na fotce a úžasnému popisu, kterým se ji prodejce pokouší prodat. Tak jednoduché to není! Důležité je porovnávat a vybírat správnými parametry, aby matrace skutečně sloužila delší dobu, byla prodyšná a samozřejmě se nám na ní dobře spalo.Připravili jsme pro vás několik užitečných rad, jak vybrat pohodlnou a kvalitní matraci.

Komfort určuje druh materiálu jádra matrace

Pokud hledáte matraci na občasné přespání, pak vám určitě dobře poslouží pružina nebo taštičková matrace, popřípadě matrace ze standardní polyuretanové pěny neboli také molitanu případně jeho recyklovaná verze, označovaná také jako pojená pěna nebo recyklovaná pěna. Tyto materiály nebo kombinace materiálů kvalitnějších, ale s těmito základními materiály vydrží několik let a dopřejí základní komfort spánku, což vám bohatě bude stačit na matraci pro občasné přespání nebo pro návštěvy. Tyto materiály mají základní tvarovací schopnosti, základnější prodyšnost a jejich životnost se pohybuje v řádu měsíců či několika let.

Pokud hledáte matraci, aby byla komfortní, prodyšná a měla dlouhou životnost, pak určitě doporučuji materiál, jako je studená pěna, matrace paměťová pěna a nebo latex. Tyto materiály se chlubí velmi vysokou tvarovací schopností, která určuje komfort matrace s velmi vysokou prodyšností, díky které se nebudete na matraci přehřívat, a hlavně při vysoké hustotě pěny nabízejí dlouhou životnost v řádu několika let až několika desítek let. Tvarovací schopnost a komfort jsou velmi důležité vlastnosti matrace, protože zdravotní matrace, je taková, která dokáže svojí tvárností obtvarovat konturu lidského těla. Tělo je tím tvarováno a podepřeno a může v noci daleko lépe odpočívat a regenerovat. Životnost matrace u materiálu je dána vyšší objemovou hmotností, to je další parametr na který byste se měli zaměřit.

Hustota materiálu je nejdůležitější parametr

Všechny pěny na trhu mají jednoduché rozdělení, které určuje životnost. Tím je jejich hmotnost neboli hustota materiálu, která se vyznačuje v kilogramech na metr krychlový. Představte si krychli o rozměrech 1m x 1m x 1m, tedy 1m3, který kdybychom hodili na váhu, měl by tento 1m3 vážit 20 kg, to znamená hustotu 20 kg/m3. Životnost této základní pěny lze očekávat v řádu měsíců či pár let. Ta samá krychle pěny může vážit i 30 nebo 40 kg/m3. Pokud bude vážit 40 kg/m3, pak už můžeme očekávat životnost okolo 10 let. U materiálů, které mají hustotu 50 kg/m3, lze očekávat životnost okolo 15 let. Materiály s hustotou 60 kg/m3 a více vydrží kolem 20 let. Samozřejmě platí přímá úměra čím větší hustota materiálu, tím vyšší cena matrace, ale matrace se vám pak odvděčí velmi dlouhou životností a dokonalou tvárností, protože i hustota materiálu ovlivňuje přesnější tvarování a komfort. Hustota pěny neovlivňuje její tuhost, takže podle ní nelze určit, zda bude tuhá, či měkká.

Zaměřeno na prodyšnost

Hodně výrobců udělá tu chybu, že kombinuje velký počet vrstev, aby matrace na obrázku vypadala lépe a byla vícebarevná. Určitě se shodneme na tom, že u matrace není důležité, jak vypadá její jádro, protože je zavřené v potahu, ale aby bylo jádro skutečně funkční a každá její vrstva dávala smysl. Určitě u matrace neplatí čím více vrstev tím lépe. Naopak! Pokud jsou vrstvy k sobě přilepené lepidlem, znamená to daleko nižší prodyšnost. V tomto případě přijde na řadu logika. Snažte se vždy zamyslet nad tím, proč výrobce použil větší počet vrstev a jaký mají v matraci konkrétní důvod. Pokud chcete skutečně funkční matraci a prodyšnou, tak je ideální zvolit matraci, která ve své konstrukci nemusí používat lepidlo. Materiál, jako je latex a paměťová pěna, jsou všeobecně méně prodyšné, tak je ideální perforace. V materiálu jsou vytvořeny otvory tak, aby jím pronikl vzduch a matrace tak skvěle dýchala a byla prodyšná.

Potah na matraci a jeho funkce

To, že je krásný potah na matraci, ještě neznamená, že bude matrace kvalitní a komfortní. Výrobci jsou si vědomi, že obal prodává, proto se většinou snaží vyrobit matraci v takovém potahu, který na první pohled zaujme. Bohužel to opět znovu neznamená, že krásný potah bude znamenat i kvalitní matraci. Je třeba se zamyslet, zda je tento potah i praktický. Například na matrace s paměťovou pěnou už není nutné používat potah prošitý, který má být díky prošití změkčujícím rounem komfortnější. Prošití potahu naopak potlačuje pocit z komfortní vrstvy paměťové pěny, a proto je nejlepší na matrací s paměťovou pěnou použít neprošitého potahu.

Naopak vybíráme-li matraci, která má na povrchu profilování, pak je lepší vybírat prošité potahy, aby nebylo profilování pod potahem cítit. To samé platí i pro matrace, které nemají komfortní vrstvu, prošitý potah zde může sloužit jako komfortní vrstva.

Velmi důležité je, aby byl potah snímatelný a s možností vyprání. Ideální je možnost praní na 60°C, protože při těchto teplotách lze vypráním zničit případné roztoče. Dalším důležitým faktorem je kvalita vlákna, aby nám potah zbytečně nevytvářel žmolky. Jako bonus může být funkčnost potahu, například úprava aktivním stříbrem, která zajišťuje dokonalou hygienu. Skvělá je i aloe vera, pozitivně působící na pokožku, nebo tencel, který si lépe poradí s vlhkostí a snadněji ji vypudí, oproti ostatním látkám.

